Seçil Erzan davasında yeni perde!

Aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu çok sayıda kişiyi yüksek getirili fon vaadiyle dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın yeniden yargılandığı davada savcılık esas hakkındaki mütalaasını sundu. Erzan için 56 yıl 6 aydan 211 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildi.
Haber Giriş Tarihi: 06.11.2026 15:20
Haber Güncellenme Tarihi: 06.11.2026 15:21
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kamuoyunda "yüksek getirili fon" davası olarak bilinen ve çok sayıda tanınmış futbolcunun da mağdur olduğunu belirttiği soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce 102 yıl 4 ay hapis ve 753 bin 880 lira adli para cezasına çarptırılan Seçil Erzan'ın yeniden yargılandığı davada savcılık, cezalandırılmasına yönelik mütalaasını açıkladı.
İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Seçil Erzan, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada tarafların avukatları da hazır bulundu.
Savcılıktan 211 yıl 9 aya kadar hapis talebi
Celse arasında açıklanan esas hakkındaki mütalaada, Seçil Erzan'ın farklı mağdurlara yönelik eylemleri nedeniyle cezalandırılması istendi. Savcılık, Erzan'ın 3 kişiye karşı "nitelikli dolandırıcılık", aralarında Arda Turan, Mert Zeydanlı, Selçuk İnan, Fernando Muslera ve Buse Terim'in de bulunduğu 27 kişiye karşı ise "dolandırıcılık" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.
Mütalaada Seçil Erzan hakkında toplamda 56 yıl 6 aydan 211 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi. Dosyada yer alan diğer 5 sanık hakkında da değişen oranlarda hapis cezası talebinde bulunuldu.
102 yıl 4 aylık mahkûmiyet kararı bozulmuştu
Seçil Erzan, yüksek getirili ve güvenilir bir yatırım fonu bulunduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcuların da yer aldığı 30'dan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddiasıyla yargılanmıştı. İlk yargılama sonucunda 102 yıl 4 ay hapis ve 753 bin 880 lira adli para cezasına çarptırılmıştı.
Ancak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi, karara yönelik istinaf başvurularını değerlendirerek hükmü bozmuştu. Daire, birleşen dosyalara ilişkin bilgilerin ilk derece mahkemesinin kararında yeterince yer almamasının denetimi güçleştirdiğine ve yargılama sürecinde bazı usul kurallarının uygulanmadığına dikkat çekmişti.
Bozma kararının ardından dosya yeniden görülmek üzere İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.
Duruşma ertelendi
Savcılık mütalaasının açıklanmasının ardından mahkeme, taraflara mütalaaya karşı savunma ve beyanlarını hazırlamaları için süre verdi. Bu nedenle duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
Seçil Erzan hakkındaki yargılama, tarafların mütalaaya karşı yapacağı savunmaların ardından devam edecek.
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Seçil Erzan davasında yeni perde!
Aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu çok sayıda kişiyi yüksek getirili fon vaadiyle dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın yeniden yargılandığı davada savcılık esas hakkındaki mütalaasını sundu. Erzan için 56 yıl 6 aydan 211 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildi.
Kamuoyunda "yüksek getirili fon" davası olarak bilinen ve çok sayıda tanınmış futbolcunun da mağdur olduğunu belirttiği soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce 102 yıl 4 ay hapis ve 753 bin 880 lira adli para cezasına çarptırılan Seçil Erzan'ın yeniden yargılandığı davada savcılık, cezalandırılmasına yönelik mütalaasını açıkladı.
İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Seçil Erzan, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada tarafların avukatları da hazır bulundu.
Savcılıktan 211 yıl 9 aya kadar hapis talebi
Celse arasında açıklanan esas hakkındaki mütalaada, Seçil Erzan'ın farklı mağdurlara yönelik eylemleri nedeniyle cezalandırılması istendi. Savcılık, Erzan'ın 3 kişiye karşı "nitelikli dolandırıcılık", aralarında Arda Turan, Mert Zeydanlı, Selçuk İnan, Fernando Muslera ve Buse Terim'in de bulunduğu 27 kişiye karşı ise "dolandırıcılık" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.
Mütalaada Seçil Erzan hakkında toplamda 56 yıl 6 aydan 211 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi. Dosyada yer alan diğer 5 sanık hakkında da değişen oranlarda hapis cezası talebinde bulunuldu.
102 yıl 4 aylık mahkûmiyet kararı bozulmuştu
Seçil Erzan, yüksek getirili ve güvenilir bir yatırım fonu bulunduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcuların da yer aldığı 30'dan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddiasıyla yargılanmıştı. İlk yargılama sonucunda 102 yıl 4 ay hapis ve 753 bin 880 lira adli para cezasına çarptırılmıştı.
Ancak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi, karara yönelik istinaf başvurularını değerlendirerek hükmü bozmuştu. Daire, birleşen dosyalara ilişkin bilgilerin ilk derece mahkemesinin kararında yeterince yer almamasının denetimi güçleştirdiğine ve yargılama sürecinde bazı usul kurallarının uygulanmadığına dikkat çekmişti.
Bozma kararının ardından dosya yeniden görülmek üzere İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.
Duruşma ertelendi
Savcılık mütalaasının açıklanmasının ardından mahkeme, taraflara mütalaaya karşı savunma ve beyanlarını hazırlamaları için süre verdi. Bu nedenle duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
Seçil Erzan hakkındaki yargılama, tarafların mütalaaya karşı yapacağı savunmaların ardından devam edecek.
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