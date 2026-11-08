Bakan Işıkhan'dan emekli maaşları için yeni açıklama
Bakan Işıkhan'dan emekli maaşları için yeni açıklama
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşlarına yönelik yeni düzenleme seçeneklerinin değerlendirildiğini ve tüm emeklileri kapsayacak adil bir sistem üzerinde çalışıldığını açıkladı. Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ve Eylem Planı'nın tanıtım toplantısının ardından konuşan Işıkhan, düzenleme için gerekli mali kaynakların oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Emekli aylıklarında değerlendirilen seçeneklerin kapsamı ve uygulanma koşulları ise çalışmaların tamamlanmasıyla netleşecek.
Haber Giriş Tarihi: 08.11.2026 10:01
Haber Güncellenme Tarihi: 08.11.2026 10:04
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye gazetesinde yer alan açıklamalara göre Işıkhan, emekli aylıklarına yönelik değerlendirmelerde prim gün sayısı, yaş ve enflasyon verilerinin dikkate alındığını ifade etti. Düzenlemede adalet ve hakkaniyet ilkelerinin esas alınacağını belirten Işıkhan, emeklilerin ekonomik koşullarını iyileştirmeye yönelik birden fazla seçeneğin gündemde olduğunu bildirdi.
Emekli maaşlarında yeni düzenleme seçenekleri değerlendiriliyor
Bakan Işıkhan, en düşük emekli aylığına yönelik olası düzenlemelerde geçmiş yıllarda olduğu gibi enflasyon verilerinin ve yıl sonu enflasyon farkının dikkate alınacağını belirtti. Çalışmaların henüz tamamlanmadığını aktaran Işıkhan, tüm emeklileri kapsayacak bir yaklaşım üzerinde durulduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı'nın Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamaya da değinen Işıkhan, emeklilerin ekonomik koşullarını iyileştirecek mali imkânların oluşturulmaya çalışıldığını söyledi.
SGK'nın gelir gider dengesinde 2026 hedefi açıklandı
Sosyal Güvenlik Kurumunun mali yapısına ilişkin verileri paylaşan Işıkhan, SGK gelirlerinin giderleri karşılama oranının 2002 yılında yüzde 71,5 olduğunu belirtti. Bu oranın 2026 yılı sonunda yüzde 88'e yükselmesinin beklendiğini açıkladı.
SGK açığının milli gelire oranının da aynı dönemde binde 22 seviyesinden binde 1,2'ye gerilemesinin öngörüldüğünü bildirdi. Işıkhan, sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliği açısından istihdamın artırılması ve prim gelirlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların önem taşıdığını ifade etti.
Bakan Işıkhan'ın paylaştığı Eylül 2026 verilerine göre Türkiye'de iş gücü 35,4 milyon, istihdam edilenlerin sayısı 32,4 milyon, işsiz sayısı ise 2,9 milyon olarak kaydedildi. İşsizlik oranının yüzde 8,4 seviyesinde bulunduğunu belirten Işıkhan, oranın 41 aydır tek haneli düzeyde seyrettiğini aktardı.
17 sektör için yeşil ve dijital dönüşüm hazırlığı
Ulusal Adil Geçiş Stratejisi 2027-2029 kapsamında 17 sektör için incelemeler yapılarak yol haritaları hazırlandı. Bakan Işıkhan, stratejinin kısa süre içerisinde Resmî Gazete'de yayımlanmasının planlandığını açıkladı.
Yeşil ve dijital dönüşümün çalışma hayatında oluşturacağı değişimlere yönelik hazırlıklarda çalışanların yeni beceriler kazanması, sosyal koruma mekanizmalarının güçlendirilmesi ve yeni istihdam alanlarının oluşturulması hedefleniyor. Strateji kapsamında farklı sektörlerdeki iş gücü ihtiyaçlarının değerlendirilmesi öngörülüyor.
Uzaktan çalışma modellerine de değinen Işıkhan, evden çalışırken meydana gelen kazaların iş kazası kapsamında değerlendirilmesinde yapılan işle bağlantının önem taşıdığını belirtti. Çalışanın bulunduğu ortamın yanı sıra kazanın işin yürütülmesi sırasında gerçekleşip gerçekleşmediğinin de inceleneceğini ifade etti.
20 milyon raporlu ilaç kullanıcısı için dijital sistem
Bakan Işıkhan, Türkiye'de yaklaşık 20 milyon kişinin raporlu ilaç kullandığını belirterek ilaç işlemlerini kolaylaştıracak yeni bir dijital uygulama üzerinde çalışıldığını açıkladı. Sisteme e-Devlet üzerinden erişim sağlanmasının planlandığını bildirdi.
Genç istihdamına 472,3 milyar liralık kaynak
Gençlerin iş gücü piyasasına katılımını artırmaya yönelik hedefleri açıklayan Işıkhan, Türkiye'de ne eğitimde ne de istihdamda bulunan gençlerin oranının yüzde 22,2 olduğunu belirtti. Bu gruptaki gençlerin sayısının 4 milyonu aştığını ifade etti.
Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Programı kapsamında genç işsizlik oranının yüzde 14,8'den yüzde 10'un altına indirilmesi hedefleniyor. Işıkhan, program için toplam 472,3 milyar liralık kaynak ayrıldığını ve beş farklı uygulamanın yürütüleceğini açıkladı.
Ulusal Staj Programı'nda 800 bin kişilik hedef
2026 yılında İŞKUR'a devredilen Ulusal Staj Programı kapsamında bugüne kadar kamu ve özel sektörde 144 bin öğrenciye staj imkânı sağlandı. Programın üç yıllık dönemde 800 bin kişilik staj kapasitesine ulaşması hedefleniyor.
İŞKUR Gençlik Programı'nda 1 milyon öğrenci hedefi
Devlet üniversitelerinde öğrenim gören gençlerin çalışma deneyimi kazanmasını amaçlayan İŞKUR Gençlik Programı için 250 bin kişilik kontenjan oluşturuldu. Program kapsamında 2028 yılı sonuna kadar 1 milyon öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.
Geleceğim Meslekte Programı kapsamında meslek lisesi ve meslek yüksekokulu öğrencilerinden 191 bin 145 kişiye bireysel danışmanlık hizmeti verildi. Üç yıllık süreçte 750 bin öğrenciye mesleki rehberlik sağlanması planlanıyor.
İşe İlk Adım Programı 18-25 yaş grubunu kapsıyor
İşe İlk Adım Programı, özel sektörle iş birliği içerisinde ilk kez sigortalı olarak çalışacak 18-25 yaş arasındaki gençleri hedefliyor. Program kapsamında ücret ve sigorta primi desteği sağlanarak gençlerin ilk iş deneyimlerini edinmelerinin kolaylaştırılması amaçlanıyor.
Üç yıllık dönemde 750 bin kişinin istihdama kazandırılması hedeflenirken, uygulamanın gençlerin çalışma hayatına geçişini destekleyen GÜÇ Programı'nın beş bileşeninden biri olduğu belirtildi.
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Bakan Işıkhan'dan emekli maaşları için yeni açıklama
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşlarına yönelik yeni düzenleme seçeneklerinin değerlendirildiğini ve tüm emeklileri kapsayacak adil bir sistem üzerinde çalışıldığını açıkladı. Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ve Eylem Planı'nın tanıtım toplantısının ardından konuşan Işıkhan, düzenleme için gerekli mali kaynakların oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Emekli aylıklarında değerlendirilen seçeneklerin kapsamı ve uygulanma koşulları ise çalışmaların tamamlanmasıyla netleşecek.
Türkiye gazetesinde yer alan açıklamalara göre Işıkhan, emekli aylıklarına yönelik değerlendirmelerde prim gün sayısı, yaş ve enflasyon verilerinin dikkate alındığını ifade etti. Düzenlemede adalet ve hakkaniyet ilkelerinin esas alınacağını belirten Işıkhan, emeklilerin ekonomik koşullarını iyileştirmeye yönelik birden fazla seçeneğin gündemde olduğunu bildirdi.
Emekli maaşlarında yeni düzenleme seçenekleri değerlendiriliyor
Bakan Işıkhan, en düşük emekli aylığına yönelik olası düzenlemelerde geçmiş yıllarda olduğu gibi enflasyon verilerinin ve yıl sonu enflasyon farkının dikkate alınacağını belirtti. Çalışmaların henüz tamamlanmadığını aktaran Işıkhan, tüm emeklileri kapsayacak bir yaklaşım üzerinde durulduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı'nın Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamaya da değinen Işıkhan, emeklilerin ekonomik koşullarını iyileştirecek mali imkânların oluşturulmaya çalışıldığını söyledi.
SGK'nın gelir gider dengesinde 2026 hedefi açıklandı
Sosyal Güvenlik Kurumunun mali yapısına ilişkin verileri paylaşan Işıkhan, SGK gelirlerinin giderleri karşılama oranının 2002 yılında yüzde 71,5 olduğunu belirtti. Bu oranın 2026 yılı sonunda yüzde 88'e yükselmesinin beklendiğini açıkladı.
SGK açığının milli gelire oranının da aynı dönemde binde 22 seviyesinden binde 1,2'ye gerilemesinin öngörüldüğünü bildirdi. Işıkhan, sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliği açısından istihdamın artırılması ve prim gelirlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların önem taşıdığını ifade etti.
Bakan Işıkhan'ın paylaştığı Eylül 2026 verilerine göre Türkiye'de iş gücü 35,4 milyon, istihdam edilenlerin sayısı 32,4 milyon, işsiz sayısı ise 2,9 milyon olarak kaydedildi. İşsizlik oranının yüzde 8,4 seviyesinde bulunduğunu belirten Işıkhan, oranın 41 aydır tek haneli düzeyde seyrettiğini aktardı.
17 sektör için yeşil ve dijital dönüşüm hazırlığı
Ulusal Adil Geçiş Stratejisi 2027-2029 kapsamında 17 sektör için incelemeler yapılarak yol haritaları hazırlandı. Bakan Işıkhan, stratejinin kısa süre içerisinde Resmî Gazete'de yayımlanmasının planlandığını açıkladı.
Yeşil ve dijital dönüşümün çalışma hayatında oluşturacağı değişimlere yönelik hazırlıklarda çalışanların yeni beceriler kazanması, sosyal koruma mekanizmalarının güçlendirilmesi ve yeni istihdam alanlarının oluşturulması hedefleniyor. Strateji kapsamında farklı sektörlerdeki iş gücü ihtiyaçlarının değerlendirilmesi öngörülüyor.
Uzaktan çalışma modellerine de değinen Işıkhan, evden çalışırken meydana gelen kazaların iş kazası kapsamında değerlendirilmesinde yapılan işle bağlantının önem taşıdığını belirtti. Çalışanın bulunduğu ortamın yanı sıra kazanın işin yürütülmesi sırasında gerçekleşip gerçekleşmediğinin de inceleneceğini ifade etti.
20 milyon raporlu ilaç kullanıcısı için dijital sistem
Bakan Işıkhan, Türkiye'de yaklaşık 20 milyon kişinin raporlu ilaç kullandığını belirterek ilaç işlemlerini kolaylaştıracak yeni bir dijital uygulama üzerinde çalışıldığını açıkladı. Sisteme e-Devlet üzerinden erişim sağlanmasının planlandığını bildirdi.
Genç istihdamına 472,3 milyar liralık kaynak
Gençlerin iş gücü piyasasına katılımını artırmaya yönelik hedefleri açıklayan Işıkhan, Türkiye'de ne eğitimde ne de istihdamda bulunan gençlerin oranının yüzde 22,2 olduğunu belirtti. Bu gruptaki gençlerin sayısının 4 milyonu aştığını ifade etti.
Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Programı kapsamında genç işsizlik oranının yüzde 14,8'den yüzde 10'un altına indirilmesi hedefleniyor. Işıkhan, program için toplam 472,3 milyar liralık kaynak ayrıldığını ve beş farklı uygulamanın yürütüleceğini açıkladı.
Ulusal Staj Programı'nda 800 bin kişilik hedef
2026 yılında İŞKUR'a devredilen Ulusal Staj Programı kapsamında bugüne kadar kamu ve özel sektörde 144 bin öğrenciye staj imkânı sağlandı. Programın üç yıllık dönemde 800 bin kişilik staj kapasitesine ulaşması hedefleniyor.
İŞKUR Gençlik Programı'nda 1 milyon öğrenci hedefi
Devlet üniversitelerinde öğrenim gören gençlerin çalışma deneyimi kazanmasını amaçlayan İŞKUR Gençlik Programı için 250 bin kişilik kontenjan oluşturuldu. Program kapsamında 2028 yılı sonuna kadar 1 milyon öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.
Geleceğim Meslekte Programı kapsamında meslek lisesi ve meslek yüksekokulu öğrencilerinden 191 bin 145 kişiye bireysel danışmanlık hizmeti verildi. Üç yıllık süreçte 750 bin öğrenciye mesleki rehberlik sağlanması planlanıyor.
İşe İlk Adım Programı 18-25 yaş grubunu kapsıyor
İşe İlk Adım Programı, özel sektörle iş birliği içerisinde ilk kez sigortalı olarak çalışacak 18-25 yaş arasındaki gençleri hedefliyor. Program kapsamında ücret ve sigorta primi desteği sağlanarak gençlerin ilk iş deneyimlerini edinmelerinin kolaylaştırılması amaçlanıyor.
Üç yıllık dönemde 750 bin kişinin istihdama kazandırılması hedeflenirken, uygulamanın gençlerin çalışma hayatına geçişini destekleyen GÜÇ Programı'nın beş bileşeninden biri olduğu belirtildi.
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