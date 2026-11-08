Altın fiyatlarında son durum, gram ve çeyrek kaç TL?
Altın fiyatlarında son durum, gram ve çeyrek kaç TL?
Altın fiyatları, 8 Kasım 2026 Pazar günü iç ve dış piyasalardaki gelişmelerin ardından takip ediliyor. Paylaşılan satış fiyatlarına göre gram altın 6.556,39 TL, çeyrek altın 10.791 TL, yarım altın ise 21.576 TL seviyesinde bulunuyor. Ons altın için bildirilen fiyat 4.065,56 dolar olurken, haftanın ilk işlem gününde oluşacak yeni fiyatlamalar izlenecek.
Haber Giriş Tarihi: 08.11.2026 10:20
Haber Güncellenme Tarihi: 08.11.2026 10:24
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Hafta sonu olması nedeniyle uluslararası altın piyasalarında düzenli işlem akışı bulunmazken, Türkiye'de fiziki altın satış fiyatları piyasa koşullarına ve satıcıların uyguladığı fiyatlamaya göre farklılık gösterebiliyor. Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatları da bu kapsamda takip ediliyor.
Gram altın ve çeyrek altın kaç lira?
8 Kasım 2026 Pazar günü için aktarılan verilere göre gram altının satış fiyatı 6.556,39 TL olarak kaydedildi. Çeyrek altın 10.791 TL, yarım altın ise 21.576 TL satış fiyatıyla listelendi.
Tam altının satış fiyatı 43.002,16 TL olurken, Cumhuriyet altını için 42.993 TL seviyesi bildirildi. Gremse altının satış fiyatı ise 107.835,18 TL olarak paylaşıldı.
8 Kasım 2026 güncel altın satış fiyatları
Altın satış fiyatları
8 Kasım 2026 Pazar • Kaynakta bildirilen değerler
Altın türü
Satış fiyatı
Gram altın
6.556,39 TL
Çeyrek altın
10.791,00 TL
Yarım altın
21.576,00 TL
Tam altın
43.002,16 TL
Cumhuriyet altını
42.993,00 TL
Gremse altın
107.835,18 TL
Ons altın
4.065,56 USD
Ons altın fiyatı 4.065 dolar seviyesinde
Uluslararası piyasalarda altının fiyatlamasında kullanılan ons altın için 8 Kasım 2026 tarihli kaynak verisinde 4.065,56 dolar satış fiyatı yer aldı. Ons altın, küresel piyasalarda ABD doları üzerinden fiyatlanırken Türkiye'deki gram altın fiyatı üzerinde dolar/TL kuru da etkili oluyor.
Küresel altın piyasalarında hafta sonu düzenli işlemlerin durması nedeniyle pazar günü aktarılan fiyatlar, yeni işlem seansında oluşacak kotasyonlardan farklılaşabiliyor. Ons altın ve döviz kurundaki fiyatlamalar, 9 Kasım Pazartesi günü piyasaların açılmasıyla yeniden takip edilecek.
Cumhuriyet altını ve tam altın fiyatları
Cumhuriyet altınının 8 Kasım Pazar günü için bildirilen satış fiyatı 42.993 TL oldu. Tam altın 43.002,16 TL, gremse altın ise 107.835,18 TL seviyesinde listelendi.
Altın piyasasında yeni haftanın fiyatları izlenecek
Altın piyasasında 9 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak yeni işlem haftasında ons altın ve dolar/TL kurundaki fiyat hareketleri takip edilecek. Uluslararası piyasalarda oluşacak yeni kotasyonlar, Türkiye'deki gram altın fiyatlarının belirlenmesinde etkili olacak.
Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınının güncel alış ve satış fiyatları ise işlem saatleri içinde piyasa koşullarına göre yeniden şekillenebilecek.
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Altın fiyatlarında son durum, gram ve çeyrek kaç TL?
Altın fiyatları, 8 Kasım 2026 Pazar günü iç ve dış piyasalardaki gelişmelerin ardından takip ediliyor. Paylaşılan satış fiyatlarına göre gram altın 6.556,39 TL, çeyrek altın 10.791 TL, yarım altın ise 21.576 TL seviyesinde bulunuyor. Ons altın için bildirilen fiyat 4.065,56 dolar olurken, haftanın ilk işlem gününde oluşacak yeni fiyatlamalar izlenecek.
Hafta sonu olması nedeniyle uluslararası altın piyasalarında düzenli işlem akışı bulunmazken, Türkiye'de fiziki altın satış fiyatları piyasa koşullarına ve satıcıların uyguladığı fiyatlamaya göre farklılık gösterebiliyor. Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatları da bu kapsamda takip ediliyor.
Gram altın ve çeyrek altın kaç lira?
8 Kasım 2026 Pazar günü için aktarılan verilere göre gram altının satış fiyatı 6.556,39 TL olarak kaydedildi. Çeyrek altın 10.791 TL, yarım altın ise 21.576 TL satış fiyatıyla listelendi.
Tam altının satış fiyatı 43.002,16 TL olurken, Cumhuriyet altını için 42.993 TL seviyesi bildirildi. Gremse altının satış fiyatı ise 107.835,18 TL olarak paylaşıldı.
8 Kasım 2026 güncel altın satış fiyatları
Altın satış fiyatları
8 Kasım 2026 Pazar • Kaynakta bildirilen değerler
Altın türü
Satış fiyatı
6.556,39 TL
10.791,00 TL
21.576,00 TL
43.002,16 TL
42.993,00 TL
107.835,18 TL
4.065,56 USD
Ons altın fiyatı 4.065 dolar seviyesinde
Uluslararası piyasalarda altının fiyatlamasında kullanılan ons altın için 8 Kasım 2026 tarihli kaynak verisinde 4.065,56 dolar satış fiyatı yer aldı. Ons altın, küresel piyasalarda ABD doları üzerinden fiyatlanırken Türkiye'deki gram altın fiyatı üzerinde dolar/TL kuru da etkili oluyor.
Küresel altın piyasalarında hafta sonu düzenli işlemlerin durması nedeniyle pazar günü aktarılan fiyatlar, yeni işlem seansında oluşacak kotasyonlardan farklılaşabiliyor. Ons altın ve döviz kurundaki fiyatlamalar, 9 Kasım Pazartesi günü piyasaların açılmasıyla yeniden takip edilecek.
Cumhuriyet altını ve tam altın fiyatları
Cumhuriyet altınının 8 Kasım Pazar günü için bildirilen satış fiyatı 42.993 TL oldu. Tam altın 43.002,16 TL, gremse altın ise 107.835,18 TL seviyesinde listelendi.
Altın piyasasında yeni haftanın fiyatları izlenecek
Altın piyasasında 9 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak yeni işlem haftasında ons altın ve dolar/TL kurundaki fiyat hareketleri takip edilecek. Uluslararası piyasalarda oluşacak yeni kotasyonlar, Türkiye'deki gram altın fiyatlarının belirlenmesinde etkili olacak.
Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınının güncel alış ve satış fiyatları ise işlem saatleri içinde piyasa koşullarına göre yeniden şekillenebilecek.
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