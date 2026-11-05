Mekke İttifakı Anlaşması Meclis’te: İlk madde kabul edildi
Mekke İttifakı Anlaşması Meclis’te: İlk madde kabul edildi
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke İttifakı Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin birinci maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Haber Giriş Tarihi: 05.11.2026 08:15
Haber Güncellenme Tarihi: 05.11.2026 08:16
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke İttifakı Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin ilk maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Görüşmelerde konuşan Fuat Oktay, anlaşmanın Türkiye'yi kendi iradesi dışında bir çatışmanın içine sürüklemeyeceğini belirterek karar mekanizmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke İttifakı Anlaşması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine geldi. Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunmasına ilişkin kanun teklifi Genel Kurul'da görüşülürken ilk madde kabul edildi.
Teklifin görüşmeleri sırasında AK Parti Grubu adına söz alan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, anlaşmanın kapsamına ve Türkiye'nin yükümlülüklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Fuat Oktay: Türkiye kontrolsüz bir sürece çekilemez
Anlaşmanın Türkiye'yi otomatik olarak herhangi bir çatışmanın tarafı haline getirmeyeceğini vurgulayan Oktay, kararların ortak mutabakat ve istişare mekanizmasıyla alınacağını söyledi.
Mekke Anlaşması'nın, taraflardan birine saldırı gerçekleşmesi durumunda kapsamlı bir istişare ve objektif değerlendirme sürecini öngördüğünü belirten Oktay, kararların fikir birliğiyle alınmasının esas olduğunu ifade etti.
Oktay, konuya ilişkin konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Mekke Anlaşması, taraflardan birine saldırı yapılması durumunda kapsamlı bir istişare ve objektif değerlendirme mekanizmasının işletilmesini ve kararların fikir birliğiyle yani ortak kararla alınmasını şart koşmaktadır. Bu doğrultuda, ülkemizin kendi iradesi dışında, kontrolsüz bir sürecin içine çekilmesi söz konusu değildir."
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt dışına gönderilmesine ilişkin anayasal çerçeveye de dikkat çeken Oktay, çatışmalara katılmak üzere asker gönderilmesinin Anayasa'nın 92'nci maddesi kapsamında TBMM tarafından kabul edilecek tezkerelerle mümkün olabileceğini kaydetti.
Terörle mücadelede ortak mutabakat vurgusu
Mekke İttifakı'nın Türkiye'nin güvenlik yaklaşımını tamamlayan bölgesel bir güvenlik mekanizması olduğunu dile getiren Oktay, anlaşmanın terörle mücadele ve bölgesel istikrar açısından önem taşıdığını söyledi.
Görüşmeler sırasında bazı milletvekillerinin ortak bir terör tanımının bulunmamasına yönelik eleştirilerini de değerlendiren Oktay, uluslararası alanda tüm tarafların üzerinde uzlaştığı ortak bir terör tanımına sahip çok taraflı bir anlaşmanın bulunmadığını belirtti. NATO'nun kurucu anlaşmasında da böyle bir tanımın yer almadığını hatırlattı.
Oktay, Mekke Anlaşması kapsamında terörle mücadeleye yönelik sağlanacak desteğin istişareler sonucunda belirleneceğini ifade ederek şöyle konuştu:
"Teröre yönelik yapılacak her türlü destek, danışmalarla durum ve ihtiyaç tespiti yapılması ertesinde ve taraflar arasında sağlanacak mutabakatla belirlenecektir."
TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelere ara verildi
Kanun teklifinin birinci maddesinin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Adan, Genel Kurul çalışmalarını saat 14.00'te yeniden toplanmak üzere kapattı.
Böylece Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki Mekke İttifakı Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin kanun teklifinde ilk madde kabul edilmiş oldu.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Mekke İttifakı Anlaşması Meclis’te: İlk madde kabul edildi
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke İttifakı Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin birinci maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke İttifakı Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin ilk maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Görüşmelerde konuşan Fuat Oktay, anlaşmanın Türkiye'yi kendi iradesi dışında bir çatışmanın içine sürüklemeyeceğini belirterek karar mekanizmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke İttifakı Anlaşması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine geldi. Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunmasına ilişkin kanun teklifi Genel Kurul'da görüşülürken ilk madde kabul edildi.
Teklifin görüşmeleri sırasında AK Parti Grubu adına söz alan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, anlaşmanın kapsamına ve Türkiye'nin yükümlülüklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Fuat Oktay: Türkiye kontrolsüz bir sürece çekilemez
Anlaşmanın Türkiye'yi otomatik olarak herhangi bir çatışmanın tarafı haline getirmeyeceğini vurgulayan Oktay, kararların ortak mutabakat ve istişare mekanizmasıyla alınacağını söyledi.
Mekke Anlaşması'nın, taraflardan birine saldırı gerçekleşmesi durumunda kapsamlı bir istişare ve objektif değerlendirme sürecini öngördüğünü belirten Oktay, kararların fikir birliğiyle alınmasının esas olduğunu ifade etti.
Oktay, konuya ilişkin konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Mekke Anlaşması, taraflardan birine saldırı yapılması durumunda kapsamlı bir istişare ve objektif değerlendirme mekanizmasının işletilmesini ve kararların fikir birliğiyle yani ortak kararla alınmasını şart koşmaktadır. Bu doğrultuda, ülkemizin kendi iradesi dışında, kontrolsüz bir sürecin içine çekilmesi söz konusu değildir."
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt dışına gönderilmesine ilişkin anayasal çerçeveye de dikkat çeken Oktay, çatışmalara katılmak üzere asker gönderilmesinin Anayasa'nın 92'nci maddesi kapsamında TBMM tarafından kabul edilecek tezkerelerle mümkün olabileceğini kaydetti.
Terörle mücadelede ortak mutabakat vurgusu
Mekke İttifakı'nın Türkiye'nin güvenlik yaklaşımını tamamlayan bölgesel bir güvenlik mekanizması olduğunu dile getiren Oktay, anlaşmanın terörle mücadele ve bölgesel istikrar açısından önem taşıdığını söyledi.
Görüşmeler sırasında bazı milletvekillerinin ortak bir terör tanımının bulunmamasına yönelik eleştirilerini de değerlendiren Oktay, uluslararası alanda tüm tarafların üzerinde uzlaştığı ortak bir terör tanımına sahip çok taraflı bir anlaşmanın bulunmadığını belirtti. NATO'nun kurucu anlaşmasında da böyle bir tanımın yer almadığını hatırlattı.
Oktay, Mekke Anlaşması kapsamında terörle mücadeleye yönelik sağlanacak desteğin istişareler sonucunda belirleneceğini ifade ederek şöyle konuştu:
"Teröre yönelik yapılacak her türlü destek, danışmalarla durum ve ihtiyaç tespiti yapılması ertesinde ve taraflar arasında sağlanacak mutabakatla belirlenecektir."
TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelere ara verildi
Kanun teklifinin birinci maddesinin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Adan, Genel Kurul çalışmalarını saat 14.00'te yeniden toplanmak üzere kapattı.
Böylece Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki Mekke İttifakı Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin kanun teklifinde ilk madde kabul edilmiş oldu.
Çok Okunanlar