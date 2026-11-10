İstanbul'da hava değişiyor AKOM kritik günü açıkladı
İstanbul'da hava değişiyor AKOM kritik günü açıkladı
İstanbul'da 11-16 Kasım 2026 tarihleri arasında hava koşullarında belirgin değişiklikler bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı AKOM'un paylaşılan haftalık tahmin raporuna göre, çarşamba gününden itibaren kuvvetli lodos etkili olacak. Hafta ortasında yükselen sıcaklıkların ardından 14 Kasım Cumartesi günü gök gürültülü sağanak öngörülürken, hafta sonundaki hava değişimi günlük ulaşım ve açık hava planları açısından önem taşıyor.
Haber Giriş Tarihi: 10.11.2026 18:18
Haber Güncellenme Tarihi: 10.11.2026 18:21
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
AKOM'un tahminlerine göre 11 Kasım Çarşamba gününden itibaren İstanbul genelinde güneybatı yönünden esen lodosun kuvvetini artırması bekleniyor. Rüzgâr hızının zaman zaman saatte 40 ila 75 kilometre arasında değişeceği ve bazı saatlerde fırtına seviyesine ulaşabileceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli rüzgârla birlikte kentte hava sıcaklıklarında da yükseliş öngörülüyor. Çarşamba günü 17 dereceye ulaşması beklenen sıcaklığın, sonraki iki gün boyunca artışını sürdürmesi bekleniyor.
Sıcaklıklar cuma günü 22 dereceye çıkacak
Haftalık tahminlere göre İstanbul'da 12 Kasım Perşembe günü en yüksek hava sıcaklığı 21 derece olacak. Lodosun etkisiyle 13 Kasım Cuma günü termometrelerin 22 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
Hafta ortasında etkili olacak ılık havanın ardından cumartesi günü yağışlı sistemin kente ulaşacağı tahmin ediliyor. AKOM'un raporunda özellikle hafta sonu beklenen gök gürültülü sağanak öne çıkıyor.
AKOM 14 Kasım için sağanak tahmini paylaştı
İstanbul'da 14 Kasım Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Paylaşılan tahminlere göre kent genelinde yağış miktarının metrekareye 10 ila 25 kilogram arasında gerçekleşeceği öngörülüyor.
Cumartesi günü en yüksek hava sıcaklığının 21 dereceye ulaşması bekleniyor. Yağışla birlikte değişken hava koşullarının etkili olacağı tahmin edilirken, rüzgâr ve yağışa ilişkin güncel meteorolojik verilerin takip edilmesi önem taşıyor.
Pazar günü sıcaklıklar 15 dereceye gerileyecek
Sağanak yağışın ardından 15 Kasım Pazar günü İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesi bekleniyor. Cumartesi günü 21 dereceye kadar yükselen sıcaklığın pazar günü en fazla 15 derece olacağı tahmin ediliyor.
Pazar günü kent genelinde yağış öngörülmezken, havanın parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. 16 Kasım Pazartesi günü ise en düşük sıcaklığın 7, en yüksek sıcaklığın 18 derece seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.
İstanbul'da gün gün hava durumu
AKOM'a atfedilen haftalık tahminlerde 11-16 Kasım tarihleri için öne çıkan sıcaklık ve hava koşulları şöyle sıralanıyor:
Tarih
En yüksek sıcaklık
Beklenen hava
11 Kasım Çarşamba
17°C
Kuvvetli lodos
12 Kasım Perşembe
21°C
Lodos etkili
13 Kasım Cuma
22°C
Ilık hava
14 Kasım Cumartesi
21°C
Gök gürültülü sağanak
15 Kasım Pazar
15°C
Parçalı ve az bulutlu
16 Kasım Pazartesi
18°C
En düşük 7°C
AKOM'dan lodos ve yağış uyarısı
AKOM'un paylaşılan tahminlerinde hafta boyunca kuvvetli rüzgâr, sıcaklık artışı ve sağanak yağışın farklı günlerde etkili olacağı belirtiliyor. Özellikle 11 Kasım'dan itibaren kuvvetlenmesi beklenen lodos ile 14 Kasım Cumartesi günü öngörülen yağış öne çıkıyor.
Meteorolojik koşullardaki değişim nedeniyle İstanbul'da yaşayanların güncel tahminleri ve resmî uyarıları takip etmesi gerekiyor. Rüzgâr hızı, yağış miktarı ve sıcaklık değerlerine ilişkin yeni değerlendirmeler, ilerleyen günlerde yayımlanacak meteorolojik raporlarla netleşecek.
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İstanbul'da hava değişiyor AKOM kritik günü açıkladı
İstanbul'da 11-16 Kasım 2026 tarihleri arasında hava koşullarında belirgin değişiklikler bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı AKOM'un paylaşılan haftalık tahmin raporuna göre, çarşamba gününden itibaren kuvvetli lodos etkili olacak. Hafta ortasında yükselen sıcaklıkların ardından 14 Kasım Cumartesi günü gök gürültülü sağanak öngörülürken, hafta sonundaki hava değişimi günlük ulaşım ve açık hava planları açısından önem taşıyor.
AKOM'un tahminlerine göre 11 Kasım Çarşamba gününden itibaren İstanbul genelinde güneybatı yönünden esen lodosun kuvvetini artırması bekleniyor. Rüzgâr hızının zaman zaman saatte 40 ila 75 kilometre arasında değişeceği ve bazı saatlerde fırtına seviyesine ulaşabileceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli rüzgârla birlikte kentte hava sıcaklıklarında da yükseliş öngörülüyor. Çarşamba günü 17 dereceye ulaşması beklenen sıcaklığın, sonraki iki gün boyunca artışını sürdürmesi bekleniyor.
Sıcaklıklar cuma günü 22 dereceye çıkacak
Haftalık tahminlere göre İstanbul'da 12 Kasım Perşembe günü en yüksek hava sıcaklığı 21 derece olacak. Lodosun etkisiyle 13 Kasım Cuma günü termometrelerin 22 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
Hafta ortasında etkili olacak ılık havanın ardından cumartesi günü yağışlı sistemin kente ulaşacağı tahmin ediliyor. AKOM'un raporunda özellikle hafta sonu beklenen gök gürültülü sağanak öne çıkıyor.
AKOM 14 Kasım için sağanak tahmini paylaştı
İstanbul'da 14 Kasım Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Paylaşılan tahminlere göre kent genelinde yağış miktarının metrekareye 10 ila 25 kilogram arasında gerçekleşeceği öngörülüyor.
Cumartesi günü en yüksek hava sıcaklığının 21 dereceye ulaşması bekleniyor. Yağışla birlikte değişken hava koşullarının etkili olacağı tahmin edilirken, rüzgâr ve yağışa ilişkin güncel meteorolojik verilerin takip edilmesi önem taşıyor.
Pazar günü sıcaklıklar 15 dereceye gerileyecek
Sağanak yağışın ardından 15 Kasım Pazar günü İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesi bekleniyor. Cumartesi günü 21 dereceye kadar yükselen sıcaklığın pazar günü en fazla 15 derece olacağı tahmin ediliyor.
Pazar günü kent genelinde yağış öngörülmezken, havanın parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. 16 Kasım Pazartesi günü ise en düşük sıcaklığın 7, en yüksek sıcaklığın 18 derece seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.
İstanbul'da gün gün hava durumu
AKOM'a atfedilen haftalık tahminlerde 11-16 Kasım tarihleri için öne çıkan sıcaklık ve hava koşulları şöyle sıralanıyor:
Tarih
En yüksek sıcaklık
Beklenen hava
11 Kasım Çarşamba
17°C
Kuvvetli lodos
12 Kasım Perşembe
21°C
Lodos etkili
13 Kasım Cuma
22°C
Ilık hava
14 Kasım Cumartesi
21°C
Gök gürültülü sağanak
15 Kasım Pazar
15°C
Parçalı ve az bulutlu
16 Kasım Pazartesi
18°C
En düşük 7°C
AKOM'dan lodos ve yağış uyarısı
AKOM'un paylaşılan tahminlerinde hafta boyunca kuvvetli rüzgâr, sıcaklık artışı ve sağanak yağışın farklı günlerde etkili olacağı belirtiliyor. Özellikle 11 Kasım'dan itibaren kuvvetlenmesi beklenen lodos ile 14 Kasım Cumartesi günü öngörülen yağış öne çıkıyor.
Meteorolojik koşullardaki değişim nedeniyle İstanbul'da yaşayanların güncel tahminleri ve resmî uyarıları takip etmesi gerekiyor. Rüzgâr hızı, yağış miktarı ve sıcaklık değerlerine ilişkin yeni değerlendirmeler, ilerleyen günlerde yayımlanacak meteorolojik raporlarla netleşecek.
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