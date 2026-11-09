Kıyasıya pazarlık sonunda sonuç verdi! F-35'lerin yerine Su-35 savaş uçakları geliyor
Kıyasıya pazarlık sonunda sonuç verdi! F-35'lerin yerine Su-35 savaş uçakları geliyor
Asya bölgesinde artan sıcak temasların ardından bölge ülkeleri savaş uçaklarına takviye yapmak için kolları sıvadı. Son olarak, Asya ülkesinden Rus yapımı Su-35 savaş uçakları için son dakika hamlesi geldi. Singapur yönetimi, ABD'den F-35 savaş uçağı almaktan vazgeçip, 21 adet Su-35 savaş uçağına yöneldi.
Haber Giriş Tarihi: 09.11.2026 10:17
Haber Güncellenme Tarihi: 09.11.2026 10:17
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Rus basınında yer alan haberlere göre Singapur'un Rusya'dan 21 adet Su-35 savaş uçağı satın almayı değerlendirdiği öne sürüldü. İddia, ABD yapımı F-35 savaş uçaklarını envanterine katmaya hazırlanan Singapur'un Rus savunma sanayisiyle olası temasını yeniden gündeme taşıdı.
SİNGAPUR İÇİN 21 ADET SU-35 İDDİASI
Rus basınında gündeme gelen iddiaya göre Singapur, Rusya'nın geliştirdiği Su-35 savaş uçaklarından 21 adet satın alma seçeneğini değerlendiriyor. Söz konusu iddia, Moskova'nın gelişmiş savaş uçakları için yeni ihracat pazarları aradığı bir dönemde dikkat çekti.
Singapur'un 21 adet Su-35 savaş uçağıyla ilgilendiği öne sürülse de bu aşamada resmi bir anlaşma, sözleşme veya kesinleşmiş tedarik takvimi bulunmuyor. Dolayısıyla 21 uçaklık ihtimalin bir satın alma kararına dönüşüp dönüşmeyeceği belirsizliğini koruyor.
SİNGAPUR'UN F-35 PLANI DİKKAT ÇEKİYOR
Su-35 savaş uçağı iddiasını dikkat çekici hâle getiren gelişmelerden biri de Singapur'un mevcut savaş uçağı tedarik programı. Singapur Savunma Bakanlığı, toplam 20 adet F-35 savaş uçağı tedarik etmeyi planladığını açıklamıştı. Bu filonun 12 adedini F-35B, 8 adedini ise F-35A modeli oluşturuyor.
Singapur Hava Kuvvetleri ayrıca F-15SG savaş uçaklarını da kullanıyor. Bu tablo, ülkenin hava gücünü modern savaş uçaklarıyla yenileme stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor.
Bu nedenle Rusya'dan 21 adet Su-35 savaş uçağı alınabileceği iddiası, Singapur'un mevcut tedarik tercihleriyle birlikte değerlendirildiğinde dikkat çekiyor. Ancak F-35 programı resmi olarak açıklanmışken Su-35 iddiası henüz doğrulanmış değil.
SU-35 SAVAŞ UÇAĞININ ÖZELLİKLERİ NELER?
Rusya'nın geliştirdiği Su-35, 4++ nesil çok rollü savaş uçağı olarak tanımlanıyor. Su-27 ailesinden geliştirilen çift motorlu uçak, yüksek manevra kabiliyeti ve gelişmiş aviyonik sistemleriyle öne çıkıyor.
Su-35 savaş uçağı, hava üstünlüğü görevlerinin yanı sıra hava-yer görevlerinde de kullanılabiliyor. Gelişmiş radar sistemleri, elektronik harp kabiliyetleri ve farklı mühimmatları kullanabilmesi, uçağın öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.
Rusya, Su-35S modelini kendi hava kuvvetleri için üretmeye devam ederken, bu savaş uçağını uluslararası pazarda da tanıtmaya çalışıyor.
RUSYA İÇİN YENİ BİR İHRACAT KAPISI MI?
Singapur'un Su-35 savaş uçağı satın almayı değerlendirdiği iddiasının gerçeğe dönüşmesi, Rusya açısından önemli bir ihracat gelişmesi olabilir. Ancak Singapur'un ABD ile savunma alanındaki mevcut iş birliği ve F-35 tedarik programı, olası bir Rus savaş uçağı alımını daha karmaşık hale getiriyor.
Öte yandan Rusya Federal Askerî-Teknik İşbirliği Servisi, Şubat 2026'da yaptığı açıklamada farklı ülkelerin Su-35 savaş uçağına ilgi gösterdiğini belirtmiş, ancak somut anlaşmalardan söz etmek için erken olduğunu vurgulamıştı.
Şimdilik Singapur'un 21 adet Su-35 savaş uçağı alacağına ilişkin iddia resmi makamlarca doğrulanmış değil. Gözler, Singapur yönetiminden veya Rus savunma sanayisinden gelebilecek olası açıklamalara çevrilmiş durumda.
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Kıyasıya pazarlık sonunda sonuç verdi! F-35'lerin yerine Su-35 savaş uçakları geliyor
Asya bölgesinde artan sıcak temasların ardından bölge ülkeleri savaş uçaklarına takviye yapmak için kolları sıvadı. Son olarak, Asya ülkesinden Rus yapımı Su-35 savaş uçakları için son dakika hamlesi geldi. Singapur yönetimi, ABD'den F-35 savaş uçağı almaktan vazgeçip, 21 adet Su-35 savaş uçağına yöneldi.
Rus basınında yer alan haberlere göre Singapur'un Rusya'dan 21 adet Su-35 savaş uçağı satın almayı değerlendirdiği öne sürüldü. İddia, ABD yapımı F-35 savaş uçaklarını envanterine katmaya hazırlanan Singapur'un Rus savunma sanayisiyle olası temasını yeniden gündeme taşıdı.
SİNGAPUR İÇİN 21 ADET SU-35 İDDİASI
Rus basınında gündeme gelen iddiaya göre Singapur, Rusya'nın geliştirdiği Su-35 savaş uçaklarından 21 adet satın alma seçeneğini değerlendiriyor. Söz konusu iddia, Moskova'nın gelişmiş savaş uçakları için yeni ihracat pazarları aradığı bir dönemde dikkat çekti.
Singapur'un 21 adet Su-35 savaş uçağıyla ilgilendiği öne sürülse de bu aşamada resmi bir anlaşma, sözleşme veya kesinleşmiş tedarik takvimi bulunmuyor. Dolayısıyla 21 uçaklık ihtimalin bir satın alma kararına dönüşüp dönüşmeyeceği belirsizliğini koruyor.
SİNGAPUR'UN F-35 PLANI DİKKAT ÇEKİYOR
Su-35 savaş uçağı iddiasını dikkat çekici hâle getiren gelişmelerden biri de Singapur'un mevcut savaş uçağı tedarik programı. Singapur Savunma Bakanlığı, toplam 20 adet F-35 savaş uçağı tedarik etmeyi planladığını açıklamıştı. Bu filonun 12 adedini F-35B, 8 adedini ise F-35A modeli oluşturuyor.
Singapur Hava Kuvvetleri ayrıca F-15SG savaş uçaklarını da kullanıyor. Bu tablo, ülkenin hava gücünü modern savaş uçaklarıyla yenileme stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor.
Bu nedenle Rusya'dan 21 adet Su-35 savaş uçağı alınabileceği iddiası, Singapur'un mevcut tedarik tercihleriyle birlikte değerlendirildiğinde dikkat çekiyor. Ancak F-35 programı resmi olarak açıklanmışken Su-35 iddiası henüz doğrulanmış değil.
SU-35 SAVAŞ UÇAĞININ ÖZELLİKLERİ NELER?
Rusya'nın geliştirdiği Su-35, 4++ nesil çok rollü savaş uçağı olarak tanımlanıyor. Su-27 ailesinden geliştirilen çift motorlu uçak, yüksek manevra kabiliyeti ve gelişmiş aviyonik sistemleriyle öne çıkıyor.
Su-35 savaş uçağı, hava üstünlüğü görevlerinin yanı sıra hava-yer görevlerinde de kullanılabiliyor. Gelişmiş radar sistemleri, elektronik harp kabiliyetleri ve farklı mühimmatları kullanabilmesi, uçağın öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.
Rusya, Su-35S modelini kendi hava kuvvetleri için üretmeye devam ederken, bu savaş uçağını uluslararası pazarda da tanıtmaya çalışıyor.
RUSYA İÇİN YENİ BİR İHRACAT KAPISI MI?
Singapur'un Su-35 savaş uçağı satın almayı değerlendirdiği iddiasının gerçeğe dönüşmesi, Rusya açısından önemli bir ihracat gelişmesi olabilir. Ancak Singapur'un ABD ile savunma alanındaki mevcut iş birliği ve F-35 tedarik programı, olası bir Rus savaş uçağı alımını daha karmaşık hale getiriyor.
Öte yandan Rusya Federal Askerî-Teknik İşbirliği Servisi, Şubat 2026'da yaptığı açıklamada farklı ülkelerin Su-35 savaş uçağına ilgi gösterdiğini belirtmiş, ancak somut anlaşmalardan söz etmek için erken olduğunu vurgulamıştı.
Şimdilik Singapur'un 21 adet Su-35 savaş uçağı alacağına ilişkin iddia resmi makamlarca doğrulanmış değil. Gözler, Singapur yönetiminden veya Rus savunma sanayisinden gelebilecek olası açıklamalara çevrilmiş durumda.
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