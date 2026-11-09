COP31'de 2027 uyarısı: Küresel sıcaklıklar daha da artabilir
COP31'de 2027 uyarısı: Küresel sıcaklıklar daha da artabilir
Türkiye ve Avustralya'nın eş başkanlığında Antalya'da başlayan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'de küresel sıcaklık artışı gündeme geldi. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), güçlü El Niño koşullarının 2027 yılında da etkili olabileceğini ve küresel sıcaklıkların daha da yükselebileceğini bildirdi. Berkeley Earth ise 2026'nın kayıtlardaki en sıcak yıl olma olasılığını yüzde 95 olarak değerlendirdi.
Haber Giriş Tarihi: 09.11.2026 19:17
Haber Güncellenme Tarihi: 09.11.2026 19:20
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye ve Avustralya'nın eş başkanlığında düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31), 9 Kasım'da Antalya'da başladı. Konferansın ilk gününde küresel ısınma, sıcaklık rekorları ve iklim değişikliğinin gelecek yıllardaki olası etkileri ele alındı.
Uluslararası iklim kuruluşlarının değerlendirmelerinde, 2026 yılının kayıtlardaki en sıcak yıllardan biri olabileceği, 2027'de ise El Niño'nun etkisiyle küresel sıcaklıkların daha da artabileceği belirtildi.
2026 en sıcak yıl olabilir
ABD merkezli bağımsız iklim araştırma kuruluşu Berkeley Earth, 2026 yılının ölçüm tarihindeki en sıcak yıl olma ihtimalini yüzde 95 olarak açıkladı.
Kuruluşun değerlendirmesine göre, 2024 yılında kaydedilen küresel sıcaklık rekorunun 2026'da aşılması mümkün görünüyor.
Berkeley Earth araştırmacılarından Dr. Robert Rohde, son yıllarda küresel sıcaklık rekorlarının art arda kırıldığına dikkat çekerek sıcak hava dalgaları, kuraklık ve buzullardaki kayıpların daha belirgin hâle gelebileceğini ifade etti.
Dünya Meteoroloji Örgütü'nden 2027 uyarısı
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 9 Kasım'daki değerlendirmesinde 2026 yılının ölçüm tarihindeki en sıcak dört yıldan biri olabileceğini bildirdi.
WMO, güçlü El Niño koşullarının 2027 yılında da devam etmesi durumunda küresel ortalama sıcaklıkların daha da yükselebileceği uyarısında bulundu.
El Niño, tropikal Pasifik Okyanusu'ndaki deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin üzerine çıkmasıyla ortaya çıkan ve dünyanın farklı bölgelerindeki hava koşullarını etkileyebilen doğal bir iklim olayı olarak biliniyor.
Ekim 2026 için sıcaklık rekoru açıklaması
Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi, 6 Kasım'da yayımladığı verilere göre Ekim 2026'nın kayıtlara geçen en sıcak ekim ayı olduğunu bildirdi.
Küresel sıcaklıklardaki uzun vadeli artışın temel nedenleri arasında fosil yakıt kullanımı sonucu atmosfere salınan karbondioksit ve diğer sera gazları bulunuyor.
Atmosferde biriken sera gazları, Dünya'nın enerji dengesini değiştirerek küresel ısınmaya yol açıyor. Bu durum sıcak hava dalgaları, kuraklık ve aşırı yağış gibi olayların sıklığını veya şiddetini etkileyebiliyor.
COP31'de iklim değişikliğiyle mücadele görüşülüyor
Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında ülkelerin temsilcileri, sera gazı emisyonlarının azaltılması, iklim değişikliğine uyum ve aşırı hava olaylarına karşı alınabilecek önlemleri görüşüyor.
Konferansın açılışında konuşan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği yetkilisi Simon Stiell, tek bir konferansın iklim krizini çözemeyeceğini ancak mevcut koşulların acil ve somut adımlar gerektirdiğini vurguladı.
2035 yılı için yüzde 35 elektrifikasyon hedefi
COP31 Başkanı Murat Kurum, Antalya'daki toplantının alınan kararların uygulamaya dönüştürüldüğü bir konferans olması gerektiğini belirtti.
Türkiye ve Avustralya'nın gündeme taşıdığı hedefler arasında, 2035 yılına kadar küresel elektrifikasyon oranının yüzde 35'e çıkarılması da yer aldı.
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COP31'de 2027 uyarısı: Küresel sıcaklıklar daha da artabilir
Türkiye ve Avustralya'nın eş başkanlığında Antalya'da başlayan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'de küresel sıcaklık artışı gündeme geldi. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), güçlü El Niño koşullarının 2027 yılında da etkili olabileceğini ve küresel sıcaklıkların daha da yükselebileceğini bildirdi. Berkeley Earth ise 2026'nın kayıtlardaki en sıcak yıl olma olasılığını yüzde 95 olarak değerlendirdi.
Türkiye ve Avustralya'nın eş başkanlığında düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31), 9 Kasım'da Antalya'da başladı. Konferansın ilk gününde küresel ısınma, sıcaklık rekorları ve iklim değişikliğinin gelecek yıllardaki olası etkileri ele alındı.
Uluslararası iklim kuruluşlarının değerlendirmelerinde, 2026 yılının kayıtlardaki en sıcak yıllardan biri olabileceği, 2027'de ise El Niño'nun etkisiyle küresel sıcaklıkların daha da artabileceği belirtildi.
2026 en sıcak yıl olabilir
ABD merkezli bağımsız iklim araştırma kuruluşu Berkeley Earth, 2026 yılının ölçüm tarihindeki en sıcak yıl olma ihtimalini yüzde 95 olarak açıkladı.
Kuruluşun değerlendirmesine göre, 2024 yılında kaydedilen küresel sıcaklık rekorunun 2026'da aşılması mümkün görünüyor.
Berkeley Earth araştırmacılarından Dr. Robert Rohde, son yıllarda küresel sıcaklık rekorlarının art arda kırıldığına dikkat çekerek sıcak hava dalgaları, kuraklık ve buzullardaki kayıpların daha belirgin hâle gelebileceğini ifade etti.
Dünya Meteoroloji Örgütü'nden 2027 uyarısı
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 9 Kasım'daki değerlendirmesinde 2026 yılının ölçüm tarihindeki en sıcak dört yıldan biri olabileceğini bildirdi.
WMO, güçlü El Niño koşullarının 2027 yılında da devam etmesi durumunda küresel ortalama sıcaklıkların daha da yükselebileceği uyarısında bulundu.
El Niño, tropikal Pasifik Okyanusu'ndaki deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin üzerine çıkmasıyla ortaya çıkan ve dünyanın farklı bölgelerindeki hava koşullarını etkileyebilen doğal bir iklim olayı olarak biliniyor.
Ekim 2026 için sıcaklık rekoru açıklaması
Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi, 6 Kasım'da yayımladığı verilere göre Ekim 2026'nın kayıtlara geçen en sıcak ekim ayı olduğunu bildirdi.
Küresel sıcaklıklardaki uzun vadeli artışın temel nedenleri arasında fosil yakıt kullanımı sonucu atmosfere salınan karbondioksit ve diğer sera gazları bulunuyor.
Atmosferde biriken sera gazları, Dünya'nın enerji dengesini değiştirerek küresel ısınmaya yol açıyor. Bu durum sıcak hava dalgaları, kuraklık ve aşırı yağış gibi olayların sıklığını veya şiddetini etkileyebiliyor.
COP31'de iklim değişikliğiyle mücadele görüşülüyor
Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında ülkelerin temsilcileri, sera gazı emisyonlarının azaltılması, iklim değişikliğine uyum ve aşırı hava olaylarına karşı alınabilecek önlemleri görüşüyor.
Konferansın açılışında konuşan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği yetkilisi Simon Stiell, tek bir konferansın iklim krizini çözemeyeceğini ancak mevcut koşulların acil ve somut adımlar gerektirdiğini vurguladı.
2035 yılı için yüzde 35 elektrifikasyon hedefi
COP31 Başkanı Murat Kurum, Antalya'daki toplantının alınan kararların uygulamaya dönüştürüldüğü bir konferans olması gerektiğini belirtti.
Türkiye ve Avustralya'nın gündeme taşıdığı hedefler arasında, 2035 yılına kadar küresel elektrifikasyon oranının yüzde 35'e çıkarılması da yer aldı.
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