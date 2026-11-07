Antalya'da COP31 için 28 bine yakın personel görevlendirildi
Antalya'da COP31 için 28 bine yakın personel görevlendirildi
9-20 Kasım'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da 27 bin 957 personel görev yapacak.
Haber Giriş Tarihi: 07.11.2026 10:20
Haber Güncellenme Tarihi: 07.11.2026 10:21
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Antalya Valisi Hulusi Şahin, ekim ayı asayiş verilerini açıkladığı basın toplantısında, COP31 için hazırlıkların tamamlandığını söyledi.
Organizasyonun Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek en büyük uluslararası etkinliklerden biri olduğunu ifade eden Şahin, güvenlik tedbirleri kapsamında emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinden 27 bin 957 personelin görevlendirileceğini belirtti.
Emniyet ekiplerinin 5 hava aracı, 7 deniz aracı, 26 zırhlı araç ve 12 TOMA'nın yanı sıra çeşitli kara araçları ve motosikletlerle görev yapacağını söyleyen Şahin, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin de araç ve personelle güvenliği sağlayacağını bildirdi.
AFAD, sağlık ve belediye ekiplerinden de personelin organizasyon süresince görev alacağını belirten Şahin, hazırlıkların tamamlandığını ve konukların Antalya'ya gelmeye başladığını ifade etti.
İlk devlet başkanının karşılandığını söyleyen Şahin, "Diğer devlet başkanları da bu hafta sonu itibarıyla gelmeye başlayacak. İnşallah Antalya'ya, Türkiye'ye yakışır başarılı bir programı, bir organizasyonu gerçekleştireceğiz." dedi.
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Antalya'da COP31 için 28 bine yakın personel görevlendirildi
9-20 Kasım'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da 27 bin 957 personel görev yapacak.
Antalya Valisi Hulusi Şahin, ekim ayı asayiş verilerini açıkladığı basın toplantısında, COP31 için hazırlıkların tamamlandığını söyledi.
Organizasyonun Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek en büyük uluslararası etkinliklerden biri olduğunu ifade eden Şahin, güvenlik tedbirleri kapsamında emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinden 27 bin 957 personelin görevlendirileceğini belirtti.
Emniyet ekiplerinin 5 hava aracı, 7 deniz aracı, 26 zırhlı araç ve 12 TOMA'nın yanı sıra çeşitli kara araçları ve motosikletlerle görev yapacağını söyleyen Şahin, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin de araç ve personelle güvenliği sağlayacağını bildirdi.
AFAD, sağlık ve belediye ekiplerinden de personelin organizasyon süresince görev alacağını belirten Şahin, hazırlıkların tamamlandığını ve konukların Antalya'ya gelmeye başladığını ifade etti.
İlk devlet başkanının karşılandığını söyleyen Şahin, "Diğer devlet başkanları da bu hafta sonu itibarıyla gelmeye başlayacak. İnşallah Antalya'ya, Türkiye'ye yakışır başarılı bir programı, bir organizasyonu gerçekleştireceğiz." dedi.
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