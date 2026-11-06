Bakan Çiftçi'den Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması
Bakan Çiftçi'den Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, tv100 canlı yayınında fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen son tutuklamaya değinen Çiftçi, tutuklanan kişinin dosyanın sembol isimlerinden biri olduğunu söyledi. Bakan Çiftçi, soruşturmadaki tutuklama sayılarını ve mal varlıklarına uygulanan tedbirleri de açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 06.11.2026 21:02
Haber Güncellenme Tarihi: 06.11.2026 21:07
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasının gündeme geldiği soruşturmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çiftçi, son tutuklamaya dikkat çekti.
Çiftçi, “Bugünkü tutuklamayı da biliyoruz, fon soruşturmasının sembol isimlerinden biriydi” ifadelerini kullandı.
Soruşturmanın sürdürüleceğini belirten Bakan Çiftçi, mağduriyetlerin giderilmesi ve sorumluların hesap vermesi konusunda çalışmaların devam edeceğini söyledi.
Fon soruşturmasında 112 kişi tutuklandı
Bakan Çiftçi, fon soruşturmasının mevcut durumuna ilişkin sayısal verileri de paylaştı. Açıklamasına göre soruşturma kapsamında 433 şüpheliden 112'si tutuklandı, 186 kişi hakkında adli kontrol uygulanarak serbest bırakılma kararı verildi.
Çiftçi, 38 firari hakkında yakalama kararı çıkarıldığını bildirdi. Ayrıca 359 gerçek kişi ve 111 tüzel kişinin mal varlıklarına blokaj konulduğunu açıkladı.
Mağduriyetlerin giderilmesi için koordinasyon kurulu oluşturuldu
Cumhurbaşkanı'nın soruşturmayı başından itibaren yakından takip ettiğini belirten Çiftçi, haksız kazanç elde eden kişilerden ilgili tutarların alınarak mağdurlara ödenmesinin hedeflendiğini ifade etti.
Bu kapsamda Fon Koordinasyon Kurulunun oluşturulduğunu, Devlet Denetleme Kuruluna görev verildiğini ve Adalet Bakanlığının da konuyla ilgili soruşturmalar yürüttüğünü aktardı.
Çiftçi, mağduriyetlerin kamu bütçesinden harcama yapılmadan giderilmesine yönelik talimat bulunduğunu söyledi.
“Yarına kalmıştır ama yanına kalmamıştır”
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, soruşturmadaki sorumlulara ilişkin mesajında şu ifadeleri kullandı:
“Devletimiz her zaman 18 yaşında. Ben 30 yıllık kamu görevlisiyim. Hiçbir zaman yapanın yaptığı yanına kâr kalmamıştır. Yarına kalmıştır ama yanına kalmamıştır. Sorumlular önünde sonunda hesabını verecek.”
Bakan Çiftçi'nin açıklamasında soruşturmanın devam edeceği ve mağduriyetlerin giderilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği vurgulandı.
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Bakan Çiftçi'den Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, tv100 canlı yayınında fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen son tutuklamaya değinen Çiftçi, tutuklanan kişinin dosyanın sembol isimlerinden biri olduğunu söyledi. Bakan Çiftçi, soruşturmadaki tutuklama sayılarını ve mal varlıklarına uygulanan tedbirleri de açıkladı.
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasının gündeme geldiği soruşturmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çiftçi, son tutuklamaya dikkat çekti.
Çiftçi, “Bugünkü tutuklamayı da biliyoruz, fon soruşturmasının sembol isimlerinden biriydi” ifadelerini kullandı.
Soruşturmanın sürdürüleceğini belirten Bakan Çiftçi, mağduriyetlerin giderilmesi ve sorumluların hesap vermesi konusunda çalışmaların devam edeceğini söyledi.
Fon soruşturmasında 112 kişi tutuklandı
Bakan Çiftçi, fon soruşturmasının mevcut durumuna ilişkin sayısal verileri de paylaştı. Açıklamasına göre soruşturma kapsamında 433 şüpheliden 112'si tutuklandı, 186 kişi hakkında adli kontrol uygulanarak serbest bırakılma kararı verildi.
Çiftçi, 38 firari hakkında yakalama kararı çıkarıldığını bildirdi. Ayrıca 359 gerçek kişi ve 111 tüzel kişinin mal varlıklarına blokaj konulduğunu açıkladı.
Mağduriyetlerin giderilmesi için koordinasyon kurulu oluşturuldu
Cumhurbaşkanı'nın soruşturmayı başından itibaren yakından takip ettiğini belirten Çiftçi, haksız kazanç elde eden kişilerden ilgili tutarların alınarak mağdurlara ödenmesinin hedeflendiğini ifade etti.
Bu kapsamda Fon Koordinasyon Kurulunun oluşturulduğunu, Devlet Denetleme Kuruluna görev verildiğini ve Adalet Bakanlığının da konuyla ilgili soruşturmalar yürüttüğünü aktardı.
Çiftçi, mağduriyetlerin kamu bütçesinden harcama yapılmadan giderilmesine yönelik talimat bulunduğunu söyledi.
“Yarına kalmıştır ama yanına kalmamıştır”
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, soruşturmadaki sorumlulara ilişkin mesajında şu ifadeleri kullandı:
Bakan Çiftçi'nin açıklamasında soruşturmanın devam edeceği ve mağduriyetlerin giderilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği vurgulandı.
Fon soruşturmasında açıklanan rakamlar
Soruşturma verisi
Sayı
Şüpheli
433
Tutuklanan
112
Adli kontrolle serbest bırakılan
186
Hakkında yakalama kararı bulunan firari
38
Mal varlığına blokaj konulan gerçek kişi
359
Mal varlığına blokaj konulan tüzel kişi
111
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