Hakan Bahçetepe hakkında ev hapsiyle tahliye kararı
Hakan Bahçetepe hakkında ev hapsiyle tahliye kararı
Yaklaşık 17 aydır tutuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe hakkında yargılandığı davada ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanarak tahliye kararı verildi. Mahkeme, Bahçetepe'yi rüşvet suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırırken iki ayrı suçlamadan beraatine hükmetti.
Haber Giriş Tarihi: 06.11.2026 20:54
Haber Güncellenme Tarihi: 06.11.2026 20:55
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yargılandığı dava kapsamında yeniden hâkim karşısına çıkan Bahçetepe hakkında mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, Bahçetepe'ye rüşvet suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Hapis cezasına ilişkin kararın yanı sıra Bahçetepe'nin tutukluluk durumunu da değerlendiren mahkeme, ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Böylece Bahçetepe'nin cezaevinden tahliyesine karar verildi.
İki ayrı suçlamadan beraat etti
Mahkeme, Bahçetepe hakkında yöneltilen haksız mal edinme ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamalarından beraat kararı verdi.
Rüşvet suçundan verilen 6 yıl 3 aylık hapis cezası ise tahliye kararından ayrı bir hüküm olarak dosyada yer aldı.
Yaklaşık 17 aylık tutukluluk süreci
Yaklaşık 17 aydır tutuklu bulunan Bahçetepe, bu süreçte Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı. Mahkemenin son kararıyla birlikte tutukluluk hâlinin ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirine dönüştürülmesine karar verildi.
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Hakan Bahçetepe hakkında ev hapsiyle tahliye kararı
Yaklaşık 17 aydır tutuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe hakkında yargılandığı davada ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanarak tahliye kararı verildi. Mahkeme, Bahçetepe'yi rüşvet suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırırken iki ayrı suçlamadan beraatine hükmetti.
Yargılandığı dava kapsamında yeniden hâkim karşısına çıkan Bahçetepe hakkında mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, Bahçetepe'ye rüşvet suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Hapis cezasına ilişkin kararın yanı sıra Bahçetepe'nin tutukluluk durumunu da değerlendiren mahkeme, ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Böylece Bahçetepe'nin cezaevinden tahliyesine karar verildi.
İki ayrı suçlamadan beraat etti
Mahkeme, Bahçetepe hakkında yöneltilen haksız mal edinme ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamalarından beraat kararı verdi.
Rüşvet suçundan verilen 6 yıl 3 aylık hapis cezası ise tahliye kararından ayrı bir hüküm olarak dosyada yer aldı.
Yaklaşık 17 aylık tutukluluk süreci
Yaklaşık 17 aydır tutuklu bulunan Bahçetepe, bu süreçte Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı. Mahkemenin son kararıyla birlikte tutukluluk hâlinin ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirine dönüştürülmesine karar verildi.
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