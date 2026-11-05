Bahçelievler'de temel kazısında göçük 1 işçi hayatını kaybetti
Bahçelievler'de temel kazısında göçük 1 işçi hayatını kaybetti
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri yaralı olarak kurtarıldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmaların ardından yaşamını yitiren işçinin cansız bedenine ulaşılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Giriş Tarihi: 05.11.2026 18:21
Haber Güncellenme Tarihi: 05.11.2026 18:23
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler'in Siyavuşpaşa Mahallesi İbrahim Çallı Sokak üzerinde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. Temel kazısı devam ederken kayan toprak ve balçık yığını, çalışma alanındaki iki işçinin üzerine çöktü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Göçük altında kalan ilk işçi sağ kurtarıldı
Ekipler, toprak altında kalan işçilere ulaşmak amacıyla arama kurtarma çalışması başlattı. Saat 14.00 sıralarında 60 yaşındaki Muhittin Uzunoğlu'na sağ olarak ulaşıldı. Göçükten çıkarılan Uzunoğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
İkinci işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Arama kurtarma ekipleri, göçük altında kalan diğer işçiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürdü. Saat 16.00 sıralarında Muhittin Uzunoğlu'nun kardeşi Hasan Uzunoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Böylece toprak kaymasında bir işçinin hayatını kaybettiği, bir işçinin ise yaralı olarak kurtarıldığı belirlendi.
Toprak kaymasıyla ilgili soruşturma sürüyor
İnşaat alanında meydana gelen toprak kaymasının ardından olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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Bahçelievler'de temel kazısında göçük 1 işçi hayatını kaybetti
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri yaralı olarak kurtarıldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmaların ardından yaşamını yitiren işçinin cansız bedenine ulaşılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler'in Siyavuşpaşa Mahallesi İbrahim Çallı Sokak üzerinde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. Temel kazısı devam ederken kayan toprak ve balçık yığını, çalışma alanındaki iki işçinin üzerine çöktü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Göçük altında kalan ilk işçi sağ kurtarıldı
Ekipler, toprak altında kalan işçilere ulaşmak amacıyla arama kurtarma çalışması başlattı. Saat 14.00 sıralarında 60 yaşındaki Muhittin Uzunoğlu'na sağ olarak ulaşıldı. Göçükten çıkarılan Uzunoğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
İkinci işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Arama kurtarma ekipleri, göçük altında kalan diğer işçiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürdü. Saat 16.00 sıralarında Muhittin Uzunoğlu'nun kardeşi Hasan Uzunoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Böylece toprak kaymasında bir işçinin hayatını kaybettiği, bir işçinin ise yaralı olarak kurtarıldığı belirlendi.
Toprak kaymasıyla ilgili soruşturma sürüyor
İnşaat alanında meydana gelen toprak kaymasının ardından olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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