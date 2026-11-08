Diyabetik ayak yarasında uzmanlardan önemli uyarı

İstanbul'da yaklaşık 50 yıldır diyabet hastalığı bulunan 72 yaşındaki Atilla Ergüleç, diyabetik ayak yarası nedeniyle farklı dönemlerde üç ayak parmağını kaybetmesinin ardından gördüğü tedaviyle sağlığına kavuştu. Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 5-6 ay süren tedavi sonrasında yaraları iyileşen Ergüleç, kendisiyle ilgilenen sağlık çalışanlarına Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden teşekkür etti. Tedaviyi yürüten uzmanlar ise diyabet hastalarında küçük ayak yaralarının bile ciddi enfeksiyonlara ve uzuv kaybına yol açabileceğini belirterek düzenli kontrolün önemine dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 08.11.2026 12:00
Haber Güncellenme Tarihi: 08.11.2026 12:04
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde yaşayan üç çocuk babası Ergüleç, ilk olarak 2017 yılında diyabetik ayak yarası nedeniyle sol ayağının başparmağını kaybetti. Temmuz 2025'te ayak parmaklarında lekelenme ve renk değişikliği fark etmesi üzerine Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde damar tıkanıklığı ve diyabetik ayak yarası tespit edildi.
Diyabetik ayak yarası nedeniyle iki parmağı daha alındı
Ergüleç'in tedavisi, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Atay ile Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Serhat Çalışkan tarafından yürütüldü. Damar tıkanıklığına yönelik müdahalenin ardından hastanın sağ ayağındaki dördüncü ve beşinci parmakları ampüte edildi.
Tedavi kapsamında damar dolaşımının yeniden sağlanmasına yönelik girişim uygulanırken ayaktaki yaraların temizliği de gerçekleştirildi. Yaklaşık 5-6 aylık tedavi sürecinin ardından yaraların iyileştiği ve hastanın düzenli kontrollerinin devam ettiği bildirildi.
Sağlık çalışanlarına CİMER üzerinden teşekkür etti
Tedavi sürecinde doktorların, hemşirelerin ve diğer sağlık çalışanlarının gösterdiği ilgiden memnun kalan Ergüleç, CİMER aracılığıyla teşekkür başvurusunda bulundu. Sağlık Bakanlığı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne de teşekkürlerini iletti.
Ergüleç, yaklaşık 50 yıldır diyabet hastası olduğunu belirterek aldığı sağlık hizmetinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tedavisinde görev alan Doç. Dr. Mehmet Atay, Doç. Dr. Serhat Çalışkan ve hemşirelere teşekkür eden Ergüleç, sağlık çalışanlarının tedavi boyunca kendisiyle yakından ilgilendiğini söyledi.
Özellikle tedavisini sürdüren doktorların gösterdiği çabaya değinen Ergüleç, sağlık çalışanlarının ilgisi ve özeninin kendisi için önemli olduğunu ifade etti.
Uzmanlardan diyabet hastalarına ayak yarası uyarısı
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Atay, hastanın başvuru sırasında iki parmağında ciddi yaralar bulunduğunu açıkladı. Damar tıkanıklığına müdahale edilmesinin ardından iki parmağın ampüte edildiğini ve yaraların temizlendiğini belirtti.
Atay, yaklaşık 5-6 aylık tedavinin ardından yaraların iyileştiğini ve hastada yeni bir yara gelişmediğini bildirdi. Kan şekeri kontrolünün sürdürüldüğünü ve düzenli takiplerin devam ettiğini aktardı.
Diyabetik ayak yaralarının tekrarlayabileceğini belirten Atay, tedavisi tamamlanan hastaların da kontrollerini aksatmaması gerektiğini vurguladı. İyileşmiş yaralarda hastaların durumuna göre bir veya üç aylık aralıklarla takip edildiğini, iyileşmemiş yaralarda ise haftada birkaç kez kontrol gerekebildiğini ifade etti.
Küçük yaralar ciddi enfeksiyonlara neden olabiliyor
Diyabet hastalarında ayak yaralarının erken dönemde değerlendirilmesinin önemine değinen Atay, küçük bir yaranın bile ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi. Özellikle enfeksiyon ve dolaşım bozukluğu bulunan hastalarda yaraların kısa sürede ilerleyebileceğine dikkat çekti.
Ayak hijyeninin korunması ve ayakların ıslak bırakılmaması gerektiğini belirten Atay, yara fark eden hastaların gecikmeden sağlık kuruluşlarına başvurmasını önerdi. Tedavide temel hedefin enfeksiyonun kontrol altına alınması, yara iyileşmesinin sağlanması ve mümkün olduğunca uzuv kaybının önlenmesi olduğunu aktardı.
Diyabetik ayak yaralarının tedavisinde birden fazla uzmanlık alanının birlikte çalışması gerekebiliyor. Damar dolaşımının değerlendirilmesi, kan şekeri kontrolü ve yara bakımının sürdürülmesi tedavi sürecinin temel aşamaları arasında bulunuyor.
Damar tıkanıklığı ve kan şekeri kontrolü önem taşıyor
Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Serhat Çalışkan, diyabetik ayak yarası bulunan hastalarda damar sağlığının değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Hastaların damar görüntülemelerinin yapıldığını, gerekli görülen durumlarda anjiyografiyle tıkalı damarların açılmasına yönelik girişimler uygulandığını anlattı.
Kan şekeri, tansiyon ve kolesterol düzeylerinin kontrol altında tutulmasının tedavi açısından önem taşıdığını ifade eden Çalışkan, sigaranın bırakılması gerektiğini söyledi. Diyabet hastalarının evde kan şekeri takibini sürdürmesi ve ayaklarını düzenli olarak kontrol etmesi gerektiğini belirtti.
Diyabete bağlı sinir hasarının ayaklarda his kaybına neden olabileceğini aktaran Çalışkan, bu nedenle oluşan yaraların veya travmaların hasta tarafından fark edilmeyebileceğini bildirdi. Ayak yapısına uygun, rahat ayakkabıların tercih edilmesini ve günlük ayak kontrolünün ihmal edilmemesini önerdi.
Diyabetik ayak yaralarında düzenli takip gerekiyor
Diyabetik ayak yaralarında tedavi sonrasında yeni yara oluşumunun önlenmesi için düzenli tıbbi takip önem taşıyor. Hastaların ayaklarında renk değişikliği, yara, şişlik veya enfeksiyon belirtisi fark etmeleri halinde sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekiyor.
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Diyabetik ayak yarasında uzmanlardan önemli uyarı
İstanbul'da yaklaşık 50 yıldır diyabet hastalığı bulunan 72 yaşındaki Atilla Ergüleç, diyabetik ayak yarası nedeniyle farklı dönemlerde üç ayak parmağını kaybetmesinin ardından gördüğü tedaviyle sağlığına kavuştu. Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 5-6 ay süren tedavi sonrasında yaraları iyileşen Ergüleç, kendisiyle ilgilenen sağlık çalışanlarına Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden teşekkür etti. Tedaviyi yürüten uzmanlar ise diyabet hastalarında küçük ayak yaralarının bile ciddi enfeksiyonlara ve uzuv kaybına yol açabileceğini belirterek düzenli kontrolün önemine dikkat çekti.
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde yaşayan üç çocuk babası Ergüleç, ilk olarak 2017 yılında diyabetik ayak yarası nedeniyle sol ayağının başparmağını kaybetti. Temmuz 2025'te ayak parmaklarında lekelenme ve renk değişikliği fark etmesi üzerine Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde damar tıkanıklığı ve diyabetik ayak yarası tespit edildi.
Diyabetik ayak yarası nedeniyle iki parmağı daha alındı
Ergüleç'in tedavisi, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Atay ile Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Serhat Çalışkan tarafından yürütüldü. Damar tıkanıklığına yönelik müdahalenin ardından hastanın sağ ayağındaki dördüncü ve beşinci parmakları ampüte edildi.
Tedavi kapsamında damar dolaşımının yeniden sağlanmasına yönelik girişim uygulanırken ayaktaki yaraların temizliği de gerçekleştirildi. Yaklaşık 5-6 aylık tedavi sürecinin ardından yaraların iyileştiği ve hastanın düzenli kontrollerinin devam ettiği bildirildi.
Sağlık çalışanlarına CİMER üzerinden teşekkür etti
Tedavi sürecinde doktorların, hemşirelerin ve diğer sağlık çalışanlarının gösterdiği ilgiden memnun kalan Ergüleç, CİMER aracılığıyla teşekkür başvurusunda bulundu. Sağlık Bakanlığı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne de teşekkürlerini iletti.
Ergüleç, yaklaşık 50 yıldır diyabet hastası olduğunu belirterek aldığı sağlık hizmetinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tedavisinde görev alan Doç. Dr. Mehmet Atay, Doç. Dr. Serhat Çalışkan ve hemşirelere teşekkür eden Ergüleç, sağlık çalışanlarının tedavi boyunca kendisiyle yakından ilgilendiğini söyledi.
Özellikle tedavisini sürdüren doktorların gösterdiği çabaya değinen Ergüleç, sağlık çalışanlarının ilgisi ve özeninin kendisi için önemli olduğunu ifade etti.
Uzmanlardan diyabet hastalarına ayak yarası uyarısı
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Atay, hastanın başvuru sırasında iki parmağında ciddi yaralar bulunduğunu açıkladı. Damar tıkanıklığına müdahale edilmesinin ardından iki parmağın ampüte edildiğini ve yaraların temizlendiğini belirtti.
Atay, yaklaşık 5-6 aylık tedavinin ardından yaraların iyileştiğini ve hastada yeni bir yara gelişmediğini bildirdi. Kan şekeri kontrolünün sürdürüldüğünü ve düzenli takiplerin devam ettiğini aktardı.
Diyabetik ayak yaralarının tekrarlayabileceğini belirten Atay, tedavisi tamamlanan hastaların da kontrollerini aksatmaması gerektiğini vurguladı. İyileşmiş yaralarda hastaların durumuna göre bir veya üç aylık aralıklarla takip edildiğini, iyileşmemiş yaralarda ise haftada birkaç kez kontrol gerekebildiğini ifade etti.
Küçük yaralar ciddi enfeksiyonlara neden olabiliyor
Diyabet hastalarında ayak yaralarının erken dönemde değerlendirilmesinin önemine değinen Atay, küçük bir yaranın bile ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi. Özellikle enfeksiyon ve dolaşım bozukluğu bulunan hastalarda yaraların kısa sürede ilerleyebileceğine dikkat çekti.
Ayak hijyeninin korunması ve ayakların ıslak bırakılmaması gerektiğini belirten Atay, yara fark eden hastaların gecikmeden sağlık kuruluşlarına başvurmasını önerdi. Tedavide temel hedefin enfeksiyonun kontrol altına alınması, yara iyileşmesinin sağlanması ve mümkün olduğunca uzuv kaybının önlenmesi olduğunu aktardı.
Diyabetik ayak yaralarının tedavisinde birden fazla uzmanlık alanının birlikte çalışması gerekebiliyor. Damar dolaşımının değerlendirilmesi, kan şekeri kontrolü ve yara bakımının sürdürülmesi tedavi sürecinin temel aşamaları arasında bulunuyor.
Damar tıkanıklığı ve kan şekeri kontrolü önem taşıyor
Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Serhat Çalışkan, diyabetik ayak yarası bulunan hastalarda damar sağlığının değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Hastaların damar görüntülemelerinin yapıldığını, gerekli görülen durumlarda anjiyografiyle tıkalı damarların açılmasına yönelik girişimler uygulandığını anlattı.
Kan şekeri, tansiyon ve kolesterol düzeylerinin kontrol altında tutulmasının tedavi açısından önem taşıdığını ifade eden Çalışkan, sigaranın bırakılması gerektiğini söyledi. Diyabet hastalarının evde kan şekeri takibini sürdürmesi ve ayaklarını düzenli olarak kontrol etmesi gerektiğini belirtti.
Diyabete bağlı sinir hasarının ayaklarda his kaybına neden olabileceğini aktaran Çalışkan, bu nedenle oluşan yaraların veya travmaların hasta tarafından fark edilmeyebileceğini bildirdi. Ayak yapısına uygun, rahat ayakkabıların tercih edilmesini ve günlük ayak kontrolünün ihmal edilmemesini önerdi.
Diyabetik ayak yaralarında düzenli takip gerekiyor
Diyabetik ayak yaralarında tedavi sonrasında yeni yara oluşumunun önlenmesi için düzenli tıbbi takip önem taşıyor. Hastaların ayaklarında renk değişikliği, yara, şişlik veya enfeksiyon belirtisi fark etmeleri halinde sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekiyor.
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