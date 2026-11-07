Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı Mersin'de yakalandı.
Haber Giriş Tarihi: 07.11.2026 11:06
Haber Güncellenme Tarihi: 07.11.2026 11:07
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kırmızı bültenle aranan Özbekistan uyruklu uyuşturucu kaçakçısı Odil Fakhridinovich Khudayberdiev'in yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında şüphelinin 2025'te Türkiye'ye giriş yaptığı ve Mersin'de İ.K'nın yanında çalıştığı tespit edildi.
Ekipler, şüphelinin ayrıca seralarda çalışarak geçimini sağladığı bilgisine ulaştı.
Düzenlenen operasyonla, Odil Fakhridinovich Khudayberdiev seraların yakınındaki evde yakalandı.
Şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.
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Kırımızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı yakalandı
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı Mersin'de yakalandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kırmızı bültenle aranan Özbekistan uyruklu uyuşturucu kaçakçısı Odil Fakhridinovich Khudayberdiev'in yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında şüphelinin 2025'te Türkiye'ye giriş yaptığı ve Mersin'de İ.K'nın yanında çalıştığı tespit edildi.
Ekipler, şüphelinin ayrıca seralarda çalışarak geçimini sağladığı bilgisine ulaştı.
Düzenlenen operasyonla, Odil Fakhridinovich Khudayberdiev seraların yakınındaki evde yakalandı.
Şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.
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