Fenerbahçe otobüsüne saldırıda yeni gelişme

Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015 tarihinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni deliller doğrultusunda tamamlanan soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında iddianame hazırladı. İddianamede, otobüste bulunan 39 kişiye karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırma talep edildi.
Haber Giriş Tarihi: 06.11.2026 19:54
Haber Güncellenme Tarihi: 06.11.2026 20:03
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın yeni deliller ışığında tamamlandığı bildirildi. Dosyada HTS ve baz istasyonu kayıtları, kriminal incelemeler, adli tıp raporları ve diğer bulguların birlikte değerlendirildiği belirtildi.
Savcılık, elde edilen deliller doğrultusunda 5 şüpheli hakkında iddianame düzenlendiğini açıkladı.
Otobüsün güzergâhının takip edildiği değerlendirildi
İddianamede, şüphelilerden bazılarının Fenerbahçe takım otobüsünün güzergâhını takip ederek gelişini diğer şüphelilere haber verdikleri değerlendirmesine yer verildi. Diğer şüphelilerin ise otobüsün geçişi sırasında av tüfeğiyle ateş açtıkları belirtildi.
Saldırı sırasında otobüs şoförünün hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı, futbolcular ile teknik heyet mensuplarının olaydan etkilendiği kaydedildi. Şoförün yaralanması nedeniyle otobüsün kaza tehlikesi atlattığı ve araçta maddi hasar oluştuğu bildirildi.
39 kişiye karşı öldürmeye teşebbüs suçlaması
Başsavcılık, şüphelilerin otobüste bulunan 39 kişiye karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs ve otobüs sahibine yönelik mala zarar verme suçlarını iştirak hâlinde işlediklerini değerlendirdi.
İddianamede, 5 şüphelinin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 37. maddesi delaletiyle 82/1-a, 35, 44/1 ve 151/1. maddeleri uyarınca cezalandırılmaları istendi.
2015'teki saldırıya ilişkin yargı süreci
Fenerbahçe takım otobüsüne yönelik silahlı saldırı, 4 Nisan 2015 tarihinde gerçekleşmişti. Olayda otobüs şoförü yaralanırken takım kafilesini taşıyan araç kaza tehlikesi atlatmıştı.
Aradan geçen yaklaşık 11 yılın ardından hazırlanan yeni iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilip edilmeyeceği ve yargılama takvimine ilişkin gelişmeler henüz açıklanmadı.
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Fenerbahçe otobüsüne saldırıda yeni gelişme
Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015 tarihinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni deliller doğrultusunda tamamlanan soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında iddianame hazırladı. İddianamede, otobüste bulunan 39 kişiye karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırma talep edildi.
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın yeni deliller ışığında tamamlandığı bildirildi. Dosyada HTS ve baz istasyonu kayıtları, kriminal incelemeler, adli tıp raporları ve diğer bulguların birlikte değerlendirildiği belirtildi.
Savcılık, elde edilen deliller doğrultusunda 5 şüpheli hakkında iddianame düzenlendiğini açıkladı.
Otobüsün güzergâhının takip edildiği değerlendirildi
İddianamede, şüphelilerden bazılarının Fenerbahçe takım otobüsünün güzergâhını takip ederek gelişini diğer şüphelilere haber verdikleri değerlendirmesine yer verildi. Diğer şüphelilerin ise otobüsün geçişi sırasında av tüfeğiyle ateş açtıkları belirtildi.
Saldırı sırasında otobüs şoförünün hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı, futbolcular ile teknik heyet mensuplarının olaydan etkilendiği kaydedildi. Şoförün yaralanması nedeniyle otobüsün kaza tehlikesi atlattığı ve araçta maddi hasar oluştuğu bildirildi.
39 kişiye karşı öldürmeye teşebbüs suçlaması
Başsavcılık, şüphelilerin otobüste bulunan 39 kişiye karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs ve otobüs sahibine yönelik mala zarar verme suçlarını iştirak hâlinde işlediklerini değerlendirdi.
İddianamede, 5 şüphelinin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 37. maddesi delaletiyle 82/1-a, 35, 44/1 ve 151/1. maddeleri uyarınca cezalandırılmaları istendi.
2015'teki saldırıya ilişkin yargı süreci
Fenerbahçe takım otobüsüne yönelik silahlı saldırı, 4 Nisan 2015 tarihinde gerçekleşmişti. Olayda otobüs şoförü yaralanırken takım kafilesini taşıyan araç kaza tehlikesi atlatmıştı.
Aradan geçen yaklaşık 11 yılın ardından hazırlanan yeni iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilip edilmeyeceği ve yargılama takvimine ilişkin gelişmeler henüz açıklanmadı.
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