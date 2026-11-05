Bakan Şimşek'ten emekli düzenlemesinde önemli açıklama
Bakan Şimşek'ten emekli düzenlemesinde önemli açıklama
Emekli maaşı zammına ilişkin 2027 yılında uygulanabilecek yeni bir düzenleme iddiası gündeme geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e atfedilen açıklamada, emeklilerin yaşları ve prim ödeme gün sayılarına göre farklı oranlarda artış yapılmasının değerlendirildiği belirtti.
Haber Giriş Tarihi: 05.11.2026 22:25
Haber Güncellenme Tarihi: 05.11.2026 22:31
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
TV100'ün haberine göre, düzenlemenin yalnızca belirli bir emekli grubuyla sınırlı kalmaması, tüm emeklileri kapsaması öngörülüyor.
Mehmet Şimşek'e atfedilen açıklamada, emeklilerin alım gücünün desteklenmesi amacıyla 2027 yılına yönelik teknik bir çalışma yürütüldüğü ileri sürüldü. Çalışmanın henüz tamamlanmadığı ve farklı kurumların değerlendirmelerine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
Aktarılan ifadelerde, emekli maaşlarına yapılacak artışın yaş ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaştırılması değerlendirildi.
Seyyanen zamda farklı tutarlar gündeme gelebilir
Yer alan bir diğer başlık, emekli maaşlarına yapılabilecek seyyanen artışın kapsamı oldu. Şimşek'e atfedilen sözlerde, seyyanen zam uygulanması durumunda da emeklilerin yaşlarının ve ödedikleri primlerin dikkate alınabileceği ifade edildi.
Seyyanen artış, maaşlara belirli bir tutarın eklenmesini ifade ediyor.
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Bakan Şimşek'ten emekli düzenlemesinde önemli açıklama
Emekli maaşı zammına ilişkin 2027 yılında uygulanabilecek yeni bir düzenleme iddiası gündeme geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e atfedilen açıklamada, emeklilerin yaşları ve prim ödeme gün sayılarına göre farklı oranlarda artış yapılmasının değerlendirildiği belirtti.
TV100'ün haberine göre, düzenlemenin yalnızca belirli bir emekli grubuyla sınırlı kalmaması, tüm emeklileri kapsaması öngörülüyor.
Mehmet Şimşek'e atfedilen açıklamada, emeklilerin alım gücünün desteklenmesi amacıyla 2027 yılına yönelik teknik bir çalışma yürütüldüğü ileri sürüldü. Çalışmanın henüz tamamlanmadığı ve farklı kurumların değerlendirmelerine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
Aktarılan ifadelerde, emekli maaşlarına yapılacak artışın yaş ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaştırılması değerlendirildi.
Seyyanen zamda farklı tutarlar gündeme gelebilir
Yer alan bir diğer başlık, emekli maaşlarına yapılabilecek seyyanen artışın kapsamı oldu. Şimşek'e atfedilen sözlerde, seyyanen zam uygulanması durumunda da emeklilerin yaşlarının ve ödedikleri primlerin dikkate alınabileceği ifade edildi.
Seyyanen artış, maaşlara belirli bir tutarın eklenmesini ifade ediyor.
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