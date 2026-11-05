Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölüm nedeni belli oldu
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölüm nedeni belli oldu
Eski Ulaştırma Bakanı ve kamuoyunda "Süleymancılar" olarak bilinen cemaatin eski lideri Arif Ahmet Denizolgun'un 2016 yılında evinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı. Raporda, Denizolgun’un ölümünün yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sonucu meydana geldiği belirtildi. İncelemelerde zehirlenme veya travmaya bağlı ölüm bulgusuna rastlanmadığı kaydedildi.
Haber Giriş Tarihi: 05.11.2026 20:47
Haber Güncellenme Tarihi: 05.11.2026 20:50
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Eski Ulaştırma Bakanı ve kamuoyunca "Süleymancılar" cemaatinin eski lideri olarak tanınan Arif Ahmet Denizolgun'un 2016 yılında ikametgahında ölü bulunmasına dair yürütülen soruşturma kapsamında, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor tamamlandı.
ATK 1. İhtisas Kurulu'nun gerçekleştirdiği değerlendirmeler sonucunda hazırlanan belgede; 7 Eylül 2016 tarihinde ölü bulunan Denizolgun'a 8 Eylül 2016'da Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi tarafından skopi, ölü muayenesi ve otopsi işlemlerinin uygulandığı, bu süreçte biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik analizler için örnekler toplandığı kaydedildi.
Raporda, uygulanan radyolojik görüntüleme, ölü muayenesi ve otopsi bulgularının yanı sıra alınan örneklerin toksikolojik ve histopatolojik incelemeleri neticesinde, Denizolgun'un vefatının patolojik (travmatik olmayan) bir beyin kanaması nedeniyle gerçekleştiği kanaatine varıldığı ve bu raporun 17 Ekim 2016 tarihinde Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına iletildiği belirtildi.
MEZARINDAN ALINAN ÖRNEKLER İNCELENDİ
Raporda ayrıca, Denizolgun'un mezarının 19 Ağustos'ta fethi kabir işlemiyle açıldığı ve buradan alınan örneklerin analiz edildiği bildirildi.
Yapılan analizler sonucunda mezardan çıkarılan kemiklerde, toprak örneklerinde ve karşılaştırma amacıyla çevre bölgelerden alınan referans toprak örneklerinde farklı oranlarda molibden, kadmiyum, civa, talyum, kurşun, kobalt, nikel, arsenik ve vanadyum saptandığı; bir parça kemik örneğinde ise bunlara ek olarak antimon tespit edildiği ifade edildi.
Raporda, boyun kıkırdağı ve kemik parçaları üzerinde yapılan stereomikroskopik incelemelerde, boyun kemiği gövdesinin sağlam olduğu, boyun kıkırdağının büyük oranda kalsifiye olduğu, kalsifikasyonun tamamlanmaması nedeniyle petek görünümlü doku saptandığı, yer yer doku kayıpları, kırık hatları ve buna bağlı deformasyonların gözlemlendiği aktarıldı.
ZEHİRLENME BULGUSUNA RASTLANMADI
Raporda, fethi kabir yoluyla elde edilen örneklerin incelenmesi sırasında tiroid kartilajda bir kırık tespit edildiği, ancak bu kırığın defin veya mezarın açılması işlemleri sırasında meydana gelmiş olabileceği bildirildi.
Ölü muayenesi ve otopsi sırasında göğüs bölgesinde saptanan 3 ekimozun, ölümden önceki 3 ile 14 günlük süre zarfında oluştuğu, ancak bunların ölümle sonuçlanabilecek nitelikte olmadığı belirtildi.
Raporda şu ifadelere yer verildi: "Kişinin ağız burun kapama, boyna bası ve göğse bastırılarak öldüğüne dair tıbbi bir delile rastlanmadığı, travmatik etkilerle öldüğünün tıbbi kanıtlarının bulunmadığı, otopsi ve fethi kabirle elde edilen dokulardaki ağır metallerin normal seviyelerde olduğu, aranan diğer toksik maddelerin bulunmadığı göz önüne alındığında, kişinin zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı; ölümün kesin olmamakla birlikte 6 Eylül 2016'da gerçekleşmiş olabileceği, yüksek tansiyon ve kalp damar rahatsızlığı olan kişinin vefatının yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sonucu meydana geldiği mütalaa edilmiştir."
Denizolgun'a uygulanan radyolojik inceleme (skopi), ölü muayenesi, otopsi, fethi kabir ve örnek analizlerinin değerlendirilmesi neticesinde; "Kişinin ağız burun kapama, boyna bası ve göğse bastırılarak öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, kişinin travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, kişinin zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı ile yüksek tansiyon ve kalp damar hastalığı bulunan kişinin ölümünün yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sonucu meydana gelmiş olduğu" yönündeki tespitler raporda yer aldı.
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Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölüm nedeni belli oldu
Eski Ulaştırma Bakanı ve kamuoyunda "Süleymancılar" olarak bilinen cemaatin eski lideri Arif Ahmet Denizolgun'un 2016 yılında evinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı. Raporda, Denizolgun’un ölümünün yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sonucu meydana geldiği belirtildi. İncelemelerde zehirlenme veya travmaya bağlı ölüm bulgusuna rastlanmadığı kaydedildi.
Eski Ulaştırma Bakanı ve kamuoyunca "Süleymancılar" cemaatinin eski lideri olarak tanınan Arif Ahmet Denizolgun'un 2016 yılında ikametgahında ölü bulunmasına dair yürütülen soruşturma kapsamında, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor tamamlandı.
ATK 1. İhtisas Kurulu'nun gerçekleştirdiği değerlendirmeler sonucunda hazırlanan belgede; 7 Eylül 2016 tarihinde ölü bulunan Denizolgun'a 8 Eylül 2016'da Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi tarafından skopi, ölü muayenesi ve otopsi işlemlerinin uygulandığı, bu süreçte biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik analizler için örnekler toplandığı kaydedildi.
Raporda, uygulanan radyolojik görüntüleme, ölü muayenesi ve otopsi bulgularının yanı sıra alınan örneklerin toksikolojik ve histopatolojik incelemeleri neticesinde, Denizolgun'un vefatının patolojik (travmatik olmayan) bir beyin kanaması nedeniyle gerçekleştiği kanaatine varıldığı ve bu raporun 17 Ekim 2016 tarihinde Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına iletildiği belirtildi.
MEZARINDAN ALINAN ÖRNEKLER İNCELENDİ
Raporda ayrıca, Denizolgun'un mezarının 19 Ağustos'ta fethi kabir işlemiyle açıldığı ve buradan alınan örneklerin analiz edildiği bildirildi.
Yapılan analizler sonucunda mezardan çıkarılan kemiklerde, toprak örneklerinde ve karşılaştırma amacıyla çevre bölgelerden alınan referans toprak örneklerinde farklı oranlarda molibden, kadmiyum, civa, talyum, kurşun, kobalt, nikel, arsenik ve vanadyum saptandığı; bir parça kemik örneğinde ise bunlara ek olarak antimon tespit edildiği ifade edildi.
Raporda, boyun kıkırdağı ve kemik parçaları üzerinde yapılan stereomikroskopik incelemelerde, boyun kemiği gövdesinin sağlam olduğu, boyun kıkırdağının büyük oranda kalsifiye olduğu, kalsifikasyonun tamamlanmaması nedeniyle petek görünümlü doku saptandığı, yer yer doku kayıpları, kırık hatları ve buna bağlı deformasyonların gözlemlendiği aktarıldı.
ZEHİRLENME BULGUSUNA RASTLANMADI
Raporda, fethi kabir yoluyla elde edilen örneklerin incelenmesi sırasında tiroid kartilajda bir kırık tespit edildiği, ancak bu kırığın defin veya mezarın açılması işlemleri sırasında meydana gelmiş olabileceği bildirildi.
Ölü muayenesi ve otopsi sırasında göğüs bölgesinde saptanan 3 ekimozun, ölümden önceki 3 ile 14 günlük süre zarfında oluştuğu, ancak bunların ölümle sonuçlanabilecek nitelikte olmadığı belirtildi.
Raporda şu ifadelere yer verildi: "Kişinin ağız burun kapama, boyna bası ve göğse bastırılarak öldüğüne dair tıbbi bir delile rastlanmadığı, travmatik etkilerle öldüğünün tıbbi kanıtlarının bulunmadığı, otopsi ve fethi kabirle elde edilen dokulardaki ağır metallerin normal seviyelerde olduğu, aranan diğer toksik maddelerin bulunmadığı göz önüne alındığında, kişinin zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı; ölümün kesin olmamakla birlikte 6 Eylül 2016'da gerçekleşmiş olabileceği, yüksek tansiyon ve kalp damar rahatsızlığı olan kişinin vefatının yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sonucu meydana geldiği mütalaa edilmiştir."
Denizolgun'a uygulanan radyolojik inceleme (skopi), ölü muayenesi, otopsi, fethi kabir ve örnek analizlerinin değerlendirilmesi neticesinde; "Kişinin ağız burun kapama, boyna bası ve göğse bastırılarak öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, kişinin travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, kişinin zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı ile yüksek tansiyon ve kalp damar hastalığı bulunan kişinin ölümünün yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sonucu meydana gelmiş olduğu" yönündeki tespitler raporda yer aldı.
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