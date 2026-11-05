Fatma Betül Sayan Kaya paylaşımlarına soruşturma

Fon soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle yeni bir soruşturma başlatıldığı bildirildi. Kaya çiftinin adli kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildiği yönünde paylaşım yapan kişiler, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla soruşturma konusu oldu.
Haber Giriş Tarihi: 05.11.2026 18:27
Haber Güncellenme Tarihi: 05.11.2026 18:29
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Soruşturmanın, söz konusu paylaşımların yapıldığı sırada Kaya çiftinin ifade işlemlerinin henüz tamamlanmamış olması gerekçesiyle başlatıldığı aktarıldı. Hakkında soruşturma başlatılan kişilerin kimliklerine ilişkin bilgi verilmedi.
Adli kontrol paylaşımları soruşturma konusu oldu
Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'nın adli kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildiğine yönelik sosyal medya paylaşımları incelemeye alındı. Paylaşımların yayımlandığı saatlerde iki ismin adliyedeki ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
Bu nedenle paylaşımları yapan kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinde düzenlenen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu kapsamında soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Fon soruşturmasında üç isim ifadeye çağrıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül yeniden ifadeye çağrıldı.
Üç isim, 5 Kasım 2026 Perşembe günü şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne geldi. İfade işlemleri devam ederken Kaya çifti hakkında adli kontrol kararı talep edildiği yönündeki paylaşımlar sosyal medyada yayımlandı.
Soruşturma başlatılan kişilerin kimlikleri açıklanmadı
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle başlatıldığı bildirilen soruşturmada hangi hesapların veya kişilerin inceleme kapsamında bulunduğuna ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.
Kaya çifti ve İbrahim Ömer Gönül'ün ifadelerinin ardından haklarında uygulanacak adli işlemlere ilişkin de aktarılan bilgilerde kesinleşmiş bir karar yer almadı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Fatma Betül Sayan Kaya paylaşımlarına soruşturma
Fon soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle yeni bir soruşturma başlatıldığı bildirildi. Kaya çiftinin adli kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildiği yönünde paylaşım yapan kişiler, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla soruşturma konusu oldu.
Soruşturmanın, söz konusu paylaşımların yapıldığı sırada Kaya çiftinin ifade işlemlerinin henüz tamamlanmamış olması gerekçesiyle başlatıldığı aktarıldı. Hakkında soruşturma başlatılan kişilerin kimliklerine ilişkin bilgi verilmedi.
Adli kontrol paylaşımları soruşturma konusu oldu
Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'nın adli kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildiğine yönelik sosyal medya paylaşımları incelemeye alındı. Paylaşımların yayımlandığı saatlerde iki ismin adliyedeki ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
Bu nedenle paylaşımları yapan kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinde düzenlenen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu kapsamında soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Fon soruşturmasında üç isim ifadeye çağrıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül yeniden ifadeye çağrıldı.
Üç isim, 5 Kasım 2026 Perşembe günü şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne geldi. İfade işlemleri devam ederken Kaya çifti hakkında adli kontrol kararı talep edildiği yönündeki paylaşımlar sosyal medyada yayımlandı.
Soruşturma başlatılan kişilerin kimlikleri açıklanmadı
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle başlatıldığı bildirilen soruşturmada hangi hesapların veya kişilerin inceleme kapsamında bulunduğuna ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.
Kaya çifti ve İbrahim Ömer Gönül'ün ifadelerinin ardından haklarında uygulanacak adli işlemlere ilişkin de aktarılan bilgilerde kesinleşmiş bir karar yer almadı.
Çok Okunanlar