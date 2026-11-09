Kimsenin başaramadığını yaptı! Trabzonspor'da Thomas Reis etkisi
Kimsenin başaramadığını yaptı! Trabzonspor'da Thomas Reis etkisi
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Bordo mavili ekibin başarılı hocası Thomas Reis, Süper Lig tarihinde Trabzonspor'un başında çıktığı ilk üç deplasman maçını da kazanan ilk teknik direktör oldu. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 09.11.2026 10:18
Haber Güncellenme Tarihi: 09.11.2026 10:18
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Wagner Pina Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti.
Kart sınırına ulaşan Nwaiwu, cezalı duruma düştü.
Onuachu birçok müsait pozisyondan yararlanamadı.
Temposu yüksek başlayan mücadelede daha baskın taraf Trabzonspor oldu. Son yıllarda Alanya deplasmanlarında zorlanan Fırtına'da, 17. dakikada Wagner Pina, Nwaiwu'nun uzun pasında savunma arkasına iyi sarkarak fileleri havalandırdı. Hızlı hücumlar ve rakibinin top kayıplarını değerlendirmeye çalışan Alanya ise kaleyi bulmakta zorlandı. Birçok kez "geliyorum" sinyalini veren Mohamed Salah, 34. dakikada farkı 2'ye çıkardı. İkinci yarıda Alanya, farkı düşürmek için baskısını artırsa da hem Trabzonspor savunmacıları hem de Kamerunlu eldiven Andre Onana geçit vermedi. Fırtına, Akdeniz deplasmanında da hata yapmayarak Süper Lig'deki galibiyet serisini 6'ya yükseltmeyi başardı.
BU KADARINI BEN DE BEKLEMİYORDUM
Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis: "Her zaman için mutluyuz galip gelmekten. Ligde arka arkaya kazandığımız altıncı maç oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum, gurur duyuyorum onlarla. Bu kadarını ben de beklemiyordum. Bu başarıda yalnız değilim. İyi bir takımım, iyi bir ekibim, iyi hocalarım var yanımda. Herkes gerçekten çok iyi niyetli, en iyisini vermeye çalışıyorum. Oyuncularımızın tamamı bize güvendi ve inandı. Dediklerimizi yapmaya çalışıyorlar. Bu başarı henüz küçük bir başarı; çünkü önümüzde çok fazla sayıda maç var. Rekor istatistiklerde yer almak çok güzel."
THOMAS REİS TARİHE GEÇTİ
Thomas Reis, Süper Lig tarihinde Trabzonspor'un başında çıktığı ilk üç deplasman maçını da kazanan ilk teknik direktör oldu. Reis yönetiminde ligde 6 maça çıkan Fırtına, 17 gol attı, 3 gol yedi.
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Kimsenin başaramadığını yaptı! Trabzonspor'da Thomas Reis etkisi
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Bordo mavili ekibin başarılı hocası Thomas Reis, Süper Lig tarihinde Trabzonspor'un başında çıktığı ilk üç deplasman maçını da kazanan ilk teknik direktör oldu. İşte detaylar...
Wagner Pina Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti.
Kart sınırına ulaşan Nwaiwu, cezalı duruma düştü.
Onuachu birçok müsait pozisyondan yararlanamadı.
Temposu yüksek başlayan mücadelede daha baskın taraf Trabzonspor oldu. Son yıllarda Alanya deplasmanlarında zorlanan Fırtına'da, 17. dakikada Wagner Pina, Nwaiwu'nun uzun pasında savunma arkasına iyi sarkarak fileleri havalandırdı. Hızlı hücumlar ve rakibinin top kayıplarını değerlendirmeye çalışan Alanya ise kaleyi bulmakta zorlandı. Birçok kez "geliyorum" sinyalini veren Mohamed Salah, 34. dakikada farkı 2'ye çıkardı. İkinci yarıda Alanya, farkı düşürmek için baskısını artırsa da hem Trabzonspor savunmacıları hem de Kamerunlu eldiven Andre Onana geçit vermedi. Fırtına, Akdeniz deplasmanında da hata yapmayarak Süper Lig'deki galibiyet serisini 6'ya yükseltmeyi başardı.
BU KADARINI BEN DE BEKLEMİYORDUM
Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis: "Her zaman için mutluyuz galip gelmekten. Ligde arka arkaya kazandığımız altıncı maç oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum, gurur duyuyorum onlarla. Bu kadarını ben de beklemiyordum. Bu başarıda yalnız değilim. İyi bir takımım, iyi bir ekibim, iyi hocalarım var yanımda. Herkes gerçekten çok iyi niyetli, en iyisini vermeye çalışıyorum. Oyuncularımızın tamamı bize güvendi ve inandı. Dediklerimizi yapmaya çalışıyorlar. Bu başarı henüz küçük bir başarı; çünkü önümüzde çok fazla sayıda maç var. Rekor istatistiklerde yer almak çok güzel."
THOMAS REİS TARİHE GEÇTİ
Thomas Reis, Süper Lig tarihinde Trabzonspor'un başında çıktığı ilk üç deplasman maçını da kazanan ilk teknik direktör oldu. Reis yönetiminde ligde 6 maça çıkan Fırtına, 17 gol attı, 3 gol yedi.
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