BIST 100 günü düşüşle kapattı altın fiyatları yükseldi
BIST 100 günü düşüşle kapattı altın fiyatları yükseldi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 5 Kasım 2026 Perşembe gününü yüzde 1,26 değer kaybıyla 11.333,27 puandan tamamladı. Endeks önceki kapanışa göre 144,86 puan gerilerken Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,9 artışla 6 milyon 642 bin liraya yükseldi. Gün sonu verilerinde sektör endeksleri, döviz kurları ve tahvil getirilerindeki hareketler de öne çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 05.11.2026 18:35
Haber Güncellenme Tarihi: 05.11.2026 18:37
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
BIST 100 endeksi güne 68,48 puan ve yüzde 0,60 yükselişle 11.546,61 puandan başladı. Gün içerisinde en düşük 11.315,36 puanı, en yüksek 11.617,00 puanı gören endeks, kapanışta 11.333,27 puana geriledi.
BIST 30 endeksinde yüzde 1,60 düşüş
Borsa İstanbul'da BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 229,92 puan ve yüzde 1,60 azalarak günü 14.101,00 puandan tamamladı. Sektör endeksleri arasında ise farklı yönlerde hareketler kaydedildi.
Mali endeks yüzde 1,13, hizmetler endeksi yüzde 0,36 değer kazandı. Sanayi endeksi yüzde 1,76 gerilerken teknoloji endeksindeki kayıp yüzde 5,82 olarak gerçekleşti.
BIST 100 endeksine dahil hisselerin 48'i günü yükselişle, 50'si düşüşle tamamladı. Türk Hava Yolları (THYAO), ASELSAN (ASELS), Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK), Akbank (AKBNK) ve Tüpraş (TUPRS) en yüksek işlem hacmine sahip hisse senetleri arasında yer aldı.
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 642 bin liraya çıktı
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı saat 18.15 itibarıyla 4 bin 120 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 1,9 artarak 6 milyon 642 bin liraya ulaştı.
Böylece BIST 100 endeksinin değer kaybettiği işlem gününde standart altının kilogram fiyatında yükseliş kaydedildi.
TCMB doların efektif kurunu açıkladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların güncel efektif kurunu alışta 49,9239 lira, satışta 50,1239 lira olarak belirledi. Önceki efektif kur ise alışta 49,9011 lira, satışta 50,1010 lira seviyesindeydi.
Uluslararası döviz piyasalarında saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1214, sterlin/dolar paritesi 1,3460 ve dolar/yen paritesi 158,0 düzeyinde işlem gördü.
Tahvil getirileri ve Brent petrol fiyatı
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinde basit getiri yüzde 35,99, bileşik getiri yüzde 39,22 olarak gerçekleşti.
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BIST 100 günü düşüşle kapattı altın fiyatları yükseldi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 5 Kasım 2026 Perşembe gününü yüzde 1,26 değer kaybıyla 11.333,27 puandan tamamladı. Endeks önceki kapanışa göre 144,86 puan gerilerken Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,9 artışla 6 milyon 642 bin liraya yükseldi. Gün sonu verilerinde sektör endeksleri, döviz kurları ve tahvil getirilerindeki hareketler de öne çıktı.
BIST 100 endeksi güne 68,48 puan ve yüzde 0,60 yükselişle 11.546,61 puandan başladı. Gün içerisinde en düşük 11.315,36 puanı, en yüksek 11.617,00 puanı gören endeks, kapanışta 11.333,27 puana geriledi.
BIST 30 endeksinde yüzde 1,60 düşüş
Borsa İstanbul'da BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 229,92 puan ve yüzde 1,60 azalarak günü 14.101,00 puandan tamamladı. Sektör endeksleri arasında ise farklı yönlerde hareketler kaydedildi.
Mali endeks yüzde 1,13, hizmetler endeksi yüzde 0,36 değer kazandı. Sanayi endeksi yüzde 1,76 gerilerken teknoloji endeksindeki kayıp yüzde 5,82 olarak gerçekleşti.
BIST 100 endeksine dahil hisselerin 48'i günü yükselişle, 50'si düşüşle tamamladı. Türk Hava Yolları (THYAO), ASELSAN (ASELS), Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK), Akbank (AKBNK) ve Tüpraş (TUPRS) en yüksek işlem hacmine sahip hisse senetleri arasında yer aldı.
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 642 bin liraya çıktı
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı saat 18.15 itibarıyla 4 bin 120 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 1,9 artarak 6 milyon 642 bin liraya ulaştı.
Böylece BIST 100 endeksinin değer kaybettiği işlem gününde standart altının kilogram fiyatında yükseliş kaydedildi.
TCMB doların efektif kurunu açıkladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların güncel efektif kurunu alışta 49,9239 lira, satışta 50,1239 lira olarak belirledi. Önceki efektif kur ise alışta 49,9011 lira, satışta 50,1010 lira seviyesindeydi.
Uluslararası döviz piyasalarında saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1214, sterlin/dolar paritesi 1,3460 ve dolar/yen paritesi 158,0 düzeyinde işlem gördü.
Tahvil getirileri ve Brent petrol fiyatı
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinde basit getiri yüzde 35,99, bileşik getiri yüzde 39,22 olarak gerçekleşti.
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