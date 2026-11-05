Hakan Fidan ile Abbas Arakçi arasında kritik görüşme
Hakan Fidan ile Abbas Arakçi arasında kritik görüşme
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki bakanın görüşmesinde İran ile ABD arasında devam eden müzakere süreci ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Haber Giriş Tarihi: 05.11.2026 20:10
Haber Güncellenme Tarihi: 05.11.2026 20:12
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye ile İran arasındaki diplomatik temas kapsamında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, İran ve ABD arasındaki görüşmelerin mevcut durumu gündeme geldi. Görüşmenin içeriğine ilişkin paylaşılan bilgilerde müzakere sürecinin ayrıntılarına yer verilmedi.
İran-ABD müzakereleri görüşüldü
Hakan Fidan ile Abbas Arakçi arasındaki telefon görüşmesinin gündem başlıklarından birini İran ile ABD arasında devam eden müzakere süreci oluşturdu. İki dışişleri bakanının söz konusu süreç ve bölgedeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, müzakerelerin hangi aşamasının değerlendirildiğine veya görüşmede belirli bir karar alınıp alınmadığına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.
Bölgesel gelişmeler de gündeme geldi
Telefon görüşmesinde İran-ABD müzakerelerinin yanı sıra diğer bölgesel gelişmeler de ele alındı. Görüşmede değerlendirilen bölgesel konuların kapsamına ilişkin ek bilgi verilmedi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Hakan Fidan ile Abbas Arakçi arasında kritik görüşme
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki bakanın görüşmesinde İran ile ABD arasında devam eden müzakere süreci ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Türkiye ile İran arasındaki diplomatik temas kapsamında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, İran ve ABD arasındaki görüşmelerin mevcut durumu gündeme geldi. Görüşmenin içeriğine ilişkin paylaşılan bilgilerde müzakere sürecinin ayrıntılarına yer verilmedi.
İran-ABD müzakereleri görüşüldü
Hakan Fidan ile Abbas Arakçi arasındaki telefon görüşmesinin gündem başlıklarından birini İran ile ABD arasında devam eden müzakere süreci oluşturdu. İki dışişleri bakanının söz konusu süreç ve bölgedeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, müzakerelerin hangi aşamasının değerlendirildiğine veya görüşmede belirli bir karar alınıp alınmadığına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.
Bölgesel gelişmeler de gündeme geldi
Telefon görüşmesinde İran-ABD müzakerelerinin yanı sıra diğer bölgesel gelişmeler de ele alındı. Görüşmede değerlendirilen bölgesel konuların kapsamına ilişkin ek bilgi verilmedi.
Çok Okunanlar