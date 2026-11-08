Karabağ Zaferi'nin 6. yılında Erdoğan Azerbaycan'da
Karabağ Zaferi'nin 6. yılında Erdoğan Azerbaycan'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümü dolayısıyla 8 Kasım 2026'da Azerbaycan'a gitti. Erdoğan, havalimanında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılandı. İki liderin kol kola yürüdüğü anlar kameralara yansırken ziyaret kapsamında Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınması planlanıyor.
Haber Giriş Tarihi: 08.11.2026 14:03
Haber Güncellenme Tarihi: 08.11.2026 14:06
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Erdoğan'ın Azerbaycan programında Aliyev ile ikili görüşme gerçekleştirmesi, ortak basın açıklaması yapması ve Karabağ'daki anıtları ziyaret etmesi öngörülüyor. Görüşmelerde iki ülke arasındaki iş birliğinin farklı alanlarıyla değerlendirilmesi bekleniyor.
Erdoğan'ı havalimanında Aliyev karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a varışında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün ile Türk ve Azerbaycanlı yetkililer tarafından karşılandı. Karşılama sırasında Erdoğan ve Aliyev'in bir süre kol kola yürüdüğü görüldü.
Havalimanındaki karşılama, Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen ziyaretin ilk programını oluşturdu. İki liderin ziyaret süresince ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler üzerine görüşmeler yapması planlanıyor.
Erdoğan'a geniş heyet eşlik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretine eşi Emine Erdoğan da katıldı. Heyette Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın yer aldı.
Ziyarete ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu ile Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım eşlik etti.
Erdoğan ve Aliyev'in görüşme gündemi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirmesi planlanan görüşmede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki iş birliğinin çeşitli boyutları ele alınacak. İki liderin bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunması da gündemde yer alıyor.
Görüşmenin ardından Erdoğan ve Aliyev'in ortak basın açıklaması yapması planlanıyor. Açıklamanın içeriğine ve görüşmelerde alınabilecek kararlara ilişkin henüz ayrıntı paylaşılmadı.
Şuşa ve anıt ziyaretleri programda
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın havalimanındaki karşılamanın ardından Şuşa'ya geçmesi bekleniyor. Ziyaret programında Hocalı Soykırım Anıtı ile Hankendi'deki Zafer Anıtı da bulunuyor.
Erdoğan'ın anıtları ziyaret ederek çelenk bırakması planlanıyor. Programın bu bölümü, Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen ziyaretler kapsamında gerçekleştirilecek.
Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümü
Azerbaycan, 2020 yılında gerçekleşen 44 günlük İkinci Karabağ Savaşı'nın ardından 8 Kasım'ı Zafer Günü olarak kutluyor. 8 Kasım 2026, Azerbaycan'da Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümüne karşılık geliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıl dönümünde Azerbaycan'a gerçekleştirdiği ziyaret, iki ülke arasındaki üst düzey temasların devamı niteliğini taşıyor. Ziyaretin ilerleyen aşamalarında liderlerin açıklamaları ve programdaki görüşmelerin ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılabilecek.
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Karabağ Zaferi'nin 6. yılında Erdoğan Azerbaycan'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümü dolayısıyla 8 Kasım 2026'da Azerbaycan'a gitti. Erdoğan, havalimanında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılandı. İki liderin kol kola yürüdüğü anlar kameralara yansırken ziyaret kapsamında Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınması planlanıyor.
Erdoğan'ın Azerbaycan programında Aliyev ile ikili görüşme gerçekleştirmesi, ortak basın açıklaması yapması ve Karabağ'daki anıtları ziyaret etmesi öngörülüyor. Görüşmelerde iki ülke arasındaki iş birliğinin farklı alanlarıyla değerlendirilmesi bekleniyor.
Erdoğan'ı havalimanında Aliyev karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a varışında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün ile Türk ve Azerbaycanlı yetkililer tarafından karşılandı. Karşılama sırasında Erdoğan ve Aliyev'in bir süre kol kola yürüdüğü görüldü.
Havalimanındaki karşılama, Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen ziyaretin ilk programını oluşturdu. İki liderin ziyaret süresince ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler üzerine görüşmeler yapması planlanıyor.
Erdoğan'a geniş heyet eşlik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretine eşi Emine Erdoğan da katıldı. Heyette Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın yer aldı.
Ziyarete ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu ile Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım eşlik etti.
Erdoğan ve Aliyev'in görüşme gündemi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirmesi planlanan görüşmede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki iş birliğinin çeşitli boyutları ele alınacak. İki liderin bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunması da gündemde yer alıyor.
Görüşmenin ardından Erdoğan ve Aliyev'in ortak basın açıklaması yapması planlanıyor. Açıklamanın içeriğine ve görüşmelerde alınabilecek kararlara ilişkin henüz ayrıntı paylaşılmadı.
Şuşa ve anıt ziyaretleri programda
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın havalimanındaki karşılamanın ardından Şuşa'ya geçmesi bekleniyor. Ziyaret programında Hocalı Soykırım Anıtı ile Hankendi'deki Zafer Anıtı da bulunuyor.
Erdoğan'ın anıtları ziyaret ederek çelenk bırakması planlanıyor. Programın bu bölümü, Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen ziyaretler kapsamında gerçekleştirilecek.
Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümü
Azerbaycan, 2020 yılında gerçekleşen 44 günlük İkinci Karabağ Savaşı'nın ardından 8 Kasım'ı Zafer Günü olarak kutluyor. 8 Kasım 2026, Azerbaycan'da Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümüne karşılık geliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıl dönümünde Azerbaycan'a gerçekleştirdiği ziyaret, iki ülke arasındaki üst düzey temasların devamı niteliğini taşıyor. Ziyaretin ilerleyen aşamalarında liderlerin açıklamaları ve programdaki görüşmelerin ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılabilecek.
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