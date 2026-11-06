İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ile devam eden gerilim sırasında Basra Körfezi'ndeki Keşm Adası semalarında ABD yapımı MQ-1 tipi insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı. İran tarafından yapılan açıklamada, düşürüldüğü belirtilen ABD yapımı İHA sayısına ilişkin yeni veriler de paylaşıldı.
Haber Giriş Tarihi: 06.11.2026 18:17
Haber Güncellenme Tarihi: 06.11.2026 18:20
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin Keşm Adası semalarında tespit edilen ABD yapımı MQ-1 tipi İHA'yı hedef aldığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu hava aracının imha edildiği ve bunun düşürülen 16'ncı MQ-1 tipi İHA olduğu ifade edildi.
İran tarafı, operasyonun ardından yaptığı değerlendirmede, "Düşman keşif görevleri yine başarısız oldu" ifadesini kullandı. İHA'nın hangi tarihte ve hangi koşullarda düşürüldüğüne ilişkin ayrıntılı teknik bilgi paylaşılmadı.
İran düşürüldüğünü öne sürdüğü İHA sayısını açıkladı
Devrim Muhafızları Ordusu, ABD yapımı insansız hava araçlarına ilişkin toplam sayıları da duyurdu. Açıklamaya göre, bugüne kadar 56 adet MQ-9 ve 16 adet MQ-1 tipi İHA düşürüldü.
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İran'dan ABD İHA'larına ilişkin yeni açıklama
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ile devam eden gerilim sırasında Basra Körfezi'ndeki Keşm Adası semalarında ABD yapımı MQ-1 tipi insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı. İran tarafından yapılan açıklamada, düşürüldüğü belirtilen ABD yapımı İHA sayısına ilişkin yeni veriler de paylaşıldı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin Keşm Adası semalarında tespit edilen ABD yapımı MQ-1 tipi İHA'yı hedef aldığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu hava aracının imha edildiği ve bunun düşürülen 16'ncı MQ-1 tipi İHA olduğu ifade edildi.
İran tarafı, operasyonun ardından yaptığı değerlendirmede, "Düşman keşif görevleri yine başarısız oldu" ifadesini kullandı. İHA'nın hangi tarihte ve hangi koşullarda düşürüldüğüne ilişkin ayrıntılı teknik bilgi paylaşılmadı.
İran düşürüldüğünü öne sürdüğü İHA sayısını açıkladı
Devrim Muhafızları Ordusu, ABD yapımı insansız hava araçlarına ilişkin toplam sayıları da duyurdu. Açıklamaya göre, bugüne kadar 56 adet MQ-9 ve 16 adet MQ-1 tipi İHA düşürüldü.
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