İstanbul Boğazı'nda transit gemi trafiği, Karadeniz açıklarında 2 Eylül'de insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğrayarak hasar gören Barbados bayraklı TARYN EVE isimli ham petrol tankerinin geçişi nedeniyle geçici olarak durduruldu. Kıyı Emniyeti ekipleri ve römorkörlerin eşlik ettiği tankerin geçişinin ardından onarım amacıyla Yalova'daki bir tersaneye götürülmesi planlanıyor.
Haber Giriş Tarihi: 06.11.2026 18:13
Haber Güncellenme Tarihi: 06.11.2026 18:15
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yaklaşık 183 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğindeki TARYN EVE tankerinin İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında transit gemi trafiği askıya alındı. Hasarlı tankerin geçişine Kıyı Emniyeti ekipleri ile römorkörler eşlik ediyor.
Boğaz geçişinin tamamlanmasının ardından transit gemi trafiğinin yeniden düzenlenmesi bekleniyor. Trafiğin açılacağı saate ilişkin paylaşılan bilgilerde kesin bir zaman belirtilmedi.
Kurtarma çalışmasında römorkör hasar gördü
Karadeniz açıklarında düzenlenen İHA saldırısının ardından tankere müdahale edilmesi amacıyla bölgeye Türk kurtarma römorkörü sevk edildi. Tankerin yedeklenmesi sırasında kullanılan halatın kopması sonucu kurtarma römorkörünün hasar gördüğü bildirildi.
Saldırı sonrasında tankerde oluşan hasarın boyutuna ve geminin teknik durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
Hasarlı tanker Yalova'da onarıma alınacak
Barbados bayraklı TARYN EVE tankerinin İstanbul Boğazı geçişini tamamladıktan sonra Yalova'daki bir tersaneye götürüleceği belirtildi.
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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğine tanker engeli
İstanbul Boğazı'nda transit gemi trafiği, Karadeniz açıklarında 2 Eylül'de insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğrayarak hasar gören Barbados bayraklı TARYN EVE isimli ham petrol tankerinin geçişi nedeniyle geçici olarak durduruldu. Kıyı Emniyeti ekipleri ve römorkörlerin eşlik ettiği tankerin geçişinin ardından onarım amacıyla Yalova'daki bir tersaneye götürülmesi planlanıyor.
Yaklaşık 183 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğindeki TARYN EVE tankerinin İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında transit gemi trafiği askıya alındı. Hasarlı tankerin geçişine Kıyı Emniyeti ekipleri ile römorkörler eşlik ediyor.
Boğaz geçişinin tamamlanmasının ardından transit gemi trafiğinin yeniden düzenlenmesi bekleniyor. Trafiğin açılacağı saate ilişkin paylaşılan bilgilerde kesin bir zaman belirtilmedi.
Kurtarma çalışmasında römorkör hasar gördü
Karadeniz açıklarında düzenlenen İHA saldırısının ardından tankere müdahale edilmesi amacıyla bölgeye Türk kurtarma römorkörü sevk edildi. Tankerin yedeklenmesi sırasında kullanılan halatın kopması sonucu kurtarma römorkörünün hasar gördüğü bildirildi.
Saldırı sonrasında tankerde oluşan hasarın boyutuna ve geminin teknik durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
Hasarlı tanker Yalova'da onarıma alınacak
Barbados bayraklı TARYN EVE tankerinin İstanbul Boğazı geçişini tamamladıktan sonra Yalova'daki bir tersaneye götürüleceği belirtildi.
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