Fon soruşturmasında yeni gelişme: Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
Fon soruşturması kapsamında 'Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet' ile 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından mahkemeye sevk edilen eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı.
Haber Giriş Tarihi: 06.11.2026 09:09
Haber Güncellenme Tarihi: 06.11.2026 09:10
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, savcıya ifade vermek üzere adliyeye geldi. Aynı dakikalarda eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül de ifade vermek için saat 11.00 sıralarında adliyeye girdi.
"Şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrılan üç ismin ifade işlemlerinin 20.13'te bittiği bildirildi.
TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ
Fatma Betül Sayan Kaya, "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve sermaye piyasası kanununa muhalefet" suçundan tutuklamaya sevk edildi.
İKİ İSİM ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
Sermaye piyasası soruşturmasına ilişkin hakimliğe sevk edilen eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında, ifade işlemlerinin ardından adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilen Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın ise adliyedeki işlemleri devam ediyor.
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Fon soruşturmasında yeni gelişme: Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
Fon soruşturması kapsamında 'Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet' ile 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından mahkemeye sevk edilen eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı.
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, savcıya ifade vermek üzere adliyeye geldi. Aynı dakikalarda eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül de ifade vermek için saat 11.00 sıralarında adliyeye girdi.
"Şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrılan üç ismin ifade işlemlerinin 20.13'te bittiği bildirildi.
TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ
Fatma Betül Sayan Kaya, "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve sermaye piyasası kanununa muhalefet" suçundan tutuklamaya sevk edildi.
İKİ İSİM ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
Sermaye piyasası soruşturmasına ilişkin hakimliğe sevk edilen eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında, ifade işlemlerinin ardından adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilen Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın ise adliyedeki işlemleri devam ediyor.
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