Anadolu Feneri açıklarında hareketli dakikalar! Gemideki herkes kurtarıldı
Anadolu Feneri açıklarında hareketli dakikalar! Gemideki herkes kurtarıldı
Kocaeli'den Ukrayna'ya seyir halindeyken Anadolu Feneri açıklarında makine arızası yaşayan 97 metre boyundaki kuru yük gemisinin 13 personeli tahliye edildi.
Haber Giriş Tarihi: 06.11.2026 09:51
Haber Güncellenme Tarihi: 06.11.2026 09:51
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kocaeli'den Ukrayna'ya seyir halindeyken Anadolu Feneri açıklarında makine arızası yaşayan 97 metre boyundaki BYB OTHELLO isimli kuru yük gemisi karaya oturdu.
Gemiyi kurtarmak için Bayrak-1 botu ve Kurtarma-11 römorkörü olay yerine yönlendirildi.
Ağır hava ve deniz şartlarından dolayı yardım ve tahliye talebinde bulunan gemiye, denizden müdahalenin uygun olmaması nedeniyle karadan tahliye işlemi yapıldı. Kara tahlisiye (can kurtarma) ekibince, geleneksel varagele sistemiyle 13 personelin tamamı emniyetle tahliye edildi.
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Anadolu Feneri açıklarında hareketli dakikalar! Gemideki herkes kurtarıldı
Kocaeli'den Ukrayna'ya seyir halindeyken Anadolu Feneri açıklarında makine arızası yaşayan 97 metre boyundaki kuru yük gemisinin 13 personeli tahliye edildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kocaeli'den Ukrayna'ya seyir halindeyken Anadolu Feneri açıklarında makine arızası yaşayan 97 metre boyundaki BYB OTHELLO isimli kuru yük gemisi karaya oturdu.
Gemiyi kurtarmak için Bayrak-1 botu ve Kurtarma-11 römorkörü olay yerine yönlendirildi.
Ağır hava ve deniz şartlarından dolayı yardım ve tahliye talebinde bulunan gemiye, denizden müdahalenin uygun olmaması nedeniyle karadan tahliye işlemi yapıldı. Kara tahlisiye (can kurtarma) ekibince, geleneksel varagele sistemiyle 13 personelin tamamı emniyetle tahliye edildi.
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