Tüketiciden 83 yıllık internet zaferi!

Akademisyen Hüseyin Yalçın'ın internet aboneliğinde şirketin paket değişikliğine gitmesi üzerine açılan davada mahkeme tüketiciyi haklı buldu. Kararla, ilk dört ay 259,90 TL, sonraki 999 ay 369,90 TL olarak belirlenen ücretin korunmasına hükmedildi.
Haber Giriş Tarihi: 09.11.2026 10:20
Haber Güncellenme Tarihi: 09.11.2026 10:20
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bingöl Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Hüseyin Yalçın, Temmuz 2024'te evine internet bağlatmak için araştırma yaptı. Özel bir şirketin ilk dört ay 259,90 TL, sonraki 999 ay boyunca ise aylık 369,90 TL ödemeyi öngören kampanyasından faydalanıp abone oldu.
DAHA AVANTAJLI YALANIYLA
Yaklaşık altı ay sonra müşteri hizmetleri Yalçın'ı arayarak "Yeni yılda zam gelecek, bu paket sizin için daha avantajlı" diyerek saniyeler içinde yeni ve pahalı bir tarifeye geçirdi. Sınav haftası yoğunluğu nedeniyle yeni tarifeye onay veren Yalçın, birkaç gün sonra eski sözleşmesini incelediğinde 'ömürlük' hakkının elinden alındığını fark etti. Şirket olumsuz yanıt verince konu Tüketici Hakem Heyeti'ne taşındı. Heyet, eski sözleşmenin devamına karar verdi. Şirketin bu karara itiraz etmesi üzerine konu mahkemelik oldu.
FAZLA FATURA TUTARI İADE
Davayı inceleyen mahkeme, şirketin sözleşme şartlarını tüketici aleyhine tek taraflı değiştiremeyeceğine hükmederek şirketin itirazını reddetti. Kesinleşen kararla birlikte Yalçın, tam 83 yıl boyunca (999 ay) aynı ücretle internet kullanma hakkı kazandı ve süreçte kendisinden fazla tahsil edilen ücretler de iade edildi.
'SÖZLEŞMEDE YAZIM HATASI YOK'
Yaşadığı süreci AKŞAM'a anlatan Yalçın, şirketin mahkeme sürecinde sözleşmedeki sürenin bir yazım hatasından kaynaklandığını ileri sürmediğini belirtti; anlaşmanın geçerli olduğunu savundu. Sözleşmede beşinci aydan 999'uncu aya kadar aylık 369,90 TL ücret yazdığını ve bu şartları bilerek kabul ettiğini söyleyen Yalçın, "Şirkete 10 milyon TL karşılığında sözleşmeden vazgeçebileceğimi söyledim ancak kabul etmediler. Şimdi aylık 369,90 TL'den internet kullanmaya devam ediyorum" dedi. Tüketicilere haklarını aramaları yönünde çağrıda da bulunan Yalçın, "İnsan saatlerce çalışıp kazandığı parayla ilgili hakkından neden beş dakikada vazgeçsin?" ifadelerini kullandı.
AVUKATI YAPAY ZEKA
Avukat tutmayan Yalçın, savunmasını yapay zeka yardımıyla hazırladı. Yalçın, sistemden ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve hukuki kaynakları araştırmasını istediğini, hazırlanan dilekçeleri kontrol ederek mahkemeye sunduğunu söyledi.
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Tüketiciden 83 yıllık internet zaferi!
Akademisyen Hüseyin Yalçın'ın internet aboneliğinde şirketin paket değişikliğine gitmesi üzerine açılan davada mahkeme tüketiciyi haklı buldu. Kararla, ilk dört ay 259,90 TL, sonraki 999 ay 369,90 TL olarak belirlenen ücretin korunmasına hükmedildi.
Bingöl Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Hüseyin Yalçın, Temmuz 2024'te evine internet bağlatmak için araştırma yaptı. Özel bir şirketin ilk dört ay 259,90 TL, sonraki 999 ay boyunca ise aylık 369,90 TL ödemeyi öngören kampanyasından faydalanıp abone oldu.
DAHA AVANTAJLI YALANIYLA
Yaklaşık altı ay sonra müşteri hizmetleri Yalçın'ı arayarak "Yeni yılda zam gelecek, bu paket sizin için daha avantajlı" diyerek saniyeler içinde yeni ve pahalı bir tarifeye geçirdi. Sınav haftası yoğunluğu nedeniyle yeni tarifeye onay veren Yalçın, birkaç gün sonra eski sözleşmesini incelediğinde 'ömürlük' hakkının elinden alındığını fark etti. Şirket olumsuz yanıt verince konu Tüketici Hakem Heyeti'ne taşındı. Heyet, eski sözleşmenin devamına karar verdi. Şirketin bu karara itiraz etmesi üzerine konu mahkemelik oldu.
FAZLA FATURA TUTARI İADE
Davayı inceleyen mahkeme, şirketin sözleşme şartlarını tüketici aleyhine tek taraflı değiştiremeyeceğine hükmederek şirketin itirazını reddetti. Kesinleşen kararla birlikte Yalçın, tam 83 yıl boyunca (999 ay) aynı ücretle internet kullanma hakkı kazandı ve süreçte kendisinden fazla tahsil edilen ücretler de iade edildi.
'SÖZLEŞMEDE YAZIM HATASI YOK'
Yaşadığı süreci AKŞAM'a anlatan Yalçın, şirketin mahkeme sürecinde sözleşmedeki sürenin bir yazım hatasından kaynaklandığını ileri sürmediğini belirtti; anlaşmanın geçerli olduğunu savundu. Sözleşmede beşinci aydan 999'uncu aya kadar aylık 369,90 TL ücret yazdığını ve bu şartları bilerek kabul ettiğini söyleyen Yalçın, "Şirkete 10 milyon TL karşılığında sözleşmeden vazgeçebileceğimi söyledim ancak kabul etmediler. Şimdi aylık 369,90 TL'den internet kullanmaya devam ediyorum" dedi. Tüketicilere haklarını aramaları yönünde çağrıda da bulunan Yalçın, "İnsan saatlerce çalışıp kazandığı parayla ilgili hakkından neden beş dakikada vazgeçsin?" ifadelerini kullandı.
AVUKATI YAPAY ZEKA
Avukat tutmayan Yalçın, savunmasını yapay zeka yardımıyla hazırladı. Yalçın, sistemden ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve hukuki kaynakları araştırmasını istediğini, hazırlanan dilekçeleri kontrol ederek mahkemeye sunduğunu söyledi.
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