Sergen Yalçın canlı yayında açıkladı: A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Zeki Çelik
Orta Saha: Can Uzun, Arda Güler, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Aral Şimşir, İsmail Yüksek, Salih Özcan,
Forvet: Barış Alper Yılmaz, Enes Ünal, Deniz Gül, İlhan Fakılı, Oğuz Aydın, Yunus Akgün
"TELEFONU AÇMADILAR" İDDİALARI
"Doğru bilgileri alıp, doğru haber yapalım. Oyuncularımız buraya gelmek için çok istekli. Yeni dönem başlıyor. Birçok oyuncu ile telefonda konuştuk, bilgi alışverişi yaptık. Asla telefon açmama gibi durum yok. Oyuncularımız hepsi karakterli çocuklar. Olmayan şeyleri olmuş gibi göstermek size zarar verir. Burası halkın Milli Takım'ı. 60'a yakın oyuncudan oluşuyor havuz. 26 oyuncu çağıracağız. Son dakika bir kaleciyi sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkardık. Başakşehir'in kalecisi sakatlandı."
"YAPAY ZEKA İŞİN FORMALİTESİ"
"Yapay zeka kadroya almak istemediğiniz oyuncuyu kadroya almanızı önerirse, ne yapacaksınız?"
Sergen Yalçın: Sonuçta kararı veren benim. Yapay zeka işin biraz formalitesi aslında... (Gülerek). Kararı verecek olan biziz tabii ki...
"İŞE BAŞLAMADAN OLUMSUZ HABERLER YAPMAYIN"
"Milli Takım her oyuncuya ve her basın mensubuna açık. Burası halkın Milli Takım'ı. Daha işe başlamadan lütfen olumsuz haberler yapmayın. Tek düşüncemiz başarılı olmak, en doğrusunu yapmak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek."
"HAK EDEN BURADA OLACAK"
"Uzun süredir üzerinde çalıştığımız yapay zeka destekli oyuncu izleme ve performans analiz izleme sistemini Milli Takım'a kazandırdık. 9 gözlemcimiz 43 maçı canlı izledi. 50 kişilik havuz için 64 rapor elimize geldi. Son kararı biz veriyoruz ama hiçbir oyuncumuzu ve detayı gözden kaçırmak istemiyoruz. Sadece bugünün değil, geleceğin Milli Takımı'nı oluşturmak için buradayız. Hak eden ve kim katkı yapacaksa, burada olacak."
BERKE ÖZER HAKKINDA
"Berke Özer ile ilgili büyütecek bir durum yok. Konuştuk ve gelmek istedi. Genç ve uzun yıllar Milli Takım'a hizmet edecek."
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Sergen Yalçın canlı yayında açıkladı: A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu
A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynanacak karşılaşmalar öncesinde aday kadroyu açıkladı.
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika ve Fransa ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.
Milli takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında aday kadroyu açıkladı.
Millilerin 12 Kasım'da İzmir'de Belçika ve 15 Kasım'da Bordeaux'da Fransa ile yapacağı müsabakaların aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:
A Milli Takım'ın aday kadrosu:
Kaleci: Berke Özer, Ersin Destanoğlu, Serhat Öztaşdelen, Uğurcan Çakır
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Zeki Çelik
Orta Saha: Can Uzun, Arda Güler, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Aral Şimşir, İsmail Yüksek, Salih Özcan,
Forvet: Barış Alper Yılmaz, Enes Ünal, Deniz Gül, İlhan Fakılı, Oğuz Aydın, Yunus Akgün
"TELEFONU AÇMADILAR" İDDİALARI
"Doğru bilgileri alıp, doğru haber yapalım. Oyuncularımız buraya gelmek için çok istekli. Yeni dönem başlıyor. Birçok oyuncu ile telefonda konuştuk, bilgi alışverişi yaptık. Asla telefon açmama gibi durum yok. Oyuncularımız hepsi karakterli çocuklar. Olmayan şeyleri olmuş gibi göstermek size zarar verir. Burası halkın Milli Takım'ı. 60'a yakın oyuncudan oluşuyor havuz. 26 oyuncu çağıracağız. Son dakika bir kaleciyi sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkardık. Başakşehir'in kalecisi sakatlandı."
"YAPAY ZEKA İŞİN FORMALİTESİ"
"Yapay zeka kadroya almak istemediğiniz oyuncuyu kadroya almanızı önerirse, ne yapacaksınız?"
Sergen Yalçın: Sonuçta kararı veren benim. Yapay zeka işin biraz formalitesi aslında... (Gülerek). Kararı verecek olan biziz tabii ki...
"İŞE BAŞLAMADAN OLUMSUZ HABERLER YAPMAYIN"
"Milli Takım her oyuncuya ve her basın mensubuna açık. Burası halkın Milli Takım'ı. Daha işe başlamadan lütfen olumsuz haberler yapmayın. Tek düşüncemiz başarılı olmak, en doğrusunu yapmak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek."
"HAK EDEN BURADA OLACAK"
"Uzun süredir üzerinde çalıştığımız yapay zeka destekli oyuncu izleme ve performans analiz izleme sistemini Milli Takım'a kazandırdık. 9 gözlemcimiz 43 maçı canlı izledi. 50 kişilik havuz için 64 rapor elimize geldi. Son kararı biz veriyoruz ama hiçbir oyuncumuzu ve detayı gözden kaçırmak istemiyoruz. Sadece bugünün değil, geleceğin Milli Takımı'nı oluşturmak için buradayız. Hak eden ve kim katkı yapacaksa, burada olacak."
BERKE ÖZER HAKKINDA
"Berke Özer ile ilgili büyütecek bir durum yok. Konuştuk ve gelmek istedi. Genç ve uzun yıllar Milli Takım'a hizmet edecek."
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