İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı bir televizyon yayınında polislerin kira öder gibi ev sahibi olabilmesini amaçlayan yeni konut çalışmasını açıkladı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde artan kira maliyetlerine dikkat çeken Çiftçi, Polis Yardımlaşma ve Bakım Sandığı (POLSAN) aracılığıyla toplu konut yapılması için çalışma başlatıldığını bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 06.11.2026 21:48
Haber Güncellenme Tarihi: 06.11.2026 21:53
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakan Çiftçi, özellikle tek maaşla geçinen, eşi çalışmayan ve çocukları eğitim gören polislerin büyükşehirlerde artan yaşam maliyetlerinden etkilendiğini belirtti. Konut çalışmasının bu koşullar dikkate alınarak başlatıldığını ifade etti.
Çiftçi, projeye ilişkin şu açıklamayı yaptı:
“POLSAN kanalıyla, toplu konut yapıp bunları kira öder gibi uzun vadelerle polisimize ev edinmeleri noktasında bir çalışma başlattık.”
Büyükşehirlerde artan kira maliyetlerine dikkat çekti
İçişleri Bakanı Çiftçi, İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerde kiraların yükseldiğini belirterek polislerin karşılaştığı ekonomik koşullara değindi.
Özellikle tek gelirli ailelerin geçim şartlarının ağırlaştığını ifade eden Çiftçi, konut edinimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmanın bu nedenle önem taşıdığını söyledi.
POLSAN yönetiminde yeni düzenleme
Bakan Çiftçi, konut projesinin yanı sıra POLSAN'ın yönetim yapısına ilişkin gerçekleştirilen düzenlemeyi de açıkladı.
Emniyet Genel Müdürünün daha önce sandığın yönetim kurulu başkanı olmadığını belirten Çiftçi, yapılan yönetmelik değişikliğiyle bu görevin Emniyet Genel Müdürüne verildiğini bildirdi.
Çiftçi, düzenlemenin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildiğini ifade etti.
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Bakan Çiftçi duyurdu polisler için konut projesi
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı bir televizyon yayınında polislerin kira öder gibi ev sahibi olabilmesini amaçlayan yeni konut çalışmasını açıkladı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde artan kira maliyetlerine dikkat çeken Çiftçi, Polis Yardımlaşma ve Bakım Sandığı (POLSAN) aracılığıyla toplu konut yapılması için çalışma başlatıldığını bildirdi.
Bakan Çiftçi, özellikle tek maaşla geçinen, eşi çalışmayan ve çocukları eğitim gören polislerin büyükşehirlerde artan yaşam maliyetlerinden etkilendiğini belirtti. Konut çalışmasının bu koşullar dikkate alınarak başlatıldığını ifade etti.
Çiftçi, projeye ilişkin şu açıklamayı yaptı:
Büyükşehirlerde artan kira maliyetlerine dikkat çekti
İçişleri Bakanı Çiftçi, İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerde kiraların yükseldiğini belirterek polislerin karşılaştığı ekonomik koşullara değindi.
Özellikle tek gelirli ailelerin geçim şartlarının ağırlaştığını ifade eden Çiftçi, konut edinimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmanın bu nedenle önem taşıdığını söyledi.
POLSAN yönetiminde yeni düzenleme
Bakan Çiftçi, konut projesinin yanı sıra POLSAN'ın yönetim yapısına ilişkin gerçekleştirilen düzenlemeyi de açıkladı.
Emniyet Genel Müdürünün daha önce sandığın yönetim kurulu başkanı olmadığını belirten Çiftçi, yapılan yönetmelik değişikliğiyle bu görevin Emniyet Genel Müdürüne verildiğini bildirdi.
Çiftçi, düzenlemenin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildiğini ifade etti.
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