Adli tıp raporu tamamlandı! İşte Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni
Adli tıp raporu tamamlandı! İşte Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni
Eski MİT Dış Operasyonlar Daire Başkanı Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde şüpheli ölümüne ilişkin adli tıp raporu tamamlandı. Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu tarafından hazırlanıp Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen raporda, Kozinoğlu’nun darp veya başka bir travmatik etkiyle ya da zehirlenerek öldüğüne ilişkin tıbbi delil bulunmadığı, ölümünün kalp hastalığı sonucu meydana geldiği belirtildi.
Haber Giriş Tarihi: 04.11.2026 22:52
Haber Güncellenme Tarihi: 04.11.2026 22:53
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden eski MİT Dış Operasyonlar Daire Başkanı Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan raporda, Kozinoğlu’nun vücudunda zehirlenme, darp veya travmaya dair herhangi bir tıbbi delile rastlanmadığı, ölümün kronik kalp hastalığı nedeniyle gerçekleştiği kesinleşti.
Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bugüne kadar 30 kişi hakkında işlem yapılırken, aralarında eski MİT mensubu Enver Altaylı’nın da bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı. "Kasten öldürmeye azmettirme" suçlamasıyla tutuklanan Altaylı’nın, Kozinoğlu’nun etkisiz hale getirilmesi gerektiğine dair ifadeler içeren mektupları dosyaya delil olarak girdi. Altaylı ise savunmasında suçlamaları reddederek hedef gösterildiğini öne sürdü.
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Adli tıp raporu tamamlandı! İşte Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni
Eski MİT Dış Operasyonlar Daire Başkanı Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde şüpheli ölümüne ilişkin adli tıp raporu tamamlandı. Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu tarafından hazırlanıp Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen raporda, Kozinoğlu’nun darp veya başka bir travmatik etkiyle ya da zehirlenerek öldüğüne ilişkin tıbbi delil bulunmadığı, ölümünün kalp hastalığı sonucu meydana geldiği belirtildi.
2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden eski MİT Dış Operasyonlar Daire Başkanı Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan raporda, Kozinoğlu’nun vücudunda zehirlenme, darp veya travmaya dair herhangi bir tıbbi delile rastlanmadığı, ölümün kronik kalp hastalığı nedeniyle gerçekleştiği kesinleşti.
Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bugüne kadar 30 kişi hakkında işlem yapılırken, aralarında eski MİT mensubu Enver Altaylı’nın da bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı. "Kasten öldürmeye azmettirme" suçlamasıyla tutuklanan Altaylı’nın, Kozinoğlu’nun etkisiz hale getirilmesi gerektiğine dair ifadeler içeren mektupları dosyaya delil olarak girdi. Altaylı ise savunmasında suçlamaları reddederek hedef gösterildiğini öne sürdü.
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