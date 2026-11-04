ABD'deki seçimlere dünyadan tepkiler

ABD'de resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların Senato ve Temsilciler Meclisinde üstünlük sağladığı ara seçimlere ilişkin birçok ülkeden açıklama geldi.
Haber Giriş Tarihi: 04.11.2026 22:46
Haber Güncellenme Tarihi: 04.11.2026 22:47
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD'de 2026 ara seçimlerinde Demokratların Senato ve Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etmesi, dünya başkentlerinde farklı perspektiflerle karşılandı.
**İran**, Washington'daki bu değişimin Tahran'a yönelik genel politikayı etkilemeyeceğini savunarak mesafeli bir duruş sergiledi. **Çin ve Japonya**, seçimleri ABD'nin iç işi olarak nitelendirip ikili ilişkilerde istikrar ve iş birliği vurgusu yaparken; **Rusya**, dış politikasının Amerikan iç siyasetindeki değişimlerden etkilenmeyeceğini ancak barışçıl adımların devamını beklediğini duyurdu.
Avrupa kanadında ise tepkiler daha belirgindi. **İspanya**, sonuçları dünya genelinde yükselen aşırı sağ dalgasının kırılması olarak yorumladı. **Almanya, İtalya ve Fransa**, Amerikan demokrasisinin işleyişine vurgu yaparak transatlantik ortaklığın ve stratejik iş birliğinin süreceği mesajını verdi. **Polonya, Finlandiya ve Norveç** gibi ülkeler, seçim sonuçlarını demokrasinin bir zaferi olarak görüp Ukrayna'ya yönelik desteğin sekteye uğramamasını temenni etti. **İngiltere**, küresel hayat pahalılığı ve Orta Doğu'daki çatışmaların çözümü için yeni bir fırsat doğabileceğine işaret etti.
**Avrupa Birliği** yönetimi, yeni Kongre'nin Rusya üzerindeki baskıyı artırmasını beklediğini ifade ederken; **Çekya**, Trump'ın görev süresinin geri kalanında Kongre ile yaşayabileceği olası siyasi kilitlenmelere ve veto süreçlerine dikkat çekti. **Güney Afrika** ise bu değişimin uluslararası ilişkilerde yeni bir dönemin kapısını aralayabileceğini belirtti.
Genel kanı, ABD'deki bu güç kaymasının küresel siyasetteki yansımalarının; özellikle güvenlik, ekonomi ve bölgesel çatışmalar bağlamında belirleyici olacağı yönündedir.
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ABD'deki seçimlere dünyadan tepkiler
ABD'de resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların Senato ve Temsilciler Meclisinde üstünlük sağladığı ara seçimlere ilişkin birçok ülkeden açıklama geldi.
ABD'de 2026 ara seçimlerinde Demokratların Senato ve Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etmesi, dünya başkentlerinde farklı perspektiflerle karşılandı.
**İran**, Washington'daki bu değişimin Tahran'a yönelik genel politikayı etkilemeyeceğini savunarak mesafeli bir duruş sergiledi. **Çin ve Japonya**, seçimleri ABD'nin iç işi olarak nitelendirip ikili ilişkilerde istikrar ve iş birliği vurgusu yaparken; **Rusya**, dış politikasının Amerikan iç siyasetindeki değişimlerden etkilenmeyeceğini ancak barışçıl adımların devamını beklediğini duyurdu.
Avrupa kanadında ise tepkiler daha belirgindi. **İspanya**, sonuçları dünya genelinde yükselen aşırı sağ dalgasının kırılması olarak yorumladı. **Almanya, İtalya ve Fransa**, Amerikan demokrasisinin işleyişine vurgu yaparak transatlantik ortaklığın ve stratejik iş birliğinin süreceği mesajını verdi. **Polonya, Finlandiya ve Norveç** gibi ülkeler, seçim sonuçlarını demokrasinin bir zaferi olarak görüp Ukrayna'ya yönelik desteğin sekteye uğramamasını temenni etti. **İngiltere**, küresel hayat pahalılığı ve Orta Doğu'daki çatışmaların çözümü için yeni bir fırsat doğabileceğine işaret etti.
**Avrupa Birliği** yönetimi, yeni Kongre'nin Rusya üzerindeki baskıyı artırmasını beklediğini ifade ederken; **Çekya**, Trump'ın görev süresinin geri kalanında Kongre ile yaşayabileceği olası siyasi kilitlenmelere ve veto süreçlerine dikkat çekti. **Güney Afrika** ise bu değişimin uluslararası ilişkilerde yeni bir dönemin kapısını aralayabileceğini belirtti.
Genel kanı, ABD'deki bu güç kaymasının küresel siyasetteki yansımalarının; özellikle güvenlik, ekonomi ve bölgesel çatışmalar bağlamında belirleyici olacağı yönündedir.
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