AFAD Muğla açıklarındaki depremin detaylarını açıkladı
AFAD Muğla açıklarındaki depremin detaylarını açıkladı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Kasım 2026 tarihinde Muğla açıklarında, Akdeniz'de saat 18.26'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Kurumun paylaştığı verilere göre sarsıntı, yerin 6,95 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Haber Giriş Tarihi: 06.11.2026 18:57
Haber Güncellenme Tarihi: 06.11.2026 19:00
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Depremin büyüklüğü 4,1 olarak ölçüldü
AFAD tarafından açıklanan deprem verilerinde sarsıntının büyüklüğü 4,1, derinliği ise 6,95 kilometre olarak yer aldı. Depremin meydana geldiği bölge Akdeniz olarak belirtildi.
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AFAD Muğla açıklarındaki depremin detaylarını açıkladı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Kasım 2026 tarihinde Muğla açıklarında, Akdeniz'de saat 18.26'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Kurumun paylaştığı verilere göre sarsıntı, yerin 6,95 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Depremin büyüklüğü 4,1 olarak ölçüldü
AFAD tarafından açıklanan deprem verilerinde sarsıntının büyüklüğü 4,1, derinliği ise 6,95 kilometre olarak yer aldı. Depremin meydana geldiği bölge Akdeniz olarak belirtildi.
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