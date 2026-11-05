İddia: Marco Rubio, başkanlık yarışı için istifa edecek
İddia: Marco Rubio, başkanlık yarışı için istifa edecek
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun 2028'de ABD başkanlık seçimlerinde aday olmak için görevinden istifa edeceği iddia edildi.
Haber Giriş Tarihi: 05.11.2026 20:47
Haber Güncellenme Tarihi: 05.11.2026 20:57
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İngiliz medya kuruluşu The Independent'ın ABD ve İngiltere merkezli kaynaklara dayandırdığı haberde, Rubio'nun 2028 ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olmak amacıyla istifa edeceği iddia edilirken, bu niyetin ara seçimler öncesinde de mevcut olduğu belirtildi.
Ara seçimlerdeki başarısızlığın Rubio'nun istifa ihtimalini artırdığının öne sürüldüğü habere göre, mevcut Donald Trump kabinesinde Rubio dahil toplam 5 ismin ara seçimlerin ardından başkanlık yarışı için hazırlık yaptığı ifade edildi.
Rubio'ya yakın ABD'li bir yetkili, ABD Dışişleri Bakanı'nın kendisini İran savaşına dair tartışmaların dışında tutmak ve bu konudaki sorumluluğu "Trump'ın üzerine yıkmak" istediğini belirterek, "İstifa ederek yönetimden ayrılma isteği oldukça anlaşılabilir. Rubio, şu an Cumhuriyetçiler arasındaki en güçlü aday konumunda ve (ABD Başkan Yardımcısı JD) Vance'ın belirgin şekilde önünde. Ancak Dışişleri Bakanı koltuğunda otururken yarışa katılması mümkün değil. Yönetimle olan bağı, başarı olasılığını etkileyecektir." şeklinde konuştu.
Bir başka Cumhuriyetçi kaynak ise "Ülke genelinde Trump'a karşı ciddi bir cephe var. İran'ın konumunu bile bilmeyenler bu savaşın boyutlarını kavramıyor. Artan yakıt maliyetleri halkı öfkelendiriyor. Demokratlar Senato ve Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu sağladığında, sadece (Trump'a) yönelik azil süreçlerini izleyeceğiz. Kimse böyle bir konjonktürde görevde kalmayı tercih etmez." değerlendirmesini yaptı.
İngiltere hükümetinden bir kaynak da Rubio'nun ayrılacağı yönündeki kanaatini paylaşarak, "Ara seçimler sonrası atacağı adımları takip ediyoruz. Görevine devam etmesi düşük bir ihtimal olarak görülüyor. Güçlü bir başkan adayı profili çiziyor ve yarışa girmesini bekliyoruz." dedi.
ABD hükümetine yakın bir başka kaynak, şu an için somut bir istifa sinyali gelmediğini ancak ara seçimler sonrası Beyaz Saray'daki genel havaya göre durumun netleşebileceğini kaydetti.
Beyaz Saray'dan edinilen bir diğer bilgiye göre ise Rubio'nun, ara seçimler sonrası istikrar mesajı vermek adına görevine devam edebileceği ve hükümet içerisindeki ılımlı kanadı temsil eden rolünü sürdürebileceği iddia edildi.
The Independent, söz konusu istifa iddiaları hakkında Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı'ndan bilgi istedi.
Beyaz Saray Sözcüsü Davis Ingle, The Independent'ı "Trump yönetimi hakkında asılsız ve temelsiz komplo teorileri üretmekle" suçladı.
Ingle, gazeteye verdiği yanıtta, "The Independent'ın yanlı gazetecilerini ne kadar rahatsız ederse etsin, bu ekip Amerikan halkı adına kazanımlar elde etmeyi sürdürecektir." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanlığı adına Bakan Yardımcısı Dylan Johnson'a atfedilen açıklamada ise haberin "anonim kaynaklara dayanan, uydurma bir içerik" olduğu vurgulandı.
Yapılan açıklamada ayrıca, The Independent gazetesi "önümüzdeki haftalarda haberi yeniden değerlendirerek kendi hatasını kabul etmeye" davet edildi.
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İddia: Marco Rubio, başkanlık yarışı için istifa edecek
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun 2028'de ABD başkanlık seçimlerinde aday olmak için görevinden istifa edeceği iddia edildi.
İngiliz medya kuruluşu The Independent'ın ABD ve İngiltere merkezli kaynaklara dayandırdığı haberde, Rubio'nun 2028 ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olmak amacıyla istifa edeceği iddia edilirken, bu niyetin ara seçimler öncesinde de mevcut olduğu belirtildi.
Ara seçimlerdeki başarısızlığın Rubio'nun istifa ihtimalini artırdığının öne sürüldüğü habere göre, mevcut Donald Trump kabinesinde Rubio dahil toplam 5 ismin ara seçimlerin ardından başkanlık yarışı için hazırlık yaptığı ifade edildi.
Rubio'ya yakın ABD'li bir yetkili, ABD Dışişleri Bakanı'nın kendisini İran savaşına dair tartışmaların dışında tutmak ve bu konudaki sorumluluğu "Trump'ın üzerine yıkmak" istediğini belirterek, "İstifa ederek yönetimden ayrılma isteği oldukça anlaşılabilir. Rubio, şu an Cumhuriyetçiler arasındaki en güçlü aday konumunda ve (ABD Başkan Yardımcısı JD) Vance'ın belirgin şekilde önünde. Ancak Dışişleri Bakanı koltuğunda otururken yarışa katılması mümkün değil. Yönetimle olan bağı, başarı olasılığını etkileyecektir." şeklinde konuştu.
Bir başka Cumhuriyetçi kaynak ise "Ülke genelinde Trump'a karşı ciddi bir cephe var. İran'ın konumunu bile bilmeyenler bu savaşın boyutlarını kavramıyor. Artan yakıt maliyetleri halkı öfkelendiriyor. Demokratlar Senato ve Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu sağladığında, sadece (Trump'a) yönelik azil süreçlerini izleyeceğiz. Kimse böyle bir konjonktürde görevde kalmayı tercih etmez." değerlendirmesini yaptı.
İngiltere hükümetinden bir kaynak da Rubio'nun ayrılacağı yönündeki kanaatini paylaşarak, "Ara seçimler sonrası atacağı adımları takip ediyoruz. Görevine devam etmesi düşük bir ihtimal olarak görülüyor. Güçlü bir başkan adayı profili çiziyor ve yarışa girmesini bekliyoruz." dedi.
ABD hükümetine yakın bir başka kaynak, şu an için somut bir istifa sinyali gelmediğini ancak ara seçimler sonrası Beyaz Saray'daki genel havaya göre durumun netleşebileceğini kaydetti.
Beyaz Saray'dan edinilen bir diğer bilgiye göre ise Rubio'nun, ara seçimler sonrası istikrar mesajı vermek adına görevine devam edebileceği ve hükümet içerisindeki ılımlı kanadı temsil eden rolünü sürdürebileceği iddia edildi.
The Independent, söz konusu istifa iddiaları hakkında Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı'ndan bilgi istedi.
Beyaz Saray Sözcüsü Davis Ingle, The Independent'ı "Trump yönetimi hakkında asılsız ve temelsiz komplo teorileri üretmekle" suçladı.
Ingle, gazeteye verdiği yanıtta, "The Independent'ın yanlı gazetecilerini ne kadar rahatsız ederse etsin, bu ekip Amerikan halkı adına kazanımlar elde etmeyi sürdürecektir." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanlığı adına Bakan Yardımcısı Dylan Johnson'a atfedilen açıklamada ise haberin "anonim kaynaklara dayanan, uydurma bir içerik" olduğu vurgulandı.
Yapılan açıklamada ayrıca, The Independent gazetesi "önümüzdeki haftalarda haberi yeniden değerlendirerek kendi hatasını kabul etmeye" davet edildi.
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