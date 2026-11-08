Meclis'in gündeminde bütçe ve yeni yasal düzenlemeler var
Meclis'in gündeminde bütçe ve yeni yasal düzenlemeler var
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 9-13 Kasım 2026 haftasında dört bakanlığın 2027 yılı bütçesi ve yeni yasal düzenlemeleri görüşmek üzere çalışmalarını sürdürecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet, Gençlik ve Spor, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Millî Eğitim bakanlıklarının bütçeleri ele alınacak. Genel Kurul'da ise Türk Kızılay'ın görev ve yetkilerini düzenleyen kanun teklifinin görüşmelerine devam edilmesi, ardından yabancı dijital konaklama platformlarına ilişkin düzenlemenin gündeme gelmesi bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 08.11.2026 10:06
Haber Güncellenme Tarihi: 08.11.2026 10:09
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Meclis'in haftalık çalışma takviminde merkezi yönetim bütçesine ilişkin komisyon görüşmeleri ile Genel Kurul'un yasama faaliyetleri öne çıkıyor. Bakanlıkların 2027 yılı ödenekleri ve faaliyet hedefleri değerlendirilirken afet yönetimi ve dijital konaklama hizmetlerine yönelik kanun teklifleri de yasama gündeminde bulunuyor.
Dört bakanlığın 2027 yılı bütçesi görüşülecek
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2027 yılı merkezi yönetim bütçesi görüşmeleri 9 Kasım Pazartesi günü Adalet Bakanlığının bütçesiyle devam edecek. Komisyon, 10 Kasım Salı günü Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçesini ele alacak.
11 Kasım Çarşamba günü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, 12 Kasım Perşembe günü ise Millî Eğitim Bakanlığının 2027 yılı bütçesi görüşülecek. İlgili bakanlar, komisyon üyelerine kurumlarının faaliyetleri, bütçe ödenekleri ve gelecek döneme ilişkin hedefleri hakkında bilgi verecek.
Bakanlık sunumlarının ardından milletvekilleri bütçe teklifleri ve yürütülen çalışmalar hakkında sorular yöneltecek. Komisyon görüşmeleri, 2027 yılı merkezi yönetim bütçesinin yasama sürecindeki değerlendirmeler kapsamında gerçekleştirilecek.
Türk Kızılay'ın görev ve yetkileri kanunla düzenlenecek
TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti tarafından hazırlanan 9 maddelik Türk Kızılay Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. Teklifle Türk Kızılay'ın görevleri, yetkileri, mali hakları ve muafiyetlerinin müstakil bir kanun kapsamında düzenlenmesi öngörülüyor.
Düzenleme, afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulan stratejik ürünlerin temin süreçlerine ilişkin hükümler de içeriyor. Teklifin kabul edilmesi halinde belirlenen stratejik ürünlerin Türk Kızılay iştiraklerinden ihale yapılmaksızın temin edilmesine olanak sağlanacak.
Söz konusu hükümle afet dönemlerinde ihtiyaç duyulan kritik malzeme ve hizmetlerin tedarik süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor. Teklifin yasalaşması için Genel Kurul'daki görüşmelerin ve oylama sürecinin tamamlanması gerekiyor.
Dijital konaklama platformlarına izin belgesi şartı
Türk Kızılay Kanun Teklifi'nin kabul edilmesinin ardından yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin düzenlemenin Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Teklif, Türkiye'de hizmet sunan yabancı dijital konaklama platformlarına yönelik yeni bir izin mekanizması öngörüyor.
Düzenlemeye göre yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'de faaliyet gösterebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığından izin belgesi alması zorunlu olacak. Böylece söz konusu platformların faaliyetlerinin yasal çerçevede yürütülmesi hedefleniyor.
İzin belgesine ilişkin düzenleme henüz teklif aşamasında bulunuyor. Uygulamanın yürürlüğe girmesi, teklifin TBMM'de kabul edilmesi ve ilgili yasama sürecinin tamamlanmasına bağlı olacak.
Siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak
Meclis'te bütçe ve kanun teklifi görüşmelerinin yanı sıra siyasi partilerin haftalık grup toplantıları da gerçekleştirilecek. Parti genel başkanları, toplantılarda siyasi ve ekonomik gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
TBMM'nin haftalık çalışmalarında bütçe görüşmelerinin komisyon aşaması ile Genel Kurul'daki kanun tekliflerinin ele alınması ayrı takvimler üzerinden yürütülecek. Görüşmelerin ilerleyişine göre Genel Kurul'da ele alınacak tekliflerin sıralaması da netleşecek.
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Meclis'in gündeminde bütçe ve yeni yasal düzenlemeler var
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 9-13 Kasım 2026 haftasında dört bakanlığın 2027 yılı bütçesi ve yeni yasal düzenlemeleri görüşmek üzere çalışmalarını sürdürecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet, Gençlik ve Spor, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Millî Eğitim bakanlıklarının bütçeleri ele alınacak. Genel Kurul'da ise Türk Kızılay'ın görev ve yetkilerini düzenleyen kanun teklifinin görüşmelerine devam edilmesi, ardından yabancı dijital konaklama platformlarına ilişkin düzenlemenin gündeme gelmesi bekleniyor.
Meclis'in haftalık çalışma takviminde merkezi yönetim bütçesine ilişkin komisyon görüşmeleri ile Genel Kurul'un yasama faaliyetleri öne çıkıyor. Bakanlıkların 2027 yılı ödenekleri ve faaliyet hedefleri değerlendirilirken afet yönetimi ve dijital konaklama hizmetlerine yönelik kanun teklifleri de yasama gündeminde bulunuyor.
Dört bakanlığın 2027 yılı bütçesi görüşülecek
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2027 yılı merkezi yönetim bütçesi görüşmeleri 9 Kasım Pazartesi günü Adalet Bakanlığının bütçesiyle devam edecek. Komisyon, 10 Kasım Salı günü Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçesini ele alacak.
11 Kasım Çarşamba günü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, 12 Kasım Perşembe günü ise Millî Eğitim Bakanlığının 2027 yılı bütçesi görüşülecek. İlgili bakanlar, komisyon üyelerine kurumlarının faaliyetleri, bütçe ödenekleri ve gelecek döneme ilişkin hedefleri hakkında bilgi verecek.
Bakanlık sunumlarının ardından milletvekilleri bütçe teklifleri ve yürütülen çalışmalar hakkında sorular yöneltecek. Komisyon görüşmeleri, 2027 yılı merkezi yönetim bütçesinin yasama sürecindeki değerlendirmeler kapsamında gerçekleştirilecek.
Türk Kızılay'ın görev ve yetkileri kanunla düzenlenecek
TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti tarafından hazırlanan 9 maddelik Türk Kızılay Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. Teklifle Türk Kızılay'ın görevleri, yetkileri, mali hakları ve muafiyetlerinin müstakil bir kanun kapsamında düzenlenmesi öngörülüyor.
Düzenleme, afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulan stratejik ürünlerin temin süreçlerine ilişkin hükümler de içeriyor. Teklifin kabul edilmesi halinde belirlenen stratejik ürünlerin Türk Kızılay iştiraklerinden ihale yapılmaksızın temin edilmesine olanak sağlanacak.
Söz konusu hükümle afet dönemlerinde ihtiyaç duyulan kritik malzeme ve hizmetlerin tedarik süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor. Teklifin yasalaşması için Genel Kurul'daki görüşmelerin ve oylama sürecinin tamamlanması gerekiyor.
Dijital konaklama platformlarına izin belgesi şartı
Türk Kızılay Kanun Teklifi'nin kabul edilmesinin ardından yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin düzenlemenin Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Teklif, Türkiye'de hizmet sunan yabancı dijital konaklama platformlarına yönelik yeni bir izin mekanizması öngörüyor.
Düzenlemeye göre yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'de faaliyet gösterebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığından izin belgesi alması zorunlu olacak. Böylece söz konusu platformların faaliyetlerinin yasal çerçevede yürütülmesi hedefleniyor.
İzin belgesine ilişkin düzenleme henüz teklif aşamasında bulunuyor. Uygulamanın yürürlüğe girmesi, teklifin TBMM'de kabul edilmesi ve ilgili yasama sürecinin tamamlanmasına bağlı olacak.
Siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak
Meclis'te bütçe ve kanun teklifi görüşmelerinin yanı sıra siyasi partilerin haftalık grup toplantıları da gerçekleştirilecek. Parti genel başkanları, toplantılarda siyasi ve ekonomik gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
TBMM'nin haftalık çalışmalarında bütçe görüşmelerinin komisyon aşaması ile Genel Kurul'daki kanun tekliflerinin ele alınması ayrı takvimler üzerinden yürütülecek. Görüşmelerin ilerleyişine göre Genel Kurul'da ele alınacak tekliflerin sıralaması da netleşecek.
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