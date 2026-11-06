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AFAD Muğla açıklarındaki depremin detaylarını açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Kasım 2026 tarihinde Muğla açıklarında, Akdeniz'de saat 18.26'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Kurumun paylaştığı verilere göre sarsıntı, yerin 6,95 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Haber Giriş Tarihi: 06.11.2026 18:57
Haber Güncellenme Tarihi: 06.11.2026 19:00
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
AFAD Muğla açıklarındaki depremin detaylarını açıkladı

Depremin büyüklüğü 4,1 olarak ölçüldü

AFAD tarafından açıklanan deprem verilerinde sarsıntının büyüklüğü 4,1, derinliği ise 6,95 kilometre olarak yer aldı. Depremin meydana geldiği bölge Akdeniz olarak belirtildi.

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