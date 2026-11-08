Meteoroloji 18 ili uyardı, kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle 18 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Kuvvetli sağanak, fırtına ve yüksek kesimlerde kar yağışı beklenirken, iç ve doğu bölgelerde sıcaklıkların 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da ise 10 Kasım 2026 Salı günü sağanak yağış öngörülüyor.
Haber Giriş Tarihi: 08.11.2026 09:56
Haber Güncellenme Tarihi: 08.11.2026 09:59
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
MGM'nin hava tahminlerine göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Karadeniz kıyılarında sağanak yağış beklenirken, iç ve doğu bölgelerin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Yağışların özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetini artırması bekleniyor.
18 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış ve fırtına beklentisi nedeniyle 18 ili sarı kodlu uyarı kapsamına aldı. Uyarı verilen iller Adana, Antalya, Artvin, Bitlis, Burdur, Giresun, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, Kahramanmaraş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Trabzon, Şırnak ve Osmaniye olarak sıralandı.
Sarı kodlu uyarı kapsamındaki illerde kuvvetli yağış ve rüzgâr nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Meteorolojik değerlendirmelerde özellikle kıyı bölgelerindeki yağışların ve yüksek kesimlerdeki kar yağışının öne çıktığı belirtildi.
Rize ve Artvin'de şiddetli yağış bekleniyor
Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde ise yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.
Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Malatya, Elazığ, Iğdır, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak öngörülüyor. Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Karadeniz'in iç bölgeleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Fırtınanın hızı 70 kilometreye ulaşabilecek
Rüzgârın Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Rüzgâr hızının yer yer saatte 40 ila 70 kilometreye ulaşabileceği ve kısa süreli fırtına görülebileceği bildirildi.
Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, ülke genelinde ise mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don beklenirken, İç Ege ve İç Anadolu'da sis ve pus görülebilecek.
İstanbul'da salı günü sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 10 Kasım 2026 Salı gününe ilişkin tahminlerine göre İstanbul'un birçok ilçesinde sağanak yağış etkili olacak. Kentte en düşük sıcaklıkların 5 ila 9 derece, en yüksek sıcaklıkların ise 10 ila 14 derece arasında değişmesi bekleniyor.
Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Şile, Silivri, Şişli, Sultanbeyli, Sultangazi ve Üsküdar'da sağanak tahmin ediliyor. İstanbul Havalimanı çevresinde de yağış bekleniyor.
Buzlanma ve don riski bulunan bölgeler
Meteorolojik tahminlerde Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek noktalarında kar yağışına bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının görülebileceği belirtildi. İç Ege ve İç Anadolu'da beklenen sis ve pusun da görüş mesafesini etkileyebileceği öngörülüyor.
Yağış ve rüzgârın bölgesel etkilerine ilişkin güncel meteorolojik uyarılar, MGM'nin yayımlayacağı yeni tahmin ve değerlendirmelerle takip edilebilecek.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Meteoroloji 18 ili uyardı, kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle 18 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Kuvvetli sağanak, fırtına ve yüksek kesimlerde kar yağışı beklenirken, iç ve doğu bölgelerde sıcaklıkların 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da ise 10 Kasım 2026 Salı günü sağanak yağış öngörülüyor.
MGM'nin hava tahminlerine göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Karadeniz kıyılarında sağanak yağış beklenirken, iç ve doğu bölgelerin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Yağışların özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetini artırması bekleniyor.
18 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış ve fırtına beklentisi nedeniyle 18 ili sarı kodlu uyarı kapsamına aldı. Uyarı verilen iller Adana, Antalya, Artvin, Bitlis, Burdur, Giresun, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, Kahramanmaraş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Trabzon, Şırnak ve Osmaniye olarak sıralandı.
Sarı kodlu uyarı kapsamındaki illerde kuvvetli yağış ve rüzgâr nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Meteorolojik değerlendirmelerde özellikle kıyı bölgelerindeki yağışların ve yüksek kesimlerdeki kar yağışının öne çıktığı belirtildi.
Rize ve Artvin'de şiddetli yağış bekleniyor
Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde ise yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.
Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Malatya, Elazığ, Iğdır, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak öngörülüyor. Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Karadeniz'in iç bölgeleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Fırtınanın hızı 70 kilometreye ulaşabilecek
Rüzgârın Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Rüzgâr hızının yer yer saatte 40 ila 70 kilometreye ulaşabileceği ve kısa süreli fırtına görülebileceği bildirildi.
Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, ülke genelinde ise mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don beklenirken, İç Ege ve İç Anadolu'da sis ve pus görülebilecek.
İstanbul'da salı günü sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 10 Kasım 2026 Salı gününe ilişkin tahminlerine göre İstanbul'un birçok ilçesinde sağanak yağış etkili olacak. Kentte en düşük sıcaklıkların 5 ila 9 derece, en yüksek sıcaklıkların ise 10 ila 14 derece arasında değişmesi bekleniyor.
Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Şile, Silivri, Şişli, Sultanbeyli, Sultangazi ve Üsküdar'da sağanak tahmin ediliyor. İstanbul Havalimanı çevresinde de yağış bekleniyor.
Buzlanma ve don riski bulunan bölgeler
Meteorolojik tahminlerde Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek noktalarında kar yağışına bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının görülebileceği belirtildi. İç Ege ve İç Anadolu'da beklenen sis ve pusun da görüş mesafesini etkileyebileceği öngörülüyor.
Yağış ve rüzgârın bölgesel etkilerine ilişkin güncel meteorolojik uyarılar, MGM'nin yayımlayacağı yeni tahmin ve değerlendirmelerle takip edilebilecek.
Çok Okunanlar