İzmir'deki patlamanın tanıkları konuştu: Deprem sandık

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamanın ardından görgü tanıkları yaşadıkları anları anlattı. Patlamanın şiddeti nedeniyle ilk anda deprem olduğunu düşündüklerini belirten vatandaşlardan Deniz Ülker, "Sanki yer kabuğu altımızdan kaydı" dedi. Fabrikada tır şoförü olarak çalışan Turan İlbay ise patlamayı "Bomba etkisinde" sözleriyle tarif etti.
Haber Giriş Tarihi: 09.11.2026 19:12
Haber Güncellenme Tarihi: 09.11.2026 19:15
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamanın ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken, olaya tanıklık eden vatandaşlar yaşadıklarını anlattı.
Patlamanın ardından fabrikada yangın çıkarken, bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken enkaz altında kalan işçilere ulaşmak için çalışma başlatıldı.
İzmir Valisi Süleyman Elban'ın daha önce paylaşılan son açıklamasına göre, patlamada 10 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu, 4 kişinin ise enkaz altında olduğunun değerlendirildiği bildirildi.
"Sanki yer kabuğu altımızdan kaydı"
Patlama sırasında fabrikanın dışında bulunduğunu belirten görgü tanığı Deniz Ülker, yaşanan sarsıntı nedeniyle ilk anda deprem olduğunu düşündüklerini söyledi.
Ülker, patlama anını şu sözlerle anlattı:
"Biz sesi duyunca önce deprem oluyor sandık. Sanki yer kabuğu altımızdan kaydı. Sonra bacalardan çıkan siyah dumanları ve alevleri gördük. Ambulanslar ve itfaiyeler geldi. Perişan olduk. Patlamanın sebebini bilmiyoruz; zaten burada sürekli patlamalar oluyor irili ufaklı."
"Çok şiddetli bir patlama oldu"
Patlamaya tanıklık eden Durali Ülker de olayın ardından fabrikanın bulunduğu alandan yoğun duman yükseldiğini belirtti.
Ülker, "Çok şiddetli bir patlama oldu. Ardından dumanlar ve toz bulutu çıktı; sonra da yanmaya başladı. Sonra itfaiye ve ambulanslar geldi" ifadelerini kullandı.
Tır şoförü patlama anını anlattı
Patlamanın meydana geldiği fabrikada tır şoförü olarak çalıştığını söyleyen Turan İlbay ise olay sırasında aracıyla fabrikadan ayrılmaya hazırlandığını belirtti.
İlbay, yaşadıklarını "Bomba etkisinde bir patlama oldu. Arabayı kenara çektim" sözleriyle anlattı.
Patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı
İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, patlamanın ilk belirlemelere göre sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu meydana geldiğinin değerlendirildiği bildirildi.
Olayın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan incelemeler sürerken, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.
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İzmir'deki patlamanın tanıkları konuştu: Deprem sandık
İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamanın ardından görgü tanıkları yaşadıkları anları anlattı. Patlamanın şiddeti nedeniyle ilk anda deprem olduğunu düşündüklerini belirten vatandaşlardan Deniz Ülker, "Sanki yer kabuğu altımızdan kaydı" dedi. Fabrikada tır şoförü olarak çalışan Turan İlbay ise patlamayı "Bomba etkisinde" sözleriyle tarif etti.
İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamanın ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken, olaya tanıklık eden vatandaşlar yaşadıklarını anlattı.
Patlamanın ardından fabrikada yangın çıkarken, bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken enkaz altında kalan işçilere ulaşmak için çalışma başlatıldı.
İzmir Valisi Süleyman Elban'ın daha önce paylaşılan son açıklamasına göre, patlamada 10 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu, 4 kişinin ise enkaz altında olduğunun değerlendirildiği bildirildi.
"Sanki yer kabuğu altımızdan kaydı"
Patlama sırasında fabrikanın dışında bulunduğunu belirten görgü tanığı Deniz Ülker, yaşanan sarsıntı nedeniyle ilk anda deprem olduğunu düşündüklerini söyledi.
Ülker, patlama anını şu sözlerle anlattı:
"Biz sesi duyunca önce deprem oluyor sandık. Sanki yer kabuğu altımızdan kaydı. Sonra bacalardan çıkan siyah dumanları ve alevleri gördük. Ambulanslar ve itfaiyeler geldi. Perişan olduk. Patlamanın sebebini bilmiyoruz; zaten burada sürekli patlamalar oluyor irili ufaklı."
"Çok şiddetli bir patlama oldu"
Patlamaya tanıklık eden Durali Ülker de olayın ardından fabrikanın bulunduğu alandan yoğun duman yükseldiğini belirtti.
Ülker, "Çok şiddetli bir patlama oldu. Ardından dumanlar ve toz bulutu çıktı; sonra da yanmaya başladı. Sonra itfaiye ve ambulanslar geldi" ifadelerini kullandı.
Tır şoförü patlama anını anlattı
Patlamanın meydana geldiği fabrikada tır şoförü olarak çalıştığını söyleyen Turan İlbay ise olay sırasında aracıyla fabrikadan ayrılmaya hazırlandığını belirtti.
İlbay, yaşadıklarını "Bomba etkisinde bir patlama oldu. Arabayı kenara çektim" sözleriyle anlattı.
Patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı
İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, patlamanın ilk belirlemelere göre sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu meydana geldiğinin değerlendirildiği bildirildi.
Olayın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan incelemeler sürerken, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.
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