Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen şiddetli sağanak ve olumsuz hava şartları nedeniyle bugün 19, yarın ise 9 kent için sarı kodlu uyarı yayınlarken; sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Haber Giriş Tarihi: 07.11.2026 13:38
Haber Güncellenme Tarihi: 07.11.2026 13:38
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı meteorolojik uyarı haritasına göre, bugün Artvin, Bingöl, Bitlis, Bolu, Diyarbakır, Hakkari, Kastamonu, Mardin, Muş, Rize, Siirt, Sinop, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Karabük, Düzce için sarı kod uyarısında bulunuldu.
Yarın ise sarı kodlu uyarı verilen iller arasında Artvin, Bolu, Kastamonu, Rize, Sinop, Van, Zonguldak, Bartın, Düzce yer aldı.
Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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Sarı kodlu hafta sonu! 19 ilde yağış teyakkuzu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen şiddetli sağanak ve olumsuz hava şartları nedeniyle bugün 19, yarın ise 9 kent için sarı kodlu uyarı yayınlarken; sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı meteorolojik uyarı haritasına göre, bugün Artvin, Bingöl, Bitlis, Bolu, Diyarbakır, Hakkari, Kastamonu, Mardin, Muş, Rize, Siirt, Sinop, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Karabük, Düzce için sarı kod uyarısında bulunuldu.
Yarın ise sarı kodlu uyarı verilen iller arasında Artvin, Bolu, Kastamonu, Rize, Sinop, Van, Zonguldak, Bartın, Düzce yer aldı.
Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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