Emeklilere kademeli ödeme formülü... Bakan Şimşek yaş ve prim günü şartlarını açıkladı
Emeklilere kademeli ödeme formülü... Bakan Şimşek yaş ve prim günü şartlarını açıkladı
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş zam düzenlemesine ilişkin teknik çalışmalarda kritik detaylar netleşmeye başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yürütülen çalışmanın tüm emeklileri kapsayacağını belirterek, yapılacak artışlarda hakkaniyet ilkesinin ön planda tutulacağını vurguladı.
Haber Giriş Tarihi: 06.11.2026 09:11
Haber Güncellenme Tarihi: 06.11.2026 09:12
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emeklilerin maaşlarına yönelik iyileştirme çalışmasında yaş ve prim ödeme gün sayısının dikkate alınacağını açıkladı. Tüm emeklileri kapsaması planlanan düzenlemenin aralık ayında tamamlanması ve bütçe görüşmelerinin ardından TBMM'nin takdirine sunulması bekleniyor.
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş düzenlemesine ilişkin yeni ayrıntılar gündeme geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emeklilerin alım gücünü desteklemek amacıyla yürütülen teknik çalışmanın henüz tamamlanmadığını belirterek, artış modelinde yaş ve prim ödeme gün sayısının belirleyici olacağını bildirdi.
Şimşek'in açıklamasına göre hazırlanan düzenleme yalnızca belirli bir emekli grubunu değil, tüm emeklileri kapsayacak. Maaşlarda yapılması planlanan iyileştirmenin ise herkese aynı tutarda uygulanması yerine kişisel kriterlere göre farklılaştırılması değerlendiriliyor.
Emekli zammında yaş ve prim günü belirleyici olacak
Bakan Şimşek, emeklilere yapılacak artışın hakkaniyetli olması gerektiğini vurgulayarak yaş ve prim ödeme gün sayısının dikkate alınacağını ifade etti.
Şimşek, konuya ilişkin açıklamasında, "Yapılacak artışın emeklilerimizin yaş ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaşmasının doğru olacağını düşünüyoruz. Seyyanen olsa da bu husus gözetilecek." dedi.
Bu açıklama, emekli maaşlarına yönelik olası iyileştirmede yalnızca mevcut aylık tutarının değil, emeklilerin çalışma ve prim geçmişinin de değerlendirmeye alınabileceğine işaret etti.
Düzenleme tüm emeklileri kapsayacak
Çalışmanın kapsamına ilişkin de bilgi veren Şimşek, hazırlanan düzenlemenin tüm emeklileri içine alacağını belirtti.
Emeklilerin alım gücünü desteklemeyi amaçladıklarını kaydeden Şimşek, teknik çalışmanın henüz sonuçlanmadığını söyledi. Seyyanen artış yapılması durumunda dahi yaş ve prim günü kriterlerinin göz önünde bulundurulacağını vurguladı.
Nihai çalışma aralık ayında tamamlanacak
Maaş düzenlemesine ilişkin takvimi de paylaşan Şimşek, teknik çalışmanın büyük ihtimalle aralık ayı içerisinde tamamlanacağını bildirdi. Nihai düzenlemenin bütçe görüşmelerinin hemen ardından TBMM'nin takdirine sunulması planlanıyor.
Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte emeklilere yapılacak artışın kapsamı, uygulanacak kriterler ve ödeme tutarlarına ilişkin ayrıntıların netleşmesi bekleniyor. Ancak henüz kesinleşmiş bir zam oranı veya emekli gruplarına göre belirlenmiş ödeme tablosu bulunmuyor.
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Emeklilere kademeli ödeme formülü... Bakan Şimşek yaş ve prim günü şartlarını açıkladı
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş zam düzenlemesine ilişkin teknik çalışmalarda kritik detaylar netleşmeye başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yürütülen çalışmanın tüm emeklileri kapsayacağını belirterek, yapılacak artışlarda hakkaniyet ilkesinin ön planda tutulacağını vurguladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emeklilerin maaşlarına yönelik iyileştirme çalışmasında yaş ve prim ödeme gün sayısının dikkate alınacağını açıkladı. Tüm emeklileri kapsaması planlanan düzenlemenin aralık ayında tamamlanması ve bütçe görüşmelerinin ardından TBMM'nin takdirine sunulması bekleniyor.
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş düzenlemesine ilişkin yeni ayrıntılar gündeme geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emeklilerin alım gücünü desteklemek amacıyla yürütülen teknik çalışmanın henüz tamamlanmadığını belirterek, artış modelinde yaş ve prim ödeme gün sayısının belirleyici olacağını bildirdi.
Şimşek'in açıklamasına göre hazırlanan düzenleme yalnızca belirli bir emekli grubunu değil, tüm emeklileri kapsayacak. Maaşlarda yapılması planlanan iyileştirmenin ise herkese aynı tutarda uygulanması yerine kişisel kriterlere göre farklılaştırılması değerlendiriliyor.
Emekli zammında yaş ve prim günü belirleyici olacak
Bakan Şimşek, emeklilere yapılacak artışın hakkaniyetli olması gerektiğini vurgulayarak yaş ve prim ödeme gün sayısının dikkate alınacağını ifade etti.
Şimşek, konuya ilişkin açıklamasında, "Yapılacak artışın emeklilerimizin yaş ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaşmasının doğru olacağını düşünüyoruz. Seyyanen olsa da bu husus gözetilecek." dedi.
Bu açıklama, emekli maaşlarına yönelik olası iyileştirmede yalnızca mevcut aylık tutarının değil, emeklilerin çalışma ve prim geçmişinin de değerlendirmeye alınabileceğine işaret etti.
Düzenleme tüm emeklileri kapsayacak
Çalışmanın kapsamına ilişkin de bilgi veren Şimşek, hazırlanan düzenlemenin tüm emeklileri içine alacağını belirtti.
Emeklilerin alım gücünü desteklemeyi amaçladıklarını kaydeden Şimşek, teknik çalışmanın henüz sonuçlanmadığını söyledi. Seyyanen artış yapılması durumunda dahi yaş ve prim günü kriterlerinin göz önünde bulundurulacağını vurguladı.
Nihai çalışma aralık ayında tamamlanacak
Maaş düzenlemesine ilişkin takvimi de paylaşan Şimşek, teknik çalışmanın büyük ihtimalle aralık ayı içerisinde tamamlanacağını bildirdi. Nihai düzenlemenin bütçe görüşmelerinin hemen ardından TBMM'nin takdirine sunulması planlanıyor.
Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte emeklilere yapılacak artışın kapsamı, uygulanacak kriterler ve ödeme tutarlarına ilişkin ayrıntıların netleşmesi bekleniyor. Ancak henüz kesinleşmiş bir zam oranı veya emekli gruplarına göre belirlenmiş ödeme tablosu bulunmuyor.
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