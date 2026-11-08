Emine Erdoğan'dan Karabağ Zaferi'nin 6. yılına mesaj
Emine Erdoğan'dan Karabağ Zaferi'nin 6. yılına mesaj
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 8 Kasım 2026'da Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutlayan bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Azerbaycan'a giden Emine Erdoğan, Şuşa'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva ile bir araya geldi. Ziyaret kapsamında iki ülke heyetlerinin katıldığı karşılama törenleri ve resmî programlar gerçekleştirildi.
Haber Giriş Tarihi: 08.11.2026 16:09
Haber Güncellenme Tarihi: 08.11.2026 16:11
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan'ın 2020 yılında elde ettiği Karabağ Zaferi'nin yıl dönümünü kutladı. Mesajında savaşta hayatını kaybeden Azerbaycanlı askerleri andı.
Emine Erdoğan'dan 8 Kasım Zafer Günü mesajı
Emine Erdoğan, Azerbaycan ziyareti kapsamında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümüne ilişkin ifadeler kullandı. Azerbaycan halkının Zafer Günü'nü kutlayan Erdoğan, hayatını kaybedenleri rahmet ve minnetle andığını belirtti.
Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Sevincini ve gururunu paylaştığımız 8 Kasım Azerbaycan Zafer Günü'nü yürekten kutluyorum. Bu tarihi zafer uğruna canlarını feda eden kardeş Azerbaycan'ın tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum."
Azerbaycan'da 8 Kasım, 2020 yılında Şuşa'nın Azerbaycan güçlerinin kontrolüne geçmesinin ardından Zafer Günü olarak kutlanıyor. 2026 yılı, Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümüne karşılık geliyor.
Fuzuli Havalimanı'nda resmî karşılama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Zafer Günü programlarına katılmak üzere Azerbaycan'a gitti. Erdoğan çiftini Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva karşıladı.
Karşılama sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, birbirlerinin eşlerine çiçek takdim etti. Mihriban Aliyeva da Emine Erdoğan'a sarılarak karşılamada bulundu.
Havalimanındaki programın ardından iki ülkenin liderleri ve eşleri Şuşa'ya hareket etti.
Emine Erdoğan ve Mihriban Aliyeva Şuşa'da görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, Şuşa Valiliği'nde İlham Aliyev ve Mihriban Aliyeva tarafından resmî törenle karşılandı. Program kapsamında heyetlerin katılımıyla hatıra fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi.
Törenin ardından Emine Erdoğan ile Mihriban Aliyeva bir görüşme yaptı. Görüşmeye İlham Aliyev ile Mihriban Aliyeva'nın kızları Leyla Aliyeva da katıldı.
Hankendi Kongre Merkezi'ndeki programa katıldılar
Şuşa Valiliği'ndeki görüşmenin ardından Emine Erdoğan ve Mihriban Aliyeva, resmî akşam yemeğine katılmak üzere Hankendi Kongre Merkezi'ne geçti.
Azerbaycan ziyareti, 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla düzenlenen resmî programlar kapsamında gerçekleştirildi. Emine Erdoğan'ın sosyal medya mesajında ise Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü ve savaşta hayatını kaybedenlerin anılması öne çıktı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Emine Erdoğan'dan Karabağ Zaferi'nin 6. yılına mesaj
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 8 Kasım 2026'da Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutlayan bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Azerbaycan'a giden Emine Erdoğan, Şuşa'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva ile bir araya geldi. Ziyaret kapsamında iki ülke heyetlerinin katıldığı karşılama törenleri ve resmî programlar gerçekleştirildi.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan'ın 2020 yılında elde ettiği Karabağ Zaferi'nin yıl dönümünü kutladı. Mesajında savaşta hayatını kaybeden Azerbaycanlı askerleri andı.
Emine Erdoğan'dan 8 Kasım Zafer Günü mesajı
Emine Erdoğan, Azerbaycan ziyareti kapsamında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümüne ilişkin ifadeler kullandı. Azerbaycan halkının Zafer Günü'nü kutlayan Erdoğan, hayatını kaybedenleri rahmet ve minnetle andığını belirtti.
Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Azerbaycan'da 8 Kasım, 2020 yılında Şuşa'nın Azerbaycan güçlerinin kontrolüne geçmesinin ardından Zafer Günü olarak kutlanıyor. 2026 yılı, Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümüne karşılık geliyor.
Fuzuli Havalimanı'nda resmî karşılama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Zafer Günü programlarına katılmak üzere Azerbaycan'a gitti. Erdoğan çiftini Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva karşıladı.
Karşılama sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, birbirlerinin eşlerine çiçek takdim etti. Mihriban Aliyeva da Emine Erdoğan'a sarılarak karşılamada bulundu.
Havalimanındaki programın ardından iki ülkenin liderleri ve eşleri Şuşa'ya hareket etti.
Emine Erdoğan ve Mihriban Aliyeva Şuşa'da görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, Şuşa Valiliği'nde İlham Aliyev ve Mihriban Aliyeva tarafından resmî törenle karşılandı. Program kapsamında heyetlerin katılımıyla hatıra fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi.
Törenin ardından Emine Erdoğan ile Mihriban Aliyeva bir görüşme yaptı. Görüşmeye İlham Aliyev ile Mihriban Aliyeva'nın kızları Leyla Aliyeva da katıldı.
Hankendi Kongre Merkezi'ndeki programa katıldılar
Şuşa Valiliği'ndeki görüşmenin ardından Emine Erdoğan ve Mihriban Aliyeva, resmî akşam yemeğine katılmak üzere Hankendi Kongre Merkezi'ne geçti.
Azerbaycan ziyareti, 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla düzenlenen resmî programlar kapsamında gerçekleştirildi. Emine Erdoğan'ın sosyal medya mesajında ise Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü ve savaşta hayatını kaybedenlerin anılması öne çıktı.
Çok Okunanlar