İzin çıkmayınca Türkiye'nin kapısını çaldılar! Diplomatik girişim Atina'yı karıştırdı
İzin çıkmayınca Türkiye'nin kapısını çaldılar! Diplomatik girişim Atina'yı karıştırdı
Türkiye'nin izinsiz kablo döşeme için kıta sahanlığımıza doğru seyir izleyen Fransız bayraklı gemiye izin vermemesinin ardından Fransız makamlarının Türkiye'ye yaptığı diplomatik bilgilendirme Atina'yı karıştırdı. Yunan muhalefeti, hamlenin 'Türkiye'den izin alma riski' taşıdığını belirterek Atina hükümetine tepki gösterdi.
Haber Giriş Tarihi: 09.11.2026 10:14
Haber Güncellenme Tarihi: 09.11.2026 10:15
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Dışişleri Bakanlığı, Fransız bayraklı bir geminin Doğu Akdeniz'deki Türk kıta sahanlığında izinsiz deniz bilimsel araştırma faaliyeti yürütme girişimi hakkında 6 Kasım'da bir açıklama yaptı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Fransız bayraklı bir geminin, dış sınırlarını 18 Mart 2020 tarihinde Birleşmiş Milletler'e bildirdiğimiz kıta sahanlığımız dahilinde izinsiz kablo döşenmesine matuf gayrihukuki bir deniz bilimsel araştırma faaliyeti gerçekleştirme niyetinde olduğu görülmektedir. Yunanistan ve GKRY tarafından bu amaçla yayımlanan yetkisiz seyir ikaz duyuruları ülkemizce iptal edilmiştir" denildi.
Yunan basını, Yunanistan-Güney Kıbrıs elektrik bağlantısı meselesinin yeni bir boyut kazandığını yazdı. Haberde Fransa'nın Türkiye'ye denizaltı kablosunun döşenmesiyle ilgili yazılı diplomatik bir bilgilendirme sunduğu ifade edildi.
Fransa'nın Türkiye'ye yaptığı bilgilendirme Yunan siyasetinin merkezine oturdu.
Meseleyi ciddi olarak nitelendiren Yunan muhalefeti, gelişmenin Türkiye'den izin talebi olarak yorumlanma riski taşıdığını ifade etti. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki tutumu için olumsuz bir emsal oluşturabileceği belirtildi.
Durumu kabul edilemez olarak değerlendiren Yunan muhalefeti, Atina hükümetinin süreci yanlış yönettiğini kaydetti. Açıklamada, Yunanistan-Türkiye anlaşmazlıklarının çözümü için ABD ve Fransa gibi üçüncü ülkelere başvurulması da eleştirildi.
Türkiye ile Fransa arasında tam olarak ne konuşulduğunun bilinmediğine dikkat çeken Yunan basını, ilgili diplomatik temasların içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadığını belirtti.
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İzin çıkmayınca Türkiye'nin kapısını çaldılar! Diplomatik girişim Atina'yı karıştırdı
Türkiye'nin izinsiz kablo döşeme için kıta sahanlığımıza doğru seyir izleyen Fransız bayraklı gemiye izin vermemesinin ardından Fransız makamlarının Türkiye'ye yaptığı diplomatik bilgilendirme Atina'yı karıştırdı. Yunan muhalefeti, hamlenin 'Türkiye'den izin alma riski' taşıdığını belirterek Atina hükümetine tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanlığı, Fransız bayraklı bir geminin Doğu Akdeniz'deki Türk kıta sahanlığında izinsiz deniz bilimsel araştırma faaliyeti yürütme girişimi hakkında 6 Kasım'da bir açıklama yaptı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Fransız bayraklı bir geminin, dış sınırlarını 18 Mart 2020 tarihinde Birleşmiş Milletler'e bildirdiğimiz kıta sahanlığımız dahilinde izinsiz kablo döşenmesine matuf gayrihukuki bir deniz bilimsel araştırma faaliyeti gerçekleştirme niyetinde olduğu görülmektedir. Yunanistan ve GKRY tarafından bu amaçla yayımlanan yetkisiz seyir ikaz duyuruları ülkemizce iptal edilmiştir" denildi.
Yunan basını, Yunanistan-Güney Kıbrıs elektrik bağlantısı meselesinin yeni bir boyut kazandığını yazdı. Haberde Fransa'nın Türkiye'ye denizaltı kablosunun döşenmesiyle ilgili yazılı diplomatik bir bilgilendirme sunduğu ifade edildi.
Fransa'nın Türkiye'ye yaptığı bilgilendirme Yunan siyasetinin merkezine oturdu.
Meseleyi ciddi olarak nitelendiren Yunan muhalefeti, gelişmenin Türkiye'den izin talebi olarak yorumlanma riski taşıdığını ifade etti. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki tutumu için olumsuz bir emsal oluşturabileceği belirtildi.
Durumu kabul edilemez olarak değerlendiren Yunan muhalefeti, Atina hükümetinin süreci yanlış yönettiğini kaydetti. Açıklamada, Yunanistan-Türkiye anlaşmazlıklarının çözümü için ABD ve Fransa gibi üçüncü ülkelere başvurulması da eleştirildi.
Türkiye ile Fransa arasında tam olarak ne konuşulduğunun bilinmediğine dikkat çeken Yunan basını, ilgili diplomatik temasların içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadığını belirtti.
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