Fon soruşturması kapsamında tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı. Emre Tezmen ve Erdin Özel'le yaptığı görüşme trafiği sorulan Kaya ifadesinde, borsayla kendisinin hiçbir işi olmadığını savundu. Hakimlik tutuklama gerekçelerini de açıkladı. Kararda, Kaya'nın ilk kez borsa yatırımı yaptığını belirtmesine rağmen yatırım miktarının yüksek olması, Tera grubu yöneticileriyle irtibatı ve tasfiye kararından bir gün önce işlem gerçekleştirmesi birlikte değerlendirilerek hisse fiyat hareketlerini ve tasfiye kararını önceden bildiğinin değerlendirildiği ifade edildi.
Haber Giriş Tarihi: 09.11.2026 11:34
Haber Güncellenme Tarihi: 09.11.2026 13:32
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın hakimlik ifadesi ortaya çıktı. Tera grubu yöneticileriyle görüşme trafiği ve hisse işlemleri hakkında sorular yöneltilen Kaya, borsayla ilgisinin bulunmadığını savundu. Hakimlik ise yüksek tutarlı yatırım, yönetici bağlantıları ve tasfiye kararından bir gün önce gerçekleştirilen satış işlemini tutuklama gerekçeleri arasında gösterdi.
Kaya: "Borsayla Benim Hiçbir İşim Yok"
Soruşturma kapsamında tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya, emniyet ve savcılıkta verdiği ifadeleri tekrarladığını belirtti. Aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu söyleyen Kaya, Tera yönetimiyle yoğun görüşmeler yaptığı yönündeki iddiaları kabul etmedi.
Erdin Özel ile yalnızca bir kez karşılaştığını öne süren Kaya, aralarındaki görüşmelerin siyasi amaçlı olduğunu savundu. Kaya, borsa hesabının Erdin Özel ile tanışana kadar bulunmadığını da ifade etti.
Hakimlikten Üç Kritik Değerlendirme
Hakimlik kararında, Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait OZATD hisselerinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu raporuna dikkat çekildi.
Kararda, Tera grubunun şirket ve fonlar üzerinden söz konusu hissede yoğun alım yaptığı, Kaya'nın ise Tera grubu yöneticilerinden Erdin Özel ile tanışıklığının bulunduğu ve yatırım sürecinde görüşmelerinin devam ettiği belirtildi.
Hakimlik değerlendirmesinde özellikle üç husus öne çıktı:
Yüksek tutarlı yatırım: Kaya'nın ilk kez borsa yatırımı yaptığını belirtmesine rağmen yüksek miktarda yatırım gerçekleştirmesi.
Yönetici bağlantıları: Tera grubu yöneticilerinden Erdin Özel ile irtibatının bulunması.
Satışın zamanlaması: Fonların tasfiyesine ilişkin 17 Eylül 2026 tarihli karardan bir gün önce, 16 Eylül'de hisselerini elden çıkarması.
Hisselerini Tasfiye Kararından Bir Gün Önce Satmış
Hakimlik kararında, OZATD hissesindeki değer hareketleri ve Kaya'nın satış işleminin zamanlaması ayrıntılı biçimde ele alındı.
Kaya'nın 16 Eylül'de sattığı hisselerin bedelinin aynı gün hesabına geçtiği belirtildi. İşlemin, piyasada normal satış yerine virman yoluyla Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi.
Kararda, standart hisse satışlarında takas sürecinin normal şartlarda iki iş günü sürdüğü, Kaya'nın işleminde ise ödemenin aynı gün yapıldığına dikkat çekildi.
Hakimlik, bu ayrıntıları birlikte değerlendirerek Kaya'nın hisse fiyat hareketleri ve tasfiye kararı hakkında önceden bilgi sahibi olduğu yönünde kanaat oluştuğunu belirtti.
Tutuklama Kararında Delil ve Baskı İhtimali Vurgusu
Hakimlik, dosyadaki delillerin henüz tamamının toplanmamış olmasını da değerlendirdi. Kaya'nın serbest bırakılması halinde delilleri karartabileceği ve kişiler üzerinde baskı kurabileceği ihtimaline işaret edildi.
Suçlamaya konu eylemlerin niteliği ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı değerlendirmesi de kararda yer aldı. Bu gerekçeler doğrultusunda Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına karar verildi.
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Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı!
Fon soruşturması kapsamında tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı. Emre Tezmen ve Erdin Özel'le yaptığı görüşme trafiği sorulan Kaya ifadesinde, borsayla kendisinin hiçbir işi olmadığını savundu. Hakimlik tutuklama gerekçelerini de açıkladı. Kararda, Kaya'nın ilk kez borsa yatırımı yaptığını belirtmesine rağmen yatırım miktarının yüksek olması, Tera grubu yöneticileriyle irtibatı ve tasfiye kararından bir gün önce işlem gerçekleştirmesi birlikte değerlendirilerek hisse fiyat hareketlerini ve tasfiye kararını önceden bildiğinin değerlendirildiği ifade edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın hakimlik ifadesi ortaya çıktı. Tera grubu yöneticileriyle görüşme trafiği ve hisse işlemleri hakkında sorular yöneltilen Kaya, borsayla ilgisinin bulunmadığını savundu. Hakimlik ise yüksek tutarlı yatırım, yönetici bağlantıları ve tasfiye kararından bir gün önce gerçekleştirilen satış işlemini tutuklama gerekçeleri arasında gösterdi.
Kaya: "Borsayla Benim Hiçbir İşim Yok"
Soruşturma kapsamında tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya, emniyet ve savcılıkta verdiği ifadeleri tekrarladığını belirtti. Aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu söyleyen Kaya, Tera yönetimiyle yoğun görüşmeler yaptığı yönündeki iddiaları kabul etmedi.
Erdin Özel ile yalnızca bir kez karşılaştığını öne süren Kaya, aralarındaki görüşmelerin siyasi amaçlı olduğunu savundu. Kaya, borsa hesabının Erdin Özel ile tanışana kadar bulunmadığını da ifade etti.
Hakimlikten Üç Kritik Değerlendirme
Hakimlik kararında, Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait OZATD hisselerinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu raporuna dikkat çekildi.
Kararda, Tera grubunun şirket ve fonlar üzerinden söz konusu hissede yoğun alım yaptığı, Kaya'nın ise Tera grubu yöneticilerinden Erdin Özel ile tanışıklığının bulunduğu ve yatırım sürecinde görüşmelerinin devam ettiği belirtildi.
Hakimlik değerlendirmesinde özellikle üç husus öne çıktı:
Yüksek tutarlı yatırım: Kaya'nın ilk kez borsa yatırımı yaptığını belirtmesine rağmen yüksek miktarda yatırım gerçekleştirmesi.
Yönetici bağlantıları: Tera grubu yöneticilerinden Erdin Özel ile irtibatının bulunması.
Satışın zamanlaması: Fonların tasfiyesine ilişkin 17 Eylül 2026 tarihli karardan bir gün önce, 16 Eylül'de hisselerini elden çıkarması.
Hisselerini Tasfiye Kararından Bir Gün Önce Satmış
Hakimlik kararında, OZATD hissesindeki değer hareketleri ve Kaya'nın satış işleminin zamanlaması ayrıntılı biçimde ele alındı.
Kaya'nın 16 Eylül'de sattığı hisselerin bedelinin aynı gün hesabına geçtiği belirtildi. İşlemin, piyasada normal satış yerine virman yoluyla Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi.
Kararda, standart hisse satışlarında takas sürecinin normal şartlarda iki iş günü sürdüğü, Kaya'nın işleminde ise ödemenin aynı gün yapıldığına dikkat çekildi.
Hakimlik, bu ayrıntıları birlikte değerlendirerek Kaya'nın hisse fiyat hareketleri ve tasfiye kararı hakkında önceden bilgi sahibi olduğu yönünde kanaat oluştuğunu belirtti.
Tutuklama Kararında Delil ve Baskı İhtimali Vurgusu
Hakimlik, dosyadaki delillerin henüz tamamının toplanmamış olmasını da değerlendirdi. Kaya'nın serbest bırakılması halinde delilleri karartabileceği ve kişiler üzerinde baskı kurabileceği ihtimaline işaret edildi.
Suçlamaya konu eylemlerin niteliği ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı değerlendirmesi de kararda yer aldı. Bu gerekçeler doğrultusunda Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına karar verildi.
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