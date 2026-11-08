Ankara Ulus'ta tarihi dönüşüm için yeni adımlar

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'nın tarihi merkezlerinden Ulus ile Hacı Bayram-ı Veli Camii çevresinde yürütülen dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi. Bölgenin tarihi dokusuna zarar veren ve mevzuata aykırı faaliyetlerin yürütüldüğü yapıların kaldırılmasına yönelik çalışmaları değerlendiren Çiftçi, Ulus'a modern bir Polisevi ve Vilayetler Evi kazandırılmasının planlandığını açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 08.11.2026 12:53
Haber Güncellenme Tarihi: 08.11.2026 12:57
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakan Çiftçi'nin incelemelerine İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir, Ankara Valisi Yakup Canbolat ve Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek eşlik etti. Heyet, Ulus, Çankırı Caddesi ve İsmetpaşa Mahallesi'ni kapsayan bölgede tamamlanan çalışmaları ve gelecek döneme yönelik projeleri değerlendirdi.
Ulus'ta tarihi dokuyu korumaya yönelik çalışmalar
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ankara'nın tarihi ve manevi mirasının korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Hacı Bayram-ı Veli Camii çevresinde gerçekleştirilen incelemelerde bölgenin tarihi kimliğinin korunması ve güvenli bir çevre oluşturulmasına yönelik uygulamalar ele alındı.
Çiftçi, Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Türbesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de görüşen Çiftçi, yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Ankara'nın tarihi merkezindeki Roma Hamamı, Augustus Tapınağı, Ankara Kalesi ve I. Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası'nın bölgenin kültürel kimliğindeki yerine dikkat çekildi. Bakan Çiftçi, söz konusu tarihi mirasın korunmasının yürütülen çalışmaların öncelikleri arasında bulunduğunu ifade etti.
Mevzuata aykırı faaliyetlerin yürütüldüğü yapılar kaldırılacak
Bakan Çiftçi, Ulus ve çevresindeki incelemelerde tarihi dokuya zarar veren ve vatandaşların güvenliğini tehdit eden yapıların kaldırılmasına yönelik çalışmaları değerlendirdiklerini açıkladı. Düzenlemelerin özellikle mevzuata aykırı faaliyetlerin yürütüldüğü yapıları kapsadığını belirtti.
Bölgenin tarihi kimliğinin korunması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmaların ilgili kurumların koordinasyonuyla gerçekleştirildiği aktarıldı. Kaldırılması planlanan yapıların sayısına, konumlarına ve uygulama takvimine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
Ulus'a yeni Polisevi ve Vilayetler Evi planlanıyor
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, incelemeler sırasında Ulus'a modern bir Polisevi ve Vilayetler Evi kazandırılmasına yönelik planlamaların da değerlendirildiğini bildirdi. Projelerin bölgenin tarihi dokusuyla uyumlu şekilde hayata geçirilmesinin amaçlandığını ifade etti.
Çiftçi, planlanan yapıların Ulus'un sosyal hayatına, güvenliğine ve tarihi kimliğinin korunmasına katkı sağlamasının hedeflendiğini belirtti. Polisevi ve Vilayetler Evi projelerinin yatırım tutarları, inşaat başlangıç tarihleri ve tamamlanma takvimlerine ilişkin henüz bilgi verilmedi.
Bakan Çiftçi emniyet personeliyle bir araya geldi
Ulus bölgesindeki program kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü de ziyaret edildi. Bakan Çiftçi, görevli emniyet personeliyle görüşerek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.
Bölgedeki güvenlik çalışmalarının tarihi çevrenin korunmasına yönelik uygulamalarla birlikte değerlendirildiği belirtildi. Bakan Çiftçi, vatandaşların huzur içinde vakit geçirebileceği güvenli bir çevre oluşturulmasının hedeflendiğini aktardı.
Dönüşüm çalışmalarında kurumlar arası iş birliği
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ulus ve Hacı Bayram-ı Veli Camii çevresindeki çalışmaların farklı kamu kurumlarının katkılarıyla yürütüldüğünü belirtti. Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Altındağ Belediyesi ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün süreçte görev aldığını ifade etti.
Çiftçi, ilgili kurumlara yürütülen çalışmalara sundukları katkılar nedeniyle teşekkür etti. Ankara'nın tarihi ve manevi mirasının gelecek nesillere aktarılmasına yönelik uygulamaların sürdürüleceğini bildirdi.
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Ankara Ulus'ta tarihi dönüşüm için yeni adımlar
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'nın tarihi merkezlerinden Ulus ile Hacı Bayram-ı Veli Camii çevresinde yürütülen dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi. Bölgenin tarihi dokusuna zarar veren ve mevzuata aykırı faaliyetlerin yürütüldüğü yapıların kaldırılmasına yönelik çalışmaları değerlendiren Çiftçi, Ulus'a modern bir Polisevi ve Vilayetler Evi kazandırılmasının planlandığını açıkladı.
Bakan Çiftçi'nin incelemelerine İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir, Ankara Valisi Yakup Canbolat ve Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek eşlik etti. Heyet, Ulus, Çankırı Caddesi ve İsmetpaşa Mahallesi'ni kapsayan bölgede tamamlanan çalışmaları ve gelecek döneme yönelik projeleri değerlendirdi.
Ulus'ta tarihi dokuyu korumaya yönelik çalışmalar
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ankara'nın tarihi ve manevi mirasının korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Hacı Bayram-ı Veli Camii çevresinde gerçekleştirilen incelemelerde bölgenin tarihi kimliğinin korunması ve güvenli bir çevre oluşturulmasına yönelik uygulamalar ele alındı.
Çiftçi, Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Türbesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de görüşen Çiftçi, yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Ankara'nın tarihi merkezindeki Roma Hamamı, Augustus Tapınağı, Ankara Kalesi ve I. Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası'nın bölgenin kültürel kimliğindeki yerine dikkat çekildi. Bakan Çiftçi, söz konusu tarihi mirasın korunmasının yürütülen çalışmaların öncelikleri arasında bulunduğunu ifade etti.
Mevzuata aykırı faaliyetlerin yürütüldüğü yapılar kaldırılacak
Bakan Çiftçi, Ulus ve çevresindeki incelemelerde tarihi dokuya zarar veren ve vatandaşların güvenliğini tehdit eden yapıların kaldırılmasına yönelik çalışmaları değerlendirdiklerini açıkladı. Düzenlemelerin özellikle mevzuata aykırı faaliyetlerin yürütüldüğü yapıları kapsadığını belirtti.
Bölgenin tarihi kimliğinin korunması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmaların ilgili kurumların koordinasyonuyla gerçekleştirildiği aktarıldı. Kaldırılması planlanan yapıların sayısına, konumlarına ve uygulama takvimine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
Ulus'a yeni Polisevi ve Vilayetler Evi planlanıyor
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, incelemeler sırasında Ulus'a modern bir Polisevi ve Vilayetler Evi kazandırılmasına yönelik planlamaların da değerlendirildiğini bildirdi. Projelerin bölgenin tarihi dokusuyla uyumlu şekilde hayata geçirilmesinin amaçlandığını ifade etti.
Çiftçi, planlanan yapıların Ulus'un sosyal hayatına, güvenliğine ve tarihi kimliğinin korunmasına katkı sağlamasının hedeflendiğini belirtti. Polisevi ve Vilayetler Evi projelerinin yatırım tutarları, inşaat başlangıç tarihleri ve tamamlanma takvimlerine ilişkin henüz bilgi verilmedi.
Bakan Çiftçi emniyet personeliyle bir araya geldi
Ulus bölgesindeki program kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü de ziyaret edildi. Bakan Çiftçi, görevli emniyet personeliyle görüşerek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.
Bölgedeki güvenlik çalışmalarının tarihi çevrenin korunmasına yönelik uygulamalarla birlikte değerlendirildiği belirtildi. Bakan Çiftçi, vatandaşların huzur içinde vakit geçirebileceği güvenli bir çevre oluşturulmasının hedeflendiğini aktardı.
Dönüşüm çalışmalarında kurumlar arası iş birliği
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ulus ve Hacı Bayram-ı Veli Camii çevresindeki çalışmaların farklı kamu kurumlarının katkılarıyla yürütüldüğünü belirtti. Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Altındağ Belediyesi ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün süreçte görev aldığını ifade etti.
Çiftçi, ilgili kurumlara yürütülen çalışmalara sundukları katkılar nedeniyle teşekkür etti. Ankara'nın tarihi ve manevi mirasının gelecek nesillere aktarılmasına yönelik uygulamaların sürdürüleceğini bildirdi.
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