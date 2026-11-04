İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Emir Sarıgül hakkında, ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye kararı verildiği bildirildi. Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu olan Emir Sarıgül'ün tutukluluk halinin sona erdirilmesine karar verilirken, hakkındaki adli kontrol tedbirinin devam edeceği aktarıldı.
Haber Giriş Tarihi: 04.11.2026 22:06
Haber Güncellenme Tarihi: 04.11.2026 22:09
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklu bulunduğu belirtilen Emir Sarıgül hakkında yeni bir karar alındı. Aktarılan bilgilere göre Sarıgül'ün tutukluluk halinin sona erdirilmesi ve tahliye edilmesi kararlaştırıldı.
Tahliye kararına ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri eşlik etti. Böylece Sarıgül hakkındaki tutuklama tedbirinin yerini, konutu terk etmeme yükümlülüğünü içeren adli kontrol uygulaması aldı.
Tutukluluğun sona erdirilmesi, tek başına soruşturmanın tamamlandığı ya da kişi hakkında beraat kararı verildiği anlamına gelmiyor. Soruşturmanın sonraki aşamalarına ilişkin gelişmeler, yetkili adli makamların karar ve açıklamalarıyla netleşecek.
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Emir Sarıgül hakkında ev hapsiyle tahliye kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Emir Sarıgül hakkında, ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye kararı verildiği bildirildi. Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu olan Emir Sarıgül'ün tutukluluk halinin sona erdirilmesine karar verilirken, hakkındaki adli kontrol tedbirinin devam edeceği aktarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklu bulunduğu belirtilen Emir Sarıgül hakkında yeni bir karar alındı. Aktarılan bilgilere göre Sarıgül'ün tutukluluk halinin sona erdirilmesi ve tahliye edilmesi kararlaştırıldı.
Tahliye kararına ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri eşlik etti. Böylece Sarıgül hakkındaki tutuklama tedbirinin yerini, konutu terk etmeme yükümlülüğünü içeren adli kontrol uygulaması aldı.
Tutukluluğun sona erdirilmesi, tek başına soruşturmanın tamamlandığı ya da kişi hakkında beraat kararı verildiği anlamına gelmiyor. Soruşturmanın sonraki aşamalarına ilişkin gelişmeler, yetkili adli makamların karar ve açıklamalarıyla netleşecek.
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