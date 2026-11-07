Sığır karkasının Pazar fiyatı sıcak ağırlığına göre belirlenecek
Sığır karkasının Pazar fiyatı sıcak ağırlığına göre belirlenecek
Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı yönetmelik değişikliği Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle karkas sığır etinin pazar fiyatı, soğuk ağırlık yerine sıcak karkas ağırlığına göre belirlenecek.
Haber Giriş Tarihi: 07.11.2026 10:29
Haber Güncellenme Tarihi: 07.11.2026 10:30
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Sığır Karkasının Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, karkas sığır etinin pazar fiyatı soğuk ağırlık yerine "sıcak karkas ağırlığı"na göre belirlenecek.
Daha önce Bakanlığın Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce yürütülen yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemler ise Hayvancılık Genel Müdürlüğüne devredilecek.
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Sığır karkasının Pazar fiyatı sıcak ağırlığına göre belirlenecek
Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı yönetmelik değişikliği Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle karkas sığır etinin pazar fiyatı, soğuk ağırlık yerine sıcak karkas ağırlığına göre belirlenecek.
Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Sığır Karkasının Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, karkas sığır etinin pazar fiyatı soğuk ağırlık yerine "sıcak karkas ağırlığı"na göre belirlenecek.
Daha önce Bakanlığın Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce yürütülen yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemler ise Hayvancılık Genel Müdürlüğüne devredilecek.
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