İzmir'deki fabrika patlamasına yayın yasağı getirildi
İzmir'deki fabrika patlamasına yayın yasağı getirildi
İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamaya ilişkin yayın yasağı kararı verildiği bildirildi. Aliağa Sulh Ceza Hakimliği tarafından, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine alındığı belirtilen kararın, soruşturma tamamlanıncaya kadar olayla ilgili haber, röportaj, eleştiri ve yorum içeren yayınları kapsadığı aktarıldı.
Haber Giriş Tarihi: 09.11.2026 21:11
Haber Güncellenme Tarihi: 09.11.2026 21:15
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yayın yasağı kararı verildiği bildirildi.
Paylaşılan bilgilere göre Aliağa Sulh Ceza Hakimliği, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının talebini değerlendirerek 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 3. maddesinin ikinci fıkrası kapsamında karar aldı.
Kararın gerekçesi açıklandı
Hakimlik kararında, olayla ilgili paylaşımların kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine neden olduğu ve soruşturmanın sağlıklı yürütülmesini engellediği gerekçelerine yer verildiği aktarıldı.
Kararın soruşturma tamamlanıncaya kadar geçerli olacağı belirtildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
İzmir'deki fabrika patlamasına yayın yasağı getirildi
İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamaya ilişkin yayın yasağı kararı verildiği bildirildi. Aliağa Sulh Ceza Hakimliği tarafından, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine alındığı belirtilen kararın, soruşturma tamamlanıncaya kadar olayla ilgili haber, röportaj, eleştiri ve yorum içeren yayınları kapsadığı aktarıldı.
İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yayın yasağı kararı verildiği bildirildi.
Paylaşılan bilgilere göre Aliağa Sulh Ceza Hakimliği, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının talebini değerlendirerek 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 3. maddesinin ikinci fıkrası kapsamında karar aldı.
Kararın gerekçesi açıklandı
Hakimlik kararında, olayla ilgili paylaşımların kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine neden olduğu ve soruşturmanın sağlıklı yürütülmesini engellediği gerekçelerine yer verildiği aktarıldı.
Kararın soruşturma tamamlanıncaya kadar geçerli olacağı belirtildi.
Çok Okunanlar