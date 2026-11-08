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Fon soruşturmasında BDDK yöneticisi tutuklandı

Fon soruşturması kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 3. Daire Başkanı Bilal Soysal'ın tutuklandığı bildirildi. Bankacılık sektörünün düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu kurumda görev yapan bir yöneticinin adının geçtiği soruşturmada, tutuklama kararının gerekçesine ilişkin ayrıntılar henüz paylaşılmadı.

Haber Giriş Tarihi: 08.11.2026 15:01
Haber Güncellenme Tarihi: 08.11.2026 15:03
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Fon soruşturmasında BDDK yöneticisi tutuklandı

Fon soruşturmasına ilişkin aktarılan son bilgilere göre BDDK 3. Daire Başkanı Bilal Soysal hakkında tutuklama kararı verildi. Soysal'ın soruşturmadaki konumuna ve hakkında yürütülen adli işlemlerin ayrıntılarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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