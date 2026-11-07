ÇED Yönetmeliği değişti: Termik ve nükleer santrallere yeni kural
ÇED Yönetmeliği değişti: Termik ve nükleer santrallere yeni kural
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni ÇED Yönetmeliği ile projelerin sınıflandırmaları güncellenirken; 300 megavat ve üzeri termik ile nükleer güç santralleri doğrudan kapsama alındı, akarsular arası su aktarımı ve 5 kilometreyi aşan akarsu yatağı düzenlemelerine ÇED ile ön inceleme zorunluluğu getirildi.
Haber Giriş Tarihi: 07.11.2026 13:37
Haber Güncellenme Tarihi: 07.11.2026 13:38
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Buna göre, yönetmelik kapsamında yer alan projelerin tanımları ve sınıflandırmalarında değişiklik yapıldı.
Yönetmelikte, Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi'nde bulunan "termik güç santralleri" başlığı, "termik ve nükleer güç santralleri ile diğer yakma tesisleri" olarak değiştirildi. Söz konusu tesisler şu şekilde sıralandı:
"Toplam ısıl gücü 300 megavat ısı (MWt) ve üzeri olan termik güç santralleri, toplam ısıl gücü 300 MWt ve üzeri olan, gaz, buhar ve sıcak su elde edilmesi amacıyla kurulan endüstriyel tesisler, nükleer güç santralleri veya diğer nükleer tesislerin kurulması veya sökümü (maksimum gücü sürekli termik yük bakımından 1 kilovatı aşmayan, atom çekirdeği parçalanabilen ve çoğalan maddelerin dönüşümü ve üretimi amacıyla gerçekleştirilen araştırma projeleri hariç)."
Öte yandan Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi'ne "akarsu havzaları arasında su aktarma projeleri" maddesi eklendi.
- ÖN İNCELEME VE DEĞERLENDİRMEYE TABİ PROJELERDE YENİ DÜZENLEME
Düzenlemeyle Çevresel Etkileri Ön İnceleme Ve Değerlendirmeye Tabi Projeler Listesi'nde de güncelemeye gidildi.
Listede yer alan "elektrik, gaz, buhar ve sıcak su elde edilmesi için kurulan endüstriyel tesisler" başlığı, "termik güç santralleri ile diğer yakma tesisleri" şeklinde yeniden düzenlendi. Bu başlık altında, toplam ısıl gücü 20 MWt ve üzeri olan termik güç santralleri ile toplam ısıl gücü 20 MWt ve üzeri olan, gaz, buhar ve sıcak su elde edilmesi amacıyla kurulan endüstriyel tesisler sıralandı.
Aynı listede bulunan "akarsu yatakları ile ilgili projeler" başlığı ise "sürekli akış gösteren akarsuların yataklarında 5 km ve üzerinde düzenleme yapılan projeler" biçiminde değiştirildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
ÇED Yönetmeliği değişti: Termik ve nükleer santrallere yeni kural
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni ÇED Yönetmeliği ile projelerin sınıflandırmaları güncellenirken; 300 megavat ve üzeri termik ile nükleer güç santralleri doğrudan kapsama alındı, akarsular arası su aktarımı ve 5 kilometreyi aşan akarsu yatağı düzenlemelerine ÇED ile ön inceleme zorunluluğu getirildi.
Buna göre, yönetmelik kapsamında yer alan projelerin tanımları ve sınıflandırmalarında değişiklik yapıldı.
Yönetmelikte, Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi'nde bulunan "termik güç santralleri" başlığı, "termik ve nükleer güç santralleri ile diğer yakma tesisleri" olarak değiştirildi. Söz konusu tesisler şu şekilde sıralandı:
"Toplam ısıl gücü 300 megavat ısı (MWt) ve üzeri olan termik güç santralleri, toplam ısıl gücü 300 MWt ve üzeri olan, gaz, buhar ve sıcak su elde edilmesi amacıyla kurulan endüstriyel tesisler, nükleer güç santralleri veya diğer nükleer tesislerin kurulması veya sökümü (maksimum gücü sürekli termik yük bakımından 1 kilovatı aşmayan, atom çekirdeği parçalanabilen ve çoğalan maddelerin dönüşümü ve üretimi amacıyla gerçekleştirilen araştırma projeleri hariç)."
Öte yandan Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi'ne "akarsu havzaları arasında su aktarma projeleri" maddesi eklendi.
- ÖN İNCELEME VE DEĞERLENDİRMEYE TABİ PROJELERDE YENİ DÜZENLEME
Düzenlemeyle Çevresel Etkileri Ön İnceleme Ve Değerlendirmeye Tabi Projeler Listesi'nde de güncelemeye gidildi.
Listede yer alan "elektrik, gaz, buhar ve sıcak su elde edilmesi için kurulan endüstriyel tesisler" başlığı, "termik güç santralleri ile diğer yakma tesisleri" şeklinde yeniden düzenlendi. Bu başlık altında, toplam ısıl gücü 20 MWt ve üzeri olan termik güç santralleri ile toplam ısıl gücü 20 MWt ve üzeri olan, gaz, buhar ve sıcak su elde edilmesi amacıyla kurulan endüstriyel tesisler sıralandı.
Aynı listede bulunan "akarsu yatakları ile ilgili projeler" başlığı ise "sürekli akış gösteren akarsuların yataklarında 5 km ve üzerinde düzenleme yapılan projeler" biçiminde değiştirildi.
Çok Okunanlar