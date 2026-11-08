Van-Özalp yolunda trafik kazası, 9 ölü 5 yaralı

Van-Özalp karayolunda tır ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Van Valisi Ozan Balcı, olay yerinde yaptığı açıklamada ilk tespitlere göre kazanın yoğun yağış ve yolun kaygan olması nedeniyle meydana geldiğini bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 08.11.2026 11:36
Haber Güncellenme Tarihi: 08.11.2026 11:41
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kazanın ardından yapılan ilk değerlendirmelerde 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Olay yerindeki çalışmaların ardından can kaybı 9, yaralı sayısı ise 5 olarak güncellendi. Yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.
Van-Özalp karayolunda tır ile minibüs çarpıştı
Kaza, Van ile Özalp ilçesini birbirine bağlayan karayolunda meydana geldi. Tır ile yolcu minibüsünün çarpışmasının ardından olay yerine çok sayıda acil müdahale ekibi yönlendirildi.
İhbar üzerine sağlık ekipleri, polis, jandarma, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) bölgede çalışma başlattı. Özalp, Erçek ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri de kurtarma çalışmalarına katılmak üzere kaza yerine sevk edildi.
Van Valisi Ozan Balcı can kaybını açıkladı
Van Valisi Ozan Balcı, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez ve İpekyolu Kaymakamı Tufan Bağır Gilan ile birlikte kaza yerinde incelemelerde bulundu.
Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Balcı, kazada hayatını kaybedenlerin 5'inin kadın, 4'ünün erkek olduğunu açıkladı. Yaralanan 5 kişiden 3'ünün kadın, 2'sinin erkek olduğunu belirten Balcı, yaralıların hastanelerde ilk müdahalelerinin yapıldığını bildirdi.
Kazanın nedenine ilişkin ilk tespitler paylaşıldı
Vali Balcı, kazanın meydana geldiği sırada bölgede yoğun yağış bulunduğunu ve yolun kaygan olduğunu belirtti. İlk tespitlere göre bu koşulların kazanın meydana gelmesinde etkili olduğunu ifade etti.
Balcı, kazanın ardından emniyet, jandarma, ambulans, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerinin olay yerine intikal ettiğini aktardı. Kazaya ilişkin ilk müdahale ve inceleme çalışmalarının ilgili kurumların katılımıyla yürütüldüğü bildirildi.
Kazada 5 kişi yaralandı
Van Valiliğinden yapılan açıklamada aktarılan bilgilere göre kazada yaralanan 5 kişi hastanelere ulaştırıldı.
Kazada yaşamını yitiren 9 kişinin kimliklerine ilişkin de açıklamada ayrıntı verilmedi. Çarpışmanın kesin nedenine ilişkin değerlendirmeler, yetkili birimlerin incelemeleriyle netleşecek.
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Van-Özalp yolunda trafik kazası, 9 ölü 5 yaralı
Van-Özalp karayolunda tır ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Van Valisi Ozan Balcı, olay yerinde yaptığı açıklamada ilk tespitlere göre kazanın yoğun yağış ve yolun kaygan olması nedeniyle meydana geldiğini bildirdi.
Kazanın ardından yapılan ilk değerlendirmelerde 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Olay yerindeki çalışmaların ardından can kaybı 9, yaralı sayısı ise 5 olarak güncellendi. Yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.
Van-Özalp karayolunda tır ile minibüs çarpıştı
Kaza, Van ile Özalp ilçesini birbirine bağlayan karayolunda meydana geldi. Tır ile yolcu minibüsünün çarpışmasının ardından olay yerine çok sayıda acil müdahale ekibi yönlendirildi.
İhbar üzerine sağlık ekipleri, polis, jandarma, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) bölgede çalışma başlattı. Özalp, Erçek ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri de kurtarma çalışmalarına katılmak üzere kaza yerine sevk edildi.
Van Valisi Ozan Balcı can kaybını açıkladı
Van Valisi Ozan Balcı, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez ve İpekyolu Kaymakamı Tufan Bağır Gilan ile birlikte kaza yerinde incelemelerde bulundu.
Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Balcı, kazada hayatını kaybedenlerin 5'inin kadın, 4'ünün erkek olduğunu açıkladı. Yaralanan 5 kişiden 3'ünün kadın, 2'sinin erkek olduğunu belirten Balcı, yaralıların hastanelerde ilk müdahalelerinin yapıldığını bildirdi.
Kazanın nedenine ilişkin ilk tespitler paylaşıldı
Vali Balcı, kazanın meydana geldiği sırada bölgede yoğun yağış bulunduğunu ve yolun kaygan olduğunu belirtti. İlk tespitlere göre bu koşulların kazanın meydana gelmesinde etkili olduğunu ifade etti.
Balcı, kazanın ardından emniyet, jandarma, ambulans, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerinin olay yerine intikal ettiğini aktardı. Kazaya ilişkin ilk müdahale ve inceleme çalışmalarının ilgili kurumların katılımıyla yürütüldüğü bildirildi.
Kazada 5 kişi yaralandı
Van Valiliğinden yapılan açıklamada aktarılan bilgilere göre kazada yaralanan 5 kişi hastanelere ulaştırıldı.
Kazada yaşamını yitiren 9 kişinin kimliklerine ilişkin de açıklamada ayrıntı verilmedi. Çarpışmanın kesin nedenine ilişkin değerlendirmeler, yetkili birimlerin incelemeleriyle netleşecek.
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