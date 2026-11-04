Brent petrolün varil fiyatı, ABD'deki ara seçimlerin etkisiyle uluslararası vadeli piyasalarda yaklaşık yüzde 9 düşüşle 94,28 dolar seviyesine geriledi.
Haber Giriş Tarihi: 04.11.2026 22:46
Haber Güncellenme Tarihi: 04.11.2026 22:49
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD'deki ara seçim sonuçlarının ardından Washington'ın Orta Doğu politikasına dair oluşan belirsizlik, petrol piyasalarında sert düşüşe yol açtı. Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık yüzde 9 değer kaybederek 94,28 dolara, Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise yüzde 7,95 düşüşle 88,45 dolara geriledi. 4 Kasım 2026 tarihli verilere göre, Demokratların Kongre'nin her iki kanadında da çoğunluğu elde etmesi piyasalardaki hareketliliğin ana sebebi olarak görülüyor. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Cumhuriyetçilerin seçimdeki başarısızlığını İran ile süregelen savaşa ve seçmenlerin bu çatışmaya duyduğu tepkiye bağladı. Washington'ın İran'a yönelik atacağı adımlar ve devam eden diplomatik temaslar, petrol fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskıyı sürdürüyor.
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Petrol fiyatları çakıldı
Brent petrolün varil fiyatı, ABD'deki ara seçimlerin etkisiyle uluslararası vadeli piyasalarda yaklaşık yüzde 9 düşüşle 94,28 dolar seviyesine geriledi.
ABD'deki ara seçim sonuçlarının ardından Washington'ın Orta Doğu politikasına dair oluşan belirsizlik, petrol piyasalarında sert düşüşe yol açtı. Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık yüzde 9 değer kaybederek 94,28 dolara, Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise yüzde 7,95 düşüşle 88,45 dolara geriledi. 4 Kasım 2026 tarihli verilere göre, Demokratların Kongre'nin her iki kanadında da çoğunluğu elde etmesi piyasalardaki hareketliliğin ana sebebi olarak görülüyor. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Cumhuriyetçilerin seçimdeki başarısızlığını İran ile süregelen savaşa ve seçmenlerin bu çatışmaya duyduğu tepkiye bağladı. Washington'ın İran'a yönelik atacağı adımlar ve devam eden diplomatik temaslar, petrol fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskıyı sürdürüyor.
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