Gök Vatan'ın otonom iradesi HİSAR kendini ispatladı! IIR başlıklı füzeyle tam isabet
Gök Vatan'ın otonom iradesi HİSAR kendini ispatladı! IIR başlıklı füzeyle tam isabet
Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin unsurlarından biri olan HİSAR A+ Otonom hava savunma sistemi, gerçekleştirilen atış testinde Görüntüleyici Kızılötesi (IIR) arayıcı başlıklı füzesiyle hedefini tam isabetle vurdu.
Haber Giriş Tarihi: 07.11.2026 13:33
Haber Güncellenme Tarihi: 07.11.2026 13:33
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
HİSAR A+ Otonom hedefi kendisi bulup imha etti.
Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 41. kuruluş yıl dönümünde müjdeli haberi paylaşan SSB Başkanı Haluk Görgün, yerli ve millî imkânlarla geliştirilen HİSAR A+ Otonom sisteminin gerçekleştirilen atış testinde hedefini başarıyla imha ettiğini duyurdu.
Türkiye'nin hava savunma ağını güçlendirmeye yönelik projeler kapsamında kritik bir aşama daha geride bırakıldı. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda ve 200'den fazla yerli firmanın katkılarıyla geliştirilen HİSAR A+ Otonom hava savunma sistemi, gerçekleştirilen atış testinde Görüntüleyici Kızılötesi (IIR) arayıcı başlıklı füzesiyle hedefini tam isabetle vurarak sahadaki etkinliğini bir kez daha kanıtladı.
Haluk Görgün, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Başkanlığımızın 41. gurur yılında, Gök Vatan'ımızın otonom iradesi HİSAR A+ Otonom hedefini başarıyla vurdu!
HİSAR A+ Otonom, ateşlediği Görüntüleyici Kızılötesi (IIR) arayıcı başlıklı füzesiyle sahadaki etkinliğini bir kez daha kanıtladı.
Kuvvetlerimizin envanterinde bulunan ve 200'den fazla yerli firmamızın katkılarıyla geliştirilen sistem, tüm bileşenlerini tek araçta buluşturarak hava savunma kabiliyetimize güç katıyor.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, tam bağımsız savunma sanayii hedefimiz doğrultusunda millî ve yerli kabiliyetlerimizi geliştirmeyi sürdüreceğiz.
Bu başarıda emeği geçen mühendislerimize, teknisyenlerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.
Başkanlığımızın 41. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun
"ÖNEMLİ BİR AŞAMA DAHA GERİDE BIRAKILDI"
Söz konusu teste ilişkin ASELSAN'dan yapılan açıklamada ise, Türkiye'nin katmanlı hava savunma mimarisi Çelik Kubbe'nin güçlendirilmesine ilişkin önemli bir aşamanın geride bırakıldığı vurgulandı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Türkiye'nin hava ve füze savunmasında tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda geliştirilen, yüksek hareket kabiliyetine sahip HİSAR A Sistemi, geliştirilmiş yetenekleriyle gerçekleştirdiği atışta önemli bir başarıya daha imza attı.
HİSAR Hava Savunma Sistemi ile Türkiye'nin katmanlı hava savunma mimarisinin güçlendirilmesi ve milli savunma teknolojilerinin geliştirilmesi yönünde önemli bir aşama daha geride bırakıldı.
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Gök Vatan'ın otonom iradesi HİSAR kendini ispatladı! IIR başlıklı füzeyle tam isabet
Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin unsurlarından biri olan HİSAR A+ Otonom hava savunma sistemi, gerçekleştirilen atış testinde Görüntüleyici Kızılötesi (IIR) arayıcı başlıklı füzesiyle hedefini tam isabetle vurdu.
HİSAR A+ Otonom hedefi kendisi bulup imha etti.
Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 41. kuruluş yıl dönümünde müjdeli haberi paylaşan SSB Başkanı Haluk Görgün, yerli ve millî imkânlarla geliştirilen HİSAR A+ Otonom sisteminin gerçekleştirilen atış testinde hedefini başarıyla imha ettiğini duyurdu.
Türkiye'nin hava savunma ağını güçlendirmeye yönelik projeler kapsamında kritik bir aşama daha geride bırakıldı. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda ve 200'den fazla yerli firmanın katkılarıyla geliştirilen HİSAR A+ Otonom hava savunma sistemi, gerçekleştirilen atış testinde Görüntüleyici Kızılötesi (IIR) arayıcı başlıklı füzesiyle hedefini tam isabetle vurarak sahadaki etkinliğini bir kez daha kanıtladı.
Haluk Görgün, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Başkanlığımızın 41. gurur yılında, Gök Vatan'ımızın otonom iradesi HİSAR A+ Otonom hedefini başarıyla vurdu!
HİSAR A+ Otonom, ateşlediği Görüntüleyici Kızılötesi (IIR) arayıcı başlıklı füzesiyle sahadaki etkinliğini bir kez daha kanıtladı.
Kuvvetlerimizin envanterinde bulunan ve 200'den fazla yerli firmamızın katkılarıyla geliştirilen sistem, tüm bileşenlerini tek araçta buluşturarak hava savunma kabiliyetimize güç katıyor.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, tam bağımsız savunma sanayii hedefimiz doğrultusunda millî ve yerli kabiliyetlerimizi geliştirmeyi sürdüreceğiz.
Bu başarıda emeği geçen mühendislerimize, teknisyenlerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.
Başkanlığımızın 41. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun
"ÖNEMLİ BİR AŞAMA DAHA GERİDE BIRAKILDI"
Söz konusu teste ilişkin ASELSAN'dan yapılan açıklamada ise, Türkiye'nin katmanlı hava savunma mimarisi Çelik Kubbe'nin güçlendirilmesine ilişkin önemli bir aşamanın geride bırakıldığı vurgulandı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Türkiye'nin hava ve füze savunmasında tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda geliştirilen, yüksek hareket kabiliyetine sahip HİSAR A Sistemi, geliştirilmiş yetenekleriyle gerçekleştirdiği atışta önemli bir başarıya daha imza attı.
HİSAR Hava Savunma Sistemi ile Türkiye'nin katmanlı hava savunma mimarisinin güçlendirilmesi ve milli savunma teknolojilerinin geliştirilmesi yönünde önemli bir aşama daha geride bırakıldı.
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