JD Vance'ten seçim yenilgisi sonrası İsrail çıkışı
JD Vance'ten seçim yenilgisi sonrası İsrail çıkışı
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, 2026 Kongre ara seçimlerinin ardından Cumhuriyetçi Partinin performansına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu aktarılan bir sosyal medya paylaşımında, İran'la yürütülen savaşın seçim sonuçları üzerindeki etkisine dikkat çekti. Vance'e atfedilen açıklamada, İsrail ile ilişkilerin değiştirilmesi, enflasyonla mücadele ve iç politika önceliklerinin yeniden belirlenmesi gerektiği savunuldu. Paylaşımın orijinali bağımsız olarak doğrulanmazken, söz konusu değerlendirmeler ABD yönetiminin dış politika ve ekonomi gündemine ilişkin tartışmalarla bağlantılı olarak aktarıldı.
Haber Giriş Tarihi: 04.11.2026 21:04
Haber Güncellenme Tarihi: 04.11.2026 21:09
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD merkezli X platformunda paylaşıldığı belirtilen açıklamada Vance'in, Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde yaşadığı kayıpları İran'la yürütülen savaşa bağladığı ifade edildi. Vance'e atfedilen “Kaybetmemizin nedeni savaştır” sözleri, seçim performansına ilişkin değerlendirmesinin merkezinde yer aldı.
Vance'in ayrıca ABD Başkanı Donald Trump tarafından da savaşın seçim sonuçlarına etkisinin dile getirildiğini söylediği aktarıldı. Kaynak metinde Trump'ın, İran'a karşı yürütülen savaşın Cumhuriyetçilerin oy kaybındaki rolüne ilişkin soruya “İran da bunun bir parçasıydı” yanıtını verdiği belirtildi.
Bu ifadelerin hangi tarihli açıklamalarda kullanıldığı ve özgün kayıtları bağımsız olarak teyit edilemedi.
İsrail ile ilişkilerin değiştirilmesini istediği aktarıldı
Vance'in Cumhuriyetçi Partiden uzaklaşan seçmenleri yeniden kazanmak amacıyla bir anket uzmanıyla görüştüğünü belirttiği öne sürüldü. Ardından partinin siyasi yaklaşımına ilişkin dört öncelik sıraladığı aktarıldı.
Söz konusu öncelikler arasında İran'la savaşın sona erdirilmesi, hayat pahalılığı ve enflasyona odaklanılması, “Önce Amerika” yaklaşımının benimsenmesi ve İsrail ile ilişkilerin değiştirilmesi yer aldı.
İsrail ile ilişkilerin hangi alanlarda ve nasıl değiştirilmesi gerektiğine ilişkin ayrıntılar, aktarılan açıklamada bulunmuyor. Vance'in bu ifadeleri, ABD'nin mevcut dış politika uygulamalarına yönelik bir değerlendirme olarak kaynak metinde yer aldı.
Cumhuriyetçi seçim analizlerini eleştirdi
Vance'in paylaşımında, Cumhuriyetçi Partinin seçim öncesinde kullandığı anket ve seçmen katılımı analizlerine de değindiği bildirildi. Parti içindeki veri analistlerinin seçmen kitlesinin 2024 seçimlerindeki Cumhuriyetçi seçmen profiline ne ölçüde benzediğini değerlendirdiğini söylediği aktarıldı.
Vance'e göre bazı eyaletlerde seçmen katılımına ilişkin veriler olumlu görünürken, Demokratların güçlü sonuçlar elde edebileceğine işaret eden anketler bulunuyordu. Buna rağmen parti ekibinde seçim sonuçlarına ilişkin iyimser bir beklenti oluştuğu ifade edildi.
Başkan Yardımcısının, seçmen katılımı verilerinin Cumhuriyetçilerin seçim performansını değerlendirmekte tek başına yeterli olmadığını düşündüren açıklamalarda bulunduğu belirtildi.
Göç politikalarında genel af önerisine karşı çıktı
Vance'in seçim sonrasındaki siyasi tartışmalarda göç politikalarına ilişkin önerilere de değindiği aktarıldı. Özellikle ülkede yasal statüsü bulunmayan göçmenlere yönelik genel af seçeneğine karşı çıktığı ifade edildi.
Buna karşılık, yasa dışı iş gücü çalıştıran işletmelere yönelik uygulamaların artırılması gibi farklı yöntemlerin değerlendirilebileceğini belirttiği bildirildi.
Vance'in, seçim öncesinde Cumhuriyetçi yönetimi uyaran seçmenlerin tepkilerini anlayışla karşıladığını ifade ettiği de aktarıldı. Başkan Yardımcısının bu seçmenlere siyasi çalışmalara yeniden odaklanma çağrısında bulunduğu belirtildi.
ABD'de ekonomi ve dış politika gündemi öne çıktı
Vance'e atfedilen dört maddelik değerlendirmede, İran'la savaş ve İsrail ile ilişkilerin yanı sıra hayat pahalılığı ve enflasyonun da öncelikli başlıklar arasında gösterildiği görülüyor.
Kaynak metne göre Vance, Cumhuriyetçilerin seçim performansını yalnızca seçmen katılımıyla açıklamak yerine dış politika tercihleri ve ekonomik koşulların birlikte ele alınması gerektiğini savundu.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
JD Vance'ten seçim yenilgisi sonrası İsrail çıkışı
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, 2026 Kongre ara seçimlerinin ardından Cumhuriyetçi Partinin performansına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu aktarılan bir sosyal medya paylaşımında, İran'la yürütülen savaşın seçim sonuçları üzerindeki etkisine dikkat çekti. Vance'e atfedilen açıklamada, İsrail ile ilişkilerin değiştirilmesi, enflasyonla mücadele ve iç politika önceliklerinin yeniden belirlenmesi gerektiği savunuldu. Paylaşımın orijinali bağımsız olarak doğrulanmazken, söz konusu değerlendirmeler ABD yönetiminin dış politika ve ekonomi gündemine ilişkin tartışmalarla bağlantılı olarak aktarıldı.
ABD merkezli X platformunda paylaşıldığı belirtilen açıklamada Vance'in, Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde yaşadığı kayıpları İran'la yürütülen savaşa bağladığı ifade edildi. Vance'e atfedilen “Kaybetmemizin nedeni savaştır” sözleri, seçim performansına ilişkin değerlendirmesinin merkezinde yer aldı.
Vance'in ayrıca ABD Başkanı Donald Trump tarafından da savaşın seçim sonuçlarına etkisinin dile getirildiğini söylediği aktarıldı. Kaynak metinde Trump'ın, İran'a karşı yürütülen savaşın Cumhuriyetçilerin oy kaybındaki rolüne ilişkin soruya “İran da bunun bir parçasıydı” yanıtını verdiği belirtildi.
Bu ifadelerin hangi tarihli açıklamalarda kullanıldığı ve özgün kayıtları bağımsız olarak teyit edilemedi.
İsrail ile ilişkilerin değiştirilmesini istediği aktarıldı
Vance'in Cumhuriyetçi Partiden uzaklaşan seçmenleri yeniden kazanmak amacıyla bir anket uzmanıyla görüştüğünü belirttiği öne sürüldü. Ardından partinin siyasi yaklaşımına ilişkin dört öncelik sıraladığı aktarıldı.
Söz konusu öncelikler arasında İran'la savaşın sona erdirilmesi, hayat pahalılığı ve enflasyona odaklanılması, “Önce Amerika” yaklaşımının benimsenmesi ve İsrail ile ilişkilerin değiştirilmesi yer aldı.
İsrail ile ilişkilerin hangi alanlarda ve nasıl değiştirilmesi gerektiğine ilişkin ayrıntılar, aktarılan açıklamada bulunmuyor. Vance'in bu ifadeleri, ABD'nin mevcut dış politika uygulamalarına yönelik bir değerlendirme olarak kaynak metinde yer aldı.
Cumhuriyetçi seçim analizlerini eleştirdi
Vance'in paylaşımında, Cumhuriyetçi Partinin seçim öncesinde kullandığı anket ve seçmen katılımı analizlerine de değindiği bildirildi. Parti içindeki veri analistlerinin seçmen kitlesinin 2024 seçimlerindeki Cumhuriyetçi seçmen profiline ne ölçüde benzediğini değerlendirdiğini söylediği aktarıldı.
Vance'e göre bazı eyaletlerde seçmen katılımına ilişkin veriler olumlu görünürken, Demokratların güçlü sonuçlar elde edebileceğine işaret eden anketler bulunuyordu. Buna rağmen parti ekibinde seçim sonuçlarına ilişkin iyimser bir beklenti oluştuğu ifade edildi.
Başkan Yardımcısının, seçmen katılımı verilerinin Cumhuriyetçilerin seçim performansını değerlendirmekte tek başına yeterli olmadığını düşündüren açıklamalarda bulunduğu belirtildi.
Göç politikalarında genel af önerisine karşı çıktı
Vance'in seçim sonrasındaki siyasi tartışmalarda göç politikalarına ilişkin önerilere de değindiği aktarıldı. Özellikle ülkede yasal statüsü bulunmayan göçmenlere yönelik genel af seçeneğine karşı çıktığı ifade edildi.
Buna karşılık, yasa dışı iş gücü çalıştıran işletmelere yönelik uygulamaların artırılması gibi farklı yöntemlerin değerlendirilebileceğini belirttiği bildirildi.
Vance'in, seçim öncesinde Cumhuriyetçi yönetimi uyaran seçmenlerin tepkilerini anlayışla karşıladığını ifade ettiği de aktarıldı. Başkan Yardımcısının bu seçmenlere siyasi çalışmalara yeniden odaklanma çağrısında bulunduğu belirtildi.
ABD'de ekonomi ve dış politika gündemi öne çıktı
Vance'e atfedilen dört maddelik değerlendirmede, İran'la savaş ve İsrail ile ilişkilerin yanı sıra hayat pahalılığı ve enflasyonun da öncelikli başlıklar arasında gösterildiği görülüyor.
Kaynak metne göre Vance, Cumhuriyetçilerin seçim performansını yalnızca seçmen katılımıyla açıklamak yerine dış politika tercihleri ve ekonomik koşulların birlikte ele alınması gerektiğini savundu.
Çok Okunanlar